Arjun and Saaniya Marriage: सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर आज सानिया चंडोक के साथ विवाह के बंधन में बंध गए. उनकी शादी के मौके पर बिजनेस जगत से लेकर बॉलीवुड और खेल जगत से लेकर राजनीतिक जगत तक की हस्तियों ने शिरकत की.
Who is Saaniya Chandhok: सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) ने 5 मार्च 2026 को मुंबई में अपनी लॉन्ग-टाइम पार्टनर सानिया चंडोक (Saaniya Chandhok) से शादी रचा ली. शादी समारोह एक हाई-सिक्योरिटी 5 स्टार होटल में संपन्न हुआ. शादी समारोह में खेल, बिजनेस और एंटरटेनमेंट जगत की दिग्गज हस्तियों ने शिरकत की. अर्जुन और सानिया की अगस्त 2025 में सगाई हुई थी. इसके बाद जामनगर में अंबानी फैमिली की तरफ से ग्रैंड पूजा का आयोजन किया गया. बाद में मुंबई में मेहंदी और संगीत जैसे प्री-वेडिंग फंक्शन हुए.
सानिया मुंबई की सफल एंटरप्रेन्योर हैं, वह पब्लिक लाइफ से दूर रहती हैं. वह मिस्टर पॉज पेट स्पा एंड स्टोर एलएलपी (Mr Paws Pet Spa & Store LLP) की फाउंडर, डायरेक्टर और डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं. यह लग्जरी पेट ग्रूमिंग और वेलनेस ब्रांड है, जो कि मई 2022 से मुंबई में चल रहा है. यहां डॉग और कैट के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट जैसे कोरियन माइक्रोबबल थेरेपी और जापानी CO2 हाइड्रोथेरेपी दी जाती है. जानवरों से बहुत प्यार करने के कारण सानिया ने वर्ल्ड वाइड वेटरनरी सर्विस से वेटरनरी टेक्निशियल कोर्स भी किया है.
सानिया ने 2020 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) से बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपना अलग बिजनेस शुरू किया, जो कि पूरी तरह पेट केयर पर फोकस्ड है. वह एक बड़ी बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखती हैं. सानिया ग्रेविस ग्रुप के चेयरमैन रवि घई की पोती हैं. यह ग्रुप फूड और हॉस्पिटैलिटी में बड़ा नाम है. ग्रुप के खास बिजनेस में क्वालिटी आइसक्रीम, ब्रुकलिन क्रीमरी और बास्किन-रॉबिंस जैसे पॉपुलर आइसक्रीम ब्रांड्स शामिल हैं.
इसके अलावा ग्रुप का मुंबई के मरीन ड्राइव पर इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है. इस ग्रुप की ग्रेविस हॉस्पिटैलिटी और ग्रेविस फूड सॉल्यूशंस जैसी कंपनियां हैं. सानिया के पिता सनी चंडोक और मां गौरिका घई चंडोक भी फैमिली बिजनेस से जुड़े हैं. इस ग्रुप को मुंबई के बिजनेस सर्कल में काफी प्रभावशाली माना जाता है, हालांकि कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स से जुड़ी खबरें भी आई हैं.
सानिया चंडोक की एजुकेशन भी शानदार है. मुंबई की नामी-गिरामी बिजनेस फैमिली से होने के कारण उनकी पढ़ाई ने उन्हें बिजनेस और पेट केयर दोनों सेक्टर में मजबूत बेस दिया है. सानिया ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के दो नामी इंस्टीट्यूशंस बीडी सोमानी इंटरनेशनल स्कूल और द कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल से पूरी की. इन दोनों ही स्कूलों की एकेडमिक में अच्छी पहचान है. स्कूलिंग के बाद सानिया हायर स्टडीज के लिए लंदन चली गईं. उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अर्जुन तेंदुलकर की पत्नी की पर्सनल नेटवर्थ को लेकर मीडिया में अलग-अलग अनुमान है. कुछ मीडिया रिपोर्ट में उनकी पर्सनल नेटवर्थ 100,000 डॉलर से लेकर 500,000 डॉलर (करीब 83 लाख रुपये से लेकर 4.15 करोड़ रुपये) के बीच होने का अनुमान जताया गया है. उनकी नेटवर्थ का यह अनुमान उनके बिजनेस से जुड़ा है.
शादी में क्रिकेट के बड़े नाम जैसे एमएस धोनी, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जहीर खान, मुकेश-नीता अंबानी, बच्चन फैमिली, शाहरुख खान और फैमिली और आशा भोसले ने शिरकत की. दंपति ने ट्रेडिशनल रेड एंसेंबल में शानदार लुक दिया, अर्जुन ने इंट्रिकेट थ्रेडवर्क वाली शेरवानी पहनी, जबकि सानिया ने हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी कैरी की.