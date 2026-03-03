विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान; एक करोड़ भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता, अर्थव्यवस्था पर भी संकट के संकेत, जानिए कैसे निपटेगा भारत?

US-Israel-Iran War: मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों और तेहरान की जवाबी कार्रवाई के बाद बढ़ते तनाव के बीच भारत ने मंगलवार को कहा कि खाड़ी क्षेत्र में किसी भी बड़े व्यवधान से वहां रह रहे लगभग एक करोड़ भारतीयों पर जोखिम बढ़ सकता है और इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स (MEA) ने बयान में कहा है कि 28 फरवरी को जब ईरान और खाड़ी क्षेत्र में हमलों की पहली खबरें आई थीं, उसी समय भारत ने इस संघर्ष की शुरुआत पर गहरी चिंता व्यक्त की थी. मंत्रालय ने कहा, 'उस समय भी भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने, स्थिति को और न बढ़ाने तथा नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की थी. दुर्भाग्यवश, पवित्र रमजान माह के दौरान क्षेत्र की स्थिति लगातार और गंभीर रूप से बिगड़ती गई है. खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र इस समय संघर्ष की चपेट में है. भारत के लिए ये महत्वपूर्ण व्यापारिक गलियारा है. यही क्षेत्र एनर्जी आयात, वस्तु व्यापार और समुद्री संपर्क का प्रमुख प्रवेश द्वार है.

संघर्ष का विस्तार, बढ़ती चिंता

सरकार ने कहा कि हाल के दिनों में संघर्ष और तेज हुआ है. इस समय विनाश की घटनाएं बढ़ी हैं. जबकि सामान्य जीवन और व्यावसायिक गतिविधियां गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं. MEA ने कहा है कि एक पड़ोसी और इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में महत्वपूर्ण हित रखने वाले देश के रूप में ये घटनाक्रम हमारे लिए गहरी चिंता का विषय हैं. भारत ने दोहराया कि खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता से उसके रणनीतिक और आर्थिक हित सीधे जुड़े हुए हैं.

संकट का आर्थिक पहलू

मंत्रालय ने इस संकट के आर्थिक आयाम पर भी प्रकाश डाला है. भारत के प्रमुख व्यापार मार्ग और एनर्जी सप्लाई चेन इसी क्षेत्र से होकर गुजरती हैं. ऐसे में किसी भी बड़े व्यवधान का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है. भारत ने व्यापारी जहाजों पर हो रहे हमलों की भी निंदा की है. एक ऐसे देश के रूप में जिसकी वैश्विक कार्यबल और समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण भागीदारी है. भारत ने स्पष्ट कहा कि वह इस तरह की गतिविधियों का कड़ा विरोध करता है.

कूटनीति पर जोर

इन परिस्थितियों के बीच भारत ने एक बार फिर संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है. सरकार ने स्पष्ट किया कि वो संघर्ष के अंत के पक्ष में है और अब तक हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है. मंत्रालय ने ये भी बताया कि प्रभावित देशों में स्थित भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास वहां रह रहे भारतीय नागरिकों और सामुदायिक संगठनों के लगातार संपर्क में हैं. आवश्यकता पड़ने पर एडवाइजरी जारी की जा रही है और संघर्ष के कारण फंसे भारतीयों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है. मिशन सक्रिय रूप से सभी कांसुलर मामलों का समाधान कर रहे हैं.