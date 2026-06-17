Cursor का उपयोग दुनिया भर की करीब 50,000 टेक कंपनियों के डेवलपर्स कर रहे हैं. इनमें Nvidia, Adobe, Uber, Shopify और PayPal जैसी दिग्गज कंपनियां भी शामिल हैं. लाखों सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस प्लेटफॉर्म की मदद से कोडिंग और डेवलपमेंट का काम करते हैं. SpaceX के साथ हुई बहुचर्चित डील ने अमन सैंगर को दुनिया के सबसे चर्चित युवा टेक उद्यमियों की सूची में ला खड़ा किया है. 14 साल की उम्र में शुरू हुई कोडिंग की यह यात्रा अब अरबों डॉलर की सफलता की कहानी बन चुकी है.