Gold-Silver Price Today: दिवाली के बाद से सोने और चांदी की चमक पड़ी फीकी, जानिए आज का भाव?

Gold-Silver Price Today : लगभग दो महीनों की लगातार बढ़त के बाद सोने और चांदी की कीमतों में पहली बार गिरावट दिख रही है. शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में दोनों सोने और चांदी में मामूली गिरावट आई है क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद मुनाफावसूली शुरू हो गई है. MCX पर सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई हैं. दिवाली के पहले सोना 1.30 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम क पहुंच गया था. आल टाइम हाई पर पहुंच चुके सोने की कीमत में करेक्शन का दौर शुरू हो गया है. दिवाली बीतते ही सोने की कीमत में भारी गिरावट आ गई है. गुरुवार यानी 23 अक्टूबर को सोना 6,964 रुपए और चांदी भी रिकॉर्ड हाई से 25,599 रुपए सस्ती हो गई थी.

17 अक्तूबर तक जो सोना 1.30 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम का बिक रहा था, अब वो गिरकर 1.24 लाख रुपये का हो गया है.

यह भी पढ़ें : सबसे बड़ा क्रिप्‍टोकरेंसी एक्‍सचेंज खोला, सक्‍सेस ने पहुंचाया जेल; ट्रंप ने दी माफी

Add Zee News as a Preferred Source

MCX पर गिरावट

MCX पर गोल्ड 0.44% की गिरावट के साथ ₹123,552 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. चांदी 0.98% की गिरावट के साथ ₹147,052 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है. यह गिरावट ऐसे समय में आई है जब ग्लोबल रिस्क सेंटीमेंट में सुधार हो रहा है और अमेरिकी डॉलर मजबूत हो रहा है. इसके साथ ही निवेशक अपने सुरक्षित निवेश पर फिर से विचार कर रहे हैं.

सोने की कीमत

नई दिल्ली में शुक्रवार को सोने की कीमत 1,24,090 रुपये प्रति 10 ग्राम और मुंबई में 1,24,310 रुपये प्रति 10 ग्राम है. बेंगलुरु में गोल्ड रेट 1,24,410 रुपये और कोलकाता में 1,24,140 रुपये प्रति 10 ग्राम है. चेन्नई में इसकी कीमत सबसे ज़्यादा 1,24,670 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

50% से अधिक बढ़ी हैं सोने की कीमत

सोने की कीमतें इस वर्ष अब तक 50% से अधिक बढ़ी हैं. ये उछाल वैश्विक अनिश्चितता, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की लगातार खरीद के कारण हुआ है.