Silver Price Crash: चांदी सोने से ज्यादा तेजी से रिएक्ट करती है. इसमें बिकवाली शुरू होते ही तेजी से गिरावट देखी जाती है. सिल्वर ईटीएफ (Silver ETF) स्पॉट प्राइस को काफी करीब से फॉलो करते हैं.
MCX Silver Price: चांदी और सोने दोनों की ही कीमत पिछले एक साल के दौरान तेजी से चढ़ी हैं. रिटर्न देने के मामले में चांदी ने पिछले दिनों सोने को भी पीछे छोड़ दिया. कुछ ही दिन पहले जबरदस्ती तेजी के दम पर 4 लाख रुपये के पार पहुंचने वाली चांदी बिकवाली के दम पर धराशायी हो गई. निवेशकों के बीच पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा है. इसी का असर है कि MCX पर चांदी के दाम ऑल-टाइम हाई 4.20 लाख रुपये प्रति किलो (29 जनवरी 2026) से 45 प्रतिशत से ज्यादा गिर गई हैं.
छोटे से बदलाव से भी आ सकता है सुधार
शुक्रवार (7 फरवरी 2026) को चांदी करीब 2,30,000 रुपये प्रति किलो पर खुली. यह चांदी के पिछले बंद से करीब 6% कम थी. जानकारों का कहना है कि चांदी के दाम में तेजी से बढ़त देखी गई थी. इसलिए यह सुधार आना स्वाभाविक था. पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन ने कहा कि पिछले साल में कीमतें बहुत तेजी से चढ़ीं और बाजार में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक पोजीशन बन गई थी. बाजार के इतना होने पर ग्लोबल संकेतों में छोटा-सा बदलाव भी सुधार ला देता है.
बिकवाली शुरू होते ही आती है गिरावट
पिछले कुछ दिन में डॉलर थोड़ा मजबूत हुआ है. इनवेस्टर अस्थिर एसेट्स से एक्सपोजर को कम कर रहे हैं. चांदी सोने से ज्यादा तेजी से रिएक्ट करती है. इसमें बिकवाली शुरू होते ही तेजी से गिरावट देखी जाती है. सिल्वर ईटीएफ (Silver ETF) स्पॉट प्राइस को काफी करीब से फॉलो करते हैं. ऐसे समय में शॉर्ट-टर्म बिकवाली और कम लिक्विडिटी से ईटीएफ के दाम और ज्यादा कमजोर दिखते हैं. यह प्रॉफिट बुकिंग और प्राइस एडजस्टमेंट है.
निवेशकों को क्या करना चाहिए?
मनोज जैन यह भी कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है. चांदी बहुत वोलेटाइल एसेट है और तेज उतार-चढ़ाव इसकी नेचर है. एक करेक्शन से इसका लॉन्ग-टर्म महत्व नहीं बदलता. लेकिन इससे यह साफ है कि पोजीशन साइजिंग कितनी जरूरी है. चांदी को पोर्टफोलियो में छोटी, सपोर्टिंग हिस्सेदारी के रूप में ही रखना बेहतर है, कोर होल्डिंग नहीं. यदि सिल्वर में एक्सपोजर लेना है तो इसमें धीरे-धीरे निवेश करना समझदारी है.
निवेशकों के लिए पेंशेस करने का समय
शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है. लॉन्ग-टर्म निवेशकों के लिए पेंशेस करने और अनुशासन का समय है. यह किसी तरह के एक्शन का टाइम नहीं है. यह गिरावट ज्यादातर मार्केट पोजीशनिंग और ग्लोबल मैक्रो एडजस्टमेंट से आई है. MCX सिल्वर फ्यूचर्स अब 2,30,000 से 2,50,000 रुपये के बीच ट्रेड कर रहा है. रिकॉर्ड हाई से भारी सुधार के बावजूद लॉन्ग-टर्म बुलिश स्ट्रक्चर बरकरार है.
जानकारों कहना है यहां से चांदी में रिकवरी देखी गई तो यह आने वाले समय में 3,00,000-3,25,000 रुपये तक जा सकती है. सपोर्ट पर डिप्स पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए अच्छी खरीदारी का मौका है. लेकिन यदि मजबूत ब्रेकडाउन हुआ तो सुधार लंबा खिंच सकता है. सिल्वर और गोल्ड से जुड़े कमोडिटी ईटीएफ में भी 10% तक की गिरावट देखी जा रही है. एक्सपर्ट के अनुसार चांदी में आई यह गिरावट अस्थायी है. चांदी के इंडस्ट्रियल और इनवेस्टमेंट दोनों ही पक्ष मजबूत हैं.