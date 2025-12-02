Advertisement
trendingNow13026036
Hindi Newsबिजनेस

लोग मीम्स बनाकर मजाक उड़ाते रहे और मेरठ के दो छोरों ने ₹50000 करोड़ का धंधा खड़ा कर दिया, अमेजन और फ्लिपकार्ट के भी छक्के छुड़ाए

Meesho Owner:  ऑनलाइन कंपनी मिशो शेयर बाजार में दस्तक देने जा रही है. मीशो लिमिटेड का आईपीओ 3 दिसंबर को खुलने जा रहा है. मीशो के प्रत्येक शेयर की कीमत 105-111 रुपये के बीच तय की गई है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 02, 2025, 11:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लोग मीम्स बनाकर मजाक उड़ाते रहे और मेरठ के दो छोरों ने ₹50000 करोड़ का धंधा खड़ा कर दिया, अमेजन और फ्लिपकार्ट के भी छक्के छुड़ाए

Meesho IPO: ऑनलाइन कंपनी मिशो शेयर बाजार में दस्तक देने जा रही है. मीशो लिमिटेड का आईपीओ 3 दिसंबर को खुलने जा रहा है. मीशो के प्रत्येक शेयर की कीमत 105-111 रुपये के बीच तय की गई है. इस आईपीओ के जरिए कंपनी 5421.20 करोड़ रुपये जुटाने की योजना पर काम कर रही है.  आज 50,096 करोड़ रुपये के वैल्यूशन वाली इस कंपनी को कभी ईकॉमर्स के बाजार में घुसने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा था. इसकी शुरुआत करने वाले मेरठ के दो दोस्तों के पास न तो पैसा था और न ही कारोबार का अनुभव. अपने जोश और हौंसले के दम पर दोनों ने अमेजन और फिल्पकार्ट जैसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के दबदबे को खत्म कर दिया.  

सोशल मीडिया पर लोग उड़ाते थे मीशो के प्रोडक्ट्स का मजाक  

मीशो के सस्ते प्रोडक्ट्स को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर मीम्स वायरल होते रहते हैं. मेरठ के रहने वाले विदित आत्रे और संजीव बरनवाल ने इसी मजाक को हथियार बना लिया और अब उनकी कंपनी स्टॉक मार्केट में एंट्री करने की तैयारी कर रही है.  

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं मिशो के मालिक 

किस्सा 8 साल पुराना है. सबसे सस्ता सामान बेचने का दावा करने के साथ दो दोस्तों ने ई कॉमर्स कंपनी मीशो की शुरुआत की. साल 2015 में विदित आत्रे और संजीव बरनवाल ने अपनी आईआईटी की नौकरी छोड़ दी. पहला स्टार्टअप फैसनियर फेल हो गया.  अपने पहले स्टार्टअप के लिए उन्होंने काफी मेहनत की. दुकानों के बाहर कस्टमर जुटाने के लिए दिनभर खड़े रहे, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद उनका पहला स्टार्टअप नहीं चल पाया.  हिम्मत तो टूटी, लेकिन उन्हें वहीं से अपने दूसरे स्टार्टअप का आइडिया भी मिल गया.  मीशो के विदित आत्रे  मेरठ के मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं.उनके दोस्त संजीव के साथ मिलकर मीशो की शुरुआत की.  

सोशल मीडिया बना गेम चेंजर  

दोनों दोस्तों ने देखा कि दुकानदार और यहां तक की घर से बिजनेस करने वाली महिलाएं  अपने प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए बेचते हैं. इसी को उन्होंने अपनी ताकत बनाकर विदित और संजीव ने सोशल मीडिया के जरिए सामान बेचने वाले व्यापारियों को और बेहतर प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए 2015 में मीशो की शुरुआत कर दी. विदित और संजीव मार्केट के गैप को समझ गए.उन्होंने देखा  कि अमेजन और फ्लिपकार्ट बड़े शहरों को टारगेट कर रहे, वहां उन्हें मीशो को छोटे शहरों में बढ़ाने पर जोर दिया. 2015 के अंत में, बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके में दोनों ने एक एक छोटे से दो कमरों वाले फ्लैट में मीशो से शुरुआत की. डायनिंग टेबल उनका पहला ऑफिस बना.  

सबसे सस्ता सामान बेचने का दावा  

मीशो का दावा है कि वो सबसे सस्ता सामान बेचती है. हालांकि इसे लेकर उसका काफी मजाक भी उड़ा. सोशल मीडिया पर मीशो के मीम्स वायरल होने लगे. लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन विदित और संजीव ने इन्हीं मीम्स को अपनी ताकत बना लिया और सबसे सस्ते को अपना यूएसपी बना लिया. अलायंस बर्नस्टीन की रिपोर्ट के मुताबिक यूजर बेस के मामले में मीशो ने अमेजन और फ्लिपकार्ट को पीछे छोड़ दिया. वित्त वर्ष 2023 में  मीशो का यूजर बेस जहां 32 फीसदी बढ़ा तो वहीं अमेजन का 13 फीसदी और फ्लिपकार्ट का 21 फीसदी बढ़ा. साल 2023 में मीशा देश की नंबर 1 शॉपिंग ऐप बन गई.  डेटा  एआई के मुताबिक साल 2023 में मीशो के 14.5 करोड़ डाउनलोड बना.  

क्यों सस्ते होते हैं मीशो को प्रोडक्ट्स 

मीशो की सफलता की सबसे बड़ी वजह रही उनकी जीरो कमीशन पॉलिसी रही.कमीशन न होने की वजह से सेलर यहां सस्ता सामान बेच पाते हैं. अगर आंकड़ों में देखें तो मीशो के पास 11 लाख से ज्यादा सेलर्स हैं, 700 से ज्यादा कैटेगरी में प्रोडक्ट्स हैं. 32 करोड़ रुपये की इसकी वैल्यूएशन हैं. कंपनी के निवेशकों में बड़े-बड़े नाम शामिल है. साल 2019 में फेसबुक ने मीशो में 200 करोड़ का निवेश किया था.  साल 2021 में कंपनी ने 1 अरब डॉलर की वैल्यूएशन हासिल कर यूनिकॉर्न बन गई. साल 2022 में मीशो ने 10 करोड़ मंथली ऑर्डर के आंकड़े को पार कर लिया.  

  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

CEO Meesho

Trending news

IAS की पद पर IPS को मिल गई नौकरी, मचा हंगामा, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
Telangana HC
IAS की पद पर IPS को मिल गई नौकरी, मचा हंगामा, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
तिरुपति बाला जी मंदिर के वो रहस्य जो आज भी पहेली हैं, मूर्ति को आता है पसीना और...
Tirupati Balaji temple
तिरुपति बाला जी मंदिर के वो रहस्य जो आज भी पहेली हैं, मूर्ति को आता है पसीना और...
20 किलो वजन, 3 फीट लंबा डॉक्टर… गुजरात के डॉ. गणेश बरैया जिसके सामने झुका कोर्ट
ganesh baraiya
20 किलो वजन, 3 फीट लंबा डॉक्टर… गुजरात के डॉ. गणेश बरैया जिसके सामने झुका कोर्ट
Parliament Winter Session Live (Day 2): विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित, जानें पल-पल की अपडेट
Parliament winter session
Parliament Winter Session Live (Day 2): विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित, जानें पल-पल की अपडेट
IMD का अलर्ट, 2 दिसंबर से इन राज्यों में कड़ाके की सर्दी-शीतलहर से मचेगा कोहराम!
IMD
IMD का अलर्ट, 2 दिसंबर से इन राज्यों में कड़ाके की सर्दी-शीतलहर से मचेगा कोहराम!
40 साल बाद भी जहरीली हवा नहीं थमी… भारत के शहर बने गैस चेंबर, आखिर कब मिलेगी साफ हवा
National Pollution Control Day
40 साल बाद भी जहरीली हवा नहीं थमी… भारत के शहर बने गैस चेंबर, आखिर कब मिलेगी साफ हवा
Maharashtra Local Body Election LIVE: कई सीटों पर आपस में ही भिड़ रहे गठबंधन के उम्मीदवार, क्या हैं ताजा अपडेट्स
Maharashtra Election
Maharashtra Local Body Election LIVE: कई सीटों पर आपस में ही भिड़ रहे गठबंधन के उम्मीदवार, क्या हैं ताजा अपडेट्स
इंसानियत सबसे पहले! भारत ने PAK के लिए खोला अपना एयरस्पेस, झूठे दावों को किया खारिज
india
इंसानियत सबसे पहले! भारत ने PAK के लिए खोला अपना एयरस्पेस, झूठे दावों को किया खारिज
दहशत वाला सफर... कुवैत-हैदराबाद फ्लाइट में human bomb की धमकी; मुंबई में हाई अलर्ट
human bomb threat
दहशत वाला सफर... कुवैत-हैदराबाद फ्लाइट में human bomb की धमकी; मुंबई में हाई अलर्ट
पति नहीं देता, सीएम 1500 रुपये दे रहे... महाराष्ट्र निकाय चुनावों में दोस्त बदल गए
maharashtra local body election 2025
पति नहीं देता, सीएम 1500 रुपये दे रहे... महाराष्ट्र निकाय चुनावों में दोस्त बदल गए