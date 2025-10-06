Gold-Silver Price Today: दिवाली से पहले सोने-चांदी का नया रिकॉर्ड, खरीदारी का सही समय या इंतजार करना समझदारी?

Gold price Today: दिवाली से पहले मजबूत हाजिर बाजार की डिमांड और पॉजिटिव वैश्विक संकेतों के कारण सोमवार 6 अक्टूबर को इंट्राडे कारोबार में सोने और चांदी की कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं हैं. MCX पर सोने का दिसंबर वायदा ₹1,20,075 प्रति 10 ग्राम के नए हाई लेवल पर पहुंच गया है. जबकि MCX पर चांदी के दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट ₹1,47,977 प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर पहुंच गए हैं.

MCX पर गोल्ड और सिल्वर की चमक बढ़ी

शाम करीब 4:25 बजे तक MCX गोल्ड के दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट्स 1.58 प्रतिशत बढ़कर ₹1,19,979 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहे थे, जबकि MCX सिल्वर 1.29 प्रतिशत बढ़कर ₹1,47,630 प्रति किलोग्राम पर था. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अमेरिकी सरकार के शटडाउन के बीच सुरक्षित निवेश की डिमांड के चलते सोमवार को सोना पहली बार 3,900 डॉलर प्रति औंस के स्तर को पार कर गया. अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा आगे ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें पॉजिटिव बनी हुई हैं.

सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं?

भारत में हाजिर सोने की कीमतें इस साल अब तक 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ चुकी हैं. सोने की कीमतों में हालिया तेजी के पीछे कई कारण हैं. सबसे बड़ा कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ और नीतियों को लेकर अनिश्चितता है, जिसने वैश्विक आर्थिक डेवलपमेंट पर उनके प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ा दी हैं. एक अन्य प्रमुख कारण इस साल अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीद है. अमेरिकी डॉलर का कमज़ोर होना, चीन और भारत के केंद्रीय बैंकों द्वारा ख़रीदारी और मजबूत हाजिर बाज़ार की डिमांड भी सोने की कीमतों में तेजी ला रही है.

SEBI के रजिस्टर्ड एनालिस्ट अनुज गुप्ता ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों और डॉलर की कमजोरी के बीच सोने और चांदी में तेजी जारी रह सकती है. 2025 के अंत तक MCX पर सोना और चांदी ₹1,20,000 प्रति 10 ग्राम और ₹1,50,000 प्रति किलोग्राम के स्तर को छू सकते हैं.

निवेशकों को क्या करना चाहिए?

टाटा म्यूचुअल फंड के मुताबिक, शार्ट टर्म में सोने की कीमतें 3,500-4,000 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस के व्यापक दायरे में स्थिर हो सकती हैं, क्योंकि दुनिया अमेरिकी टैरिफ नीति में बदलावों के साथ-साथ बढ़ते जियोपोलिटिकल टेंशन और अमेरिकी डेवलपमेंट संबंधी चिंताओं को भी झेल रही है.