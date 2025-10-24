Advertisement
trendingNow12973281
Hindi Newsबिजनेस

Gold-Silver Price Today: दिवाली के बाद से सोने और चांदी की चमक पड़ी फीकी, जानिए आज का भाव?

आल टाइम हाई पर पहुंच चुके सोने की कीमत में करेक्शन का दौर शुरू हो गया है. दिवाली बीतते ही सोने की कीमत में भारी गिरावट आ गई है. गुरुवार यानी 23 अक्टूबर को सोना 6,964 रुपए और चांदी भी रिकॉर्ड हाई से 25,599 रुपए सस्ती हो गई थी. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 24, 2025, 10:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold-Silver Price Today: दिवाली के बाद से सोने और चांदी की चमक पड़ी फीकी, जानिए आज का भाव?

Gold-Silver Price Today :  लगभग दो महीनों की लगातार बढ़त के बाद सोने और चांदी की कीमतों में पहली बार गिरावट दिख रही है. शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में दोनों सोने और चांदी में मामूली गिरावट आई है क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद मुनाफावसूली शुरू हो गई है. MCX पर सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई हैं. दिवाली के पहले सोना 1.30 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम क पहुंच गया था. आल टाइम हाई पर पहुंच चुके सोने की कीमत में करेक्शन का दौर शुरू हो गया है. दिवाली बीतते ही सोने की कीमत में भारी गिरावट आ गई है. गुरुवार यानी 23 अक्टूबर को सोना 6,964 रुपए और चांदी भी रिकॉर्ड हाई से 25,599 रुपए सस्ती हो गई थी. 

17 अक्तूबर तक जो सोना 1.30 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम का बिक रहा था, अब वो गिरकर 1.24 लाख रुपये का हो गया है. 

यह भी पढ़ें : सबसे बड़ा क्रिप्‍टोकरेंसी एक्‍सचेंज खोला, सक्‍सेस ने पहुंचाया जेल; ट्रंप ने दी माफी

Add Zee News as a Preferred Source

MCX पर गिरावट 

MCX  पर गोल्ड 0.44% की गिरावट के साथ ₹123,552 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. चांदी 0.98% की गिरावट के साथ ₹147,052 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है. यह गिरावट ऐसे समय में आई है जब ग्लोबल रिस्क सेंटीमेंट में सुधार हो रहा है और अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा है. इसके साथ ही निवेशक अपने सुरक्षित निवेश पर फिर से विचार कर रहे हैं.

सोने की कीमत

नई दिल्ली में शुक्रवार को सोने की कीमत 1,24,090 रुपये प्रति 10 ग्राम और मुंबई में 1,24,310 रुपये प्रति 10 ग्राम है. बेंगलुरु में गोल्ड रेट 1,24,410 रुपये और कोलकाता में 1,24,140 रुपये प्रति 10 ग्राम है. चेन्नई में इसकी कीमत सबसे ज़्यादा 1,24,670 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 

50% से अधिक बढ़ी हैं सोने की कीमत 

सोने की कीमतें इस वर्ष अब तक 50% से अधिक बढ़ी हैं. ये उछाल वैश्विक अनिश्चितता, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की लगातार खरीद के कारण हुआ है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Gold-Silver price today

Trending news

बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
Bihar Assembly elections
बिहार में PM का चुनावी शंखनाद,क्‍या 'जननायक' की सरजमीं से NDA का एजेंडा करेंगे सेट
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
West Bengal news
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 12 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
Bus accident
NH-44 पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 12 लोग जिंदा जले, राष्ट्रपति ने जताया शोक
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
karnataka
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
Weather
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
toothbrush
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
aap
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
Rajya Sabha elections
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
Manohar Lal Khattar
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई