कौन हैं Meesho के फाउंडर विदित आत्रे? अरबपतियों के क्लब में हुए शामिल, जानिए उनके सफलता की कहानी

Who is Vidit Aatrey : भारत के प्रमुख सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो के शेयर 16 दिसंबर को 52-हफ्ते के नए हाई लेवल पर पहुंच गए हैं. जिसके बाद मीशो के को-फाउंडर विदित आत्रे अरबपतियों के क्लब में शामिल हो गए हैं. मीशो ने न सिर्फ अपने मजबूत स्टॉक मार्केट डेब्यू से निवेशकों को अमीर बनाया है, बल्कि इसने अपने को-फाउंडर को भी अरबपति बना दिया है. मंगलवार को मीशो के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली. ये कारोबारी सेशन के दौरान 13% से ज्यादा बढ़कर 193.50 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए. स्टॉक अपने पिछले क्लोजिंग प्राइस 170.75 रुपये से ऊपर चढ़कर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया.

मीशो का स्टॉक अपने इश्यू प्राइस 111 रुपये से लगभग 75% ऊपर चढ़ गया है. मीशो के IPO ने भी जबरदस्त डेब्यू किया था. ये इश्यू प्राइस से लगभग 46% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था. तब से, शेयर लगातार निवेशकों की दिलचस्पी के कारण ऊपर की ओर बढ़ रहा है.

फाउंडर अरबपतियों के क्लब में शामिल हुए

शेयर की कीमत में तेजी से बढ़ोतरी के कारण विदित आत्रे की नेट वर्थ बढ़ी है और वे अरबपतियों की क्लब में शामिल हो गए हैं. आत्रे के पास कंपनी में लगभग 47.25 करोड़ शेयर हैं. ये 11.1% हिस्सेदारी के बराबर है. उनकी होल्डिंग की वैल्यू लगभग 9,128 करोड़ रुपये या लगभग $1 बिलियन हो गयी है. को-फाउंडर संजीव बर्नवाल, जिनके पास लगभग 31.6 करोड़ शेयर हैं. अब उनकी हिस्सेदारी की कीमत लगभग 6,099 करोड़ रुपये है.

मीशो के IPO ने पहले ही अपनी मजबूत लिस्टिंग गेन के साथ मार्केट का ध्यान खींचा था. कंपनी ने लगभग 46% के प्रीमियम पर डेब्यू किया था और यह मोमेंटम अगले महीनों में भी जारी रहा. हालिया रैली ने स्टॉक को एक नए सालाना हाई पर पहुंचा दिया है. इससे उन निवेशकों को फायदा हुआ है जिन्होंने IPO में शेयर खरीदे थे या लिस्टिंग के बाद स्टॉक में निवेश किया था.

2015 में विदित आत्रे और संजीव बर्नवाल ने मीशो को बनाया और ये भारत के प्रमुख सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म में से एक बन गया है. ये कंपनी व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके रीसेलर के माध्यम से प्रोडक्ट बेचने में सक्षम बनाती है. पिछले कुछ सालों में, मीशो ने मेटा, सॉफ्टबैंक, सिकोइया कैपिटल, वाई कॉम्बिनेटर, नैस्पर्स और एलिवेशन कैपिटल सहित कुछ सबसे बड़े ग्लोबल निवेशकों को आकर्षित किया है.

कौन हैं विदित आत्रे?

आत्रे वर्तमान में मीशो के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं. वो 13 अगस्त, 2015 को कंपनी की स्थापना के बाद से इससे जुड़े हुए हैं. आत्रे IIT दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं. मीशो शुरू करने से पहले, आत्रे ने ITC लिमिटेड और InMobi में काम किया था. एक स्टार्टअप फाउंडर के रूप में उनके काम ने उन्हें कई पहचान दिलाई है.

असफल आइडिया से बड़े ब्रेक तक की कहानी

मीशो की सफलता की कहानी सीधी नहीं थी. कंपनी ने Fashnear के रूप में शुरुआत की. ये शुरुआती ई-कॉमर्स मॉडल से प्रेरित एक हाइपरलोकल फैशन डिलीवरी ऐप था. ये आइडिया उम्मीद के मुताबिक काम नहीं आया था फिर फाउंडर्स ने Shopify जैसे डिजिटल स्टोरफ्रंट मॉडल को आजमाया, जिसे कुछ सफलता मिली लेकिन वो भी बड़े पैमाने पर नहीं बढ़ पाया. असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में गृहिणियों को WhatsApp पर छोटे बुटीक चलाते हुए देखा. ये सेलर कैटलॉग बनाते थे और अपने खुद के लेबल के तहत प्रोडक्ट बेचते थे. इसी सोच से मीशो सप्लाई का निर्माण हुआ. ये छोटे और होम-बेस्ड सेलर्स के लिए बनाया गया एक मैनेज्ड मार्केटप्लेस है. ऑर्डर तेजी से बढ़ने लगे, जिससे ये मॉडल सफल साबित हुआ.