Reji Cheriyan Networth: केरल की पॉल‍िट‍िक्‍स में एक दशक बाद बड़ा बदलाव देखना को म‍िल रहा है. कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) को हराकर सत्ता में शानदार वापसी की है. इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा नतीजों के सााथ ही उन चेहरों की हो रही है जो अपने क्षेत्र से जीतरक विधानसभा पहुंचे हैं. 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (ADR) की रिपोर्ट ने में केरल के नए विधायकों की संपत्‍त‍ि से जुड़ी जानकारी सामने आई है. नेटवर्थ के मामले में सबसे ऊपर नाम रेजी चेरियन (Reji Cheriyan) का है. कुट्टनाड सीट से जीतकर आए केरल कांग्रेस के रेजी चेरियन नई विस के सबसे अमीर विधायक हैं.

केरल विस में 'करोड़पति' विधायकों की भरमार

केरल चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करने से साफ है क‍ि जीतने वाले 135 उम्मीदवारों में से 93 विधायक करोड़पति हैं. पिछले चुनाव से तुलना करें तो साल 2021 में यह आंकड़ा 75 व‍िधायकों का था. पांच साल के दौरान इसमें 20% से भी ज्‍यादा की बढ़ोतरी हुई है. कांग्रेस के 59 में से 40 विधायक, आईयूएमएल के 22 में से 19 और सीपीआई (एम) के 26 में से 14 विधायक करोड़पति क्‍लब का ह‍िस्‍सा हैं. इन सबके बीच रेजी चेरियन 218 करोड़ रुपये की नेटवर्थ के साथ 'नंबर वन' पर काबिज हैं. उनके बाद भाजपा के राजीव चंद्रशेखर 111 करोड़ की संपत्‍त‍ि के साथ दूसरे नंबर पर हैं.

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कुट्टनाड के बैकवाटर्स से करोड़ों का बिजनेस एम्पायर

रेजी चेरियन की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है. पहले वह शरद पवार की एनसीपी का हिस्सा थे, लेकिन 2024 में उन्होंने केरल कांग्रेस का दामन थाम लिया. 2026 के विस चुनाव में उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी के मौजूदा विधायक थॉमस के. थॉमस को हराकर यह सीट अपने नाम की. चेरियन का कारोबार केरल के मशहूर बैकवाटर्स (Alappuzha) क्षेत्र में फैला है. वह ट्रैवल और हॉस्‍प‍िटैल‍िटी (Hospitality) सेक्‍टर में बड़ा नाम हैं. यही कारण है क‍ि उनकी नेटवर्थ का बड़ा हिस्सा जमीनों और कमर्शियल बिल्डिंग्स से आता है.

अचल संपत्ति का विशाल किला: 200 करोड़ की इमारतें

रेजी चेरियन की तरफ से चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि उनकी कुल संपत्ति में से 210.05 करोड़ रुपये अचल संपत्ति के रूप में है. इसमें सबसे चौंकाने वाला हिस्सा उनकी कमर्शियल बिल्डिंग्स का है, ज‍िनकी कीमत 200 करोड़ रुपये आंकी गई है. अलाप्पुझा के मुल्लाक्कल एर‍िया में उनके पास एक लाख वर्ग फीट से ज्यादा की कमर्शियल प्रॉपर्टी है. इसके अलावा उनके पास पीरमेदु में करोड़ों रुपये की नॉन-एग्रीकल्‍चर जमीन, पाथियूर में रिहायशी बंगले और पल्लीपैड में कृषि भूमि है. इतना ही नहीं, चेरियन ने करीब 12 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति का खुलासा व‍िदेशों में भी क‍िया है.

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लग्जरी कारों का शौक और हाउस-बोट्स का बेड़ा

अचल संपत्‍त‍ि के बाद चल संपत्ति (Movable Assets) में भी चेरियन का दबदबा है. उनके बेड़े में मर्सिडीज-बेंज और लैंड रोवर जैसी 14 लग्‍जरी कारें हैं. खेती और निर्माण कार्य के लिए जेसीबी, ट्रैक्टर और टैंकर भी मौजूद हैं. केरल के पानी पर राज करने के लिए उनके पास खुद का 'फ्लीट' है, जिसमें आलीशान हाउस-बोट, मोटर बोट और कई जेट-स्की शामिल हैं. उनके एक हाउस बोट की कीमत 45 लाख रुपये बताई गई है. बैंक अकाउंट में 6 करोड़ रुपये से ज्यादा जमा हैा और उनके पास करीब 40 लाख रुपये की ज्‍वैलरी भी है. रेजी चेरियन की पत्‍नी भी अच्छी-खासी संपत्ति की मालकिन हैं. उनकी पत्‍नी के पास 91.10 लाख रुपये की संपत्ति है, जिसमें 240 ग्राम सोना और कीमती जमीनें शामिल हैं.