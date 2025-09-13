22 सितंबर से सस्ती होंगी दवाइयां और मेडिकल डिवाइस, जानिए नई GST व्यवस्था से मरीजों को कितना होगा फायदा?

मरीजों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है. आगामी 22 सितंबर से दवाइयों और मेडिकल डिवाइस की कीमतों में भारी कटौती होने जा रही है. सरकार ने नई GST व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत कंपनियों को अपने उत्पादों का नया अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) तय करना होगा. इसका सीधा फायदा अब उपभोक्ताओं और मरीजों को मिलने वाला है.

रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी फार्मा कंपनियों को आदेश दिया कि वे दवाइयों, फॉर्मुलेशंस और मेडिकल डिवाइस का नया MRP तैयार करें और इसे डीलर्स, रिटेलर्स, राज्य ड्रग कंट्रोलर और सरकार के साथ शेयर करें. साथ ही, नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने स्पष्ट किया है कि कंपनियां इस टैक्स कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं.

पुराने स्टॉक पर क्या होगा?

सरकार ने कंपनियों को यह छूट दी है कि उन्हें 22 सितंबर से पहले बाजार में उतारे गए स्टॉक को वापस मंगाने या नया लेबल लगाने की जरूरत नहीं है. हालांकि, यह सुनिश्चित करना होगा कि खुदरा स्तर पर उपभोक्ताओं से नई कीमत ही वसूली जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

किन दवाइयों और उत्पादों पर पड़ेगा असर?

नई व्यवस्था के तहत कई जरूरी दवाइयों पर 5% से घटाकर शून्य (0%) GST कर दिया गया है. कैंसर और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयों पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है. वहीं, वॉडिंग, गॉज, बैंडेज और ड्रेसिंग सामग्री पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है. इसके अलावा, रोजाना इस्तेमाल होने वाले उत्पाद जैसे टैलकम पाउडर, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, सोप, शेविंग क्रीम और आफ्टरशेव लोशन पर GST 18% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है.

जागरूकता अभियान भी जरूरी

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि फार्मा कंपनियां और उद्योग संगठन अखबारों, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से उपभोक्ताओं और रिटेलर्स को नई कीमतों की जानकारी दें. ताकि हर लेवल पर पारदर्शिता बनी रहे और मरीजों को सीधा फायदा मिल सके.

उपभोक्ताओं को कितना लाभ?

विशेषज्ञों के मुताबिक, नई दरों से इलाज का खर्च काफी कम होगा. पहले जहां 1000 रुपये की दवा पर 120 रुपये तक टैक्स लगता था, वहीं अब केवल 50 रुपये लगेगा. गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए यह राहत बड़ी साबित होगी.