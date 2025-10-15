Advertisement
₹350 की वेटर की नौकरी, होटल में जूठे बर्तन-टेबल साफ करने वाला बन गया ₹2,39,22,08,84,25,000 कंपनी का बॉस, भारत के इस छोरे ने अमेरिका में लठ गाड़ दिया

Cisco Jeetu Patel Salary:  324 रुपये की सैलरी पर टेबल साफ करना वाला शख्स 2,39,22,08,84,25,000 रुपये की कंपनी चलाएगा. जीतू ने वो कर दिखाया, जिसके लिए सोच पाना भी मुश्किल है. भारतीय मूल से जीतू पटेल Cisco के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं.  270 अरब डॉलर की कंपनी को चला रहे हैं. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 15, 2025, 10:27 AM IST
Who is Jeetu Patel: कहने है न कि किस्मत भी उनका ही साथ देती है, जो कर्म करते है. थाली में परोसकर सफलता नहीं मिलती है. जीतू पटेल इसके सटीक उदाहरण हैं. वरना कोई सोच भी नहीं सकता है होटल में वेटर का काम करने वाले, 324 रुपये की सैलरी पर टेबल साफ करना वाला शख्स 2,39,22,08,84,25,000 रुपये की कंपनी चलाएगा. जीतू ने वो कर दिखाया, जिसके लिए सोच पाना भी मुश्किल है. भारतीय मूल से जीतू पटेल Cisco के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं.  270 अरब डॉलर की कंपनी को चला रहे हैं. 

मां-बाप के झगड़े में बीता बचपन, फिर पहुंचे अमेरिका  

आज जीतू भले ही करोड़ों की सैलरी, अरबों की कंपनी संभाल रहे हो, लेकिन बचपन उतना ही मुश्किल से भरा था. ह्यूमन बॉम्बे के साथ एक इंटरव्यू में जीतू ने बताया था कि वो 8 साल के थे जब उन्होंने अपनी मां को पिता के हाथों पिटने देखा था. वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे. 17 साल के हुए तो उनकी मां भागकर अमेरिका चली गई. वहां चाचा की मदद से उन्हें वेटर की नौकरी मिल गई. जिंदगी जीने के लिए उन्हें रेस्टोरेंट में टेबल साफ करने का काम करना पड़ा, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी. वो जानते थे कि सिर्फ एजुकेशन ही उनकी किस्मत को बदल सकता है.  

अंग्रेजी का डर खत्म कर हासिल की जीत  

जीतू को अमेरिका में भाषा की चुनौती झेलनी पड़ी. वेटर का काम था, लेकिन अंग्रेजी नहीं बोल पाने के चलते वो चुप रहा करते थे. उन्हें समझ में आ गया कि अगर वो लोगों ने बात नहीं करेंगे तो उन्हें कस्टमर्स से टिप नहीं मिलेगा. पैसे नहीं मिलेंगे तो उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी. अपने आपको उन्होंने उस कंफर्ट जोन से बाहर किया और लोगों से बात करनी शुरू की.  एप्पल के बाद अब गूगल ने की ट्रंप की अनसुनी, भारत पर क्यों फ़िदा है अमेरिकी कंपनियां, देश आएंगे ₹1330000000000

 

टेबल साफ करने वाला कैसे पहुंचा Cisco

इंटरव्यू के दौरान जीते से बताया कि उनके अंदर जीत की भूख थी. वो पूरी जिंदगी वेटर के तौर पर नहीं निकालना चाहते थे. उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद  Doculabs, Dellजैसी कंपनियों में नौकरी हासिल की. यहीं से उनका रास्ता Cisco के लिए खुला. दो दशक तक मेहनत करने के बाद साल 2020 में उन्होंने  सिस्को ज्वाइंन किया, 

आज कितने करोड़ के मालिक 

जीतेंद्र पटेल यानी जीतू पटेल ने Cisco में ट्रेनी से लेकर चीफ प्रोडक्ट चीफ की कुर्सी हासिल की. आज उनकी संपत्ति 25.8 मिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई है. सिस्को के 349,662 शेयर उनके पास है. कंपनी में उन्होंने अपनी साख बना रखी है. ये कहानी साबित करती है कि अगर सही दिशा में मेहनत की जाए तो जीरो से हीरो बनने में देर नहीं लगती .  

