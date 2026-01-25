80 बार फेल होकर भी नहीं मानी हार, बिहारी छोरे ने लगाई ऐसी अक्ल कि 'देहात' से बना दी ₹6000 करोड़ की कंपनी

Advertisement
DeHaat Owner: बिहार गरीब राज्यों में गिना जाता है. ना तो बेहतर शिक्षा के इंतजाम है और न ही नौकरी की. बिहार से पलायन की वजह भी यही है, लेकिन बिहारियों के दिमाग का लोग दुनिया मानती है. पढ़ाई में ये धुरंधर सरकारी नौकरियों के उच्चतम पदों से लेकर हर सेक्टर में छाए रहते हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 25, 2026, 10:57 AM IST
DeHaat Owner Success Story: बिहार गरीब राज्यों में गिना जाता है. ना तो बेहतर शिक्षा के इंतजाम है और न ही नौकरी की. बिहार से पलायन की वजह भी यही है, लेकिन बिहारियों के दिमाग का लोग दुनिया मानती है. पढ़ाई में ये धुरंधर सरकारी नौकरियों के उच्चतम पदों से लेकर हर सेक्टर में छाए रहते हैं. हार न मानने की जिद बिहार के लोगों की सफलता की असली ताकत है. ऐसा ही कुछ छपरा के रहने वाले शशांक कुमार के साथ भी था. 80 बार रिजेक्शन झेलने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार उन्होंने 6000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी.

कौन हैं DeHaat के मालिक शशांक कुमार  

शशांक कुमार  की मां टीचर और पिता बिहार नेशनल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी करते थे. घर में शुरुआत से ही पढ़ाई-लिखाई का मौहाल था.झारखंड के के नेतरहाट स्‍कूल में पढ़ाई करने के बाद उन्होंने साल 2008 में IIT दिल्ली से ग्रेजुएशन करने के बाद मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म बीकन एडवाइजरी सर्विसेज में में कुछ साल नौकरी की, लेकिन उनका मन वहां नहीं लग रहा था. उन्होंने अपनी सेविंग और अपने दोस्त मनीष कुमार के साथ मिलकर साल 2012 में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, जिससे किसानों को फायदा होने वाला था.  ₹65 की सैलरी वाला स्कूल ड्रॉप आउट बना अरबपति बिजनेसमैन, किराए का कमरा और 6 साइकिल से खड़ा कर दिया ₹21000 करोड़ का साम्राज्य

कैसे हुई DeHaat की शुरुआत , 80 बार हुए फेल  

किसानों और कॉरपोरेशनों के बीच की खाई को खत्म करने के लिए शशांक ने DeHaat की शुरुआत की. सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने खुद की कंपनी खड़ी कर दी. उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई, जिसकी मदद से किसानों की कमाई बढ़ाई जा सके, उन्हें माइक्रो-बिजनेस ओनर्स की कम्‍युनिटी से जोड़ा जा सके. उनके लिए बीज, फर्टिलाइजर, मशीनरी और बेहतर फसल के लिए मदद सिर्फ एक क्लिक दूर रहे. प्लेटफॉर्म तैयार तो हो गया, लेकिन जब फंडिंग की बात आई तो उन्हें किसी का साथ नहीं मिल रहा था, 80 से ज्यादा निवेशकों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया.  

 आज 6000 करोड़ की कंपनी  

80 बार रिजेक्ट होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और काम करते रहे. आज उनका काम 11 राज्यों,  15 लाख किसानों तक पहुंच चुका है. साल 2012 में उन्होंने जो कंपनी शुरू की आज उनकी मार्केट वैल्यूएशन 6000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. शशांक ने अपने एग्रीटेक को नई ऊंचाईयों पर पहुंचा दिया है.   
 

 

