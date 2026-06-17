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14 साल में कोडिंग के जुनून ने बदली किस्मत, न नौकरी, न डिग्री पूरी; फिर भी ₹50,000 करोड़ के मालिक; कौन हैं अमन सांगर?

अमन सैंगर का जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था. उनके पिता अरविंद सैंगर IIT बॉम्बे के पूर्व छात्र हैं और अमेरिकी हेज फंड इंडस्ट्री में एक जाना-पहचाना नाम माने जाते हैं. वहीं, उनकी मां शिल्पा सैंगर एक सफल उद्यमी और ऑर्थोडॉन्टिस्ट हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 17, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:10 PM IST
14 साल में कोडिंग के जुनून ने बदली किस्मत, न नौकरी, न डिग्री पूरी; फिर भी ₹50,000 करोड़ के मालिक; कौन हैं अमन सांगर?
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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