AI के शोर के बीच इस शख्‍स की बल्‍ले-बल्‍ले, कुछ ही महीनों में कमा ल‍िये 1241689549800 रुपये

Oracle Share Price Boom: एआई के दम पर ओरेकल (Oracle) के फाउंडर और चीफ टेक्‍नोलॉजी ऑफ‍िसर लैरी एलिसन ने एक साल के दौरान 140 अरब डॉलर की र‍िकॉर्ड कमाई की है. एआई कंपन‍ियों के शेयर में उछाल आने से उनको सबसे ज्‍यादा फायदा हुआ है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 10, 2025, 09:05 PM IST
Larry Ellison Net Worth: टेक्‍नोलॉजी की दुन‍िया में इस समय चारों तरफ एआई (AI) का शोर है. एआई में बूम के दम पर ही कई छोटी कंपन‍ियों ने अपना कारोबार बड़ा कर ल‍िया है. इसके दम पर ही उनके माल‍िक अरबों-खरबों में खेल रहे हैं. OpenAI, Oracle, Nvidia और AMD जैसी कंपनियों ने अरबों डॉलर की डील क्रैक एआई के दम पर ही की है. इन डील से एआई और चिप कंपनियों की मार्केट वैल्‍यू भी काफी बढ़ गई है. कुछ महीने के अंदर ही टेक्‍नोलॉजी सेक्‍टर से जुड़े लोगों की नेटवर्थ में अरबों डॉलर का इजाफा हुआ है.

एक साल के दौरान 140 अरब डॉलर की र‍िकॉर्ड कमाई

फोर्ब्स के अनुसार ओरेकल (Oracle) के फाउंडर और चीफ टेक्‍नोलॉजी ऑफ‍िसर लैरी एलिसन ने पिछले एक साल के दौरान 140 अरब डॉलर की र‍िकॉर्ड कमाई की है. इस साल एआई से जुड़े शेयर में उछाल आने से वह सबसे ज्यादा प्रॉफ‍िट कमाने वाले शख्‍स हैं. इस दौरान ओरेकल के शेयर में 73% की बढ़ोतरी देखी गई, इससे उनकी नेटवर्थ में भारी इजाफा हुआ है. Nvidia के को-फाउंडर और सीईओ जेन्सेन हुआंग की नेटवर्थ में 47 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है.

Nvidia के शेयर में 40% की बढ़ोतरी
लैरी एलिसन की कंपनी के GPU एआई टेक्‍नोलॉजी को बूस्‍ट कर रहे हैं. इसके अलावा एनवीड‍िया (Nvidia) के शेयर में 40% की बढ़ोतरी हुई है. इसके अलावा माइकल डेल की नेटवर्थ में भी 35 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है. माइकल डेल की Dell में 39% और Broadcom में 49% की हिस्सेदारी है. क्लाउड कम्प्यूटिंग कंपनी CoreWeave के पांच अरबपतियों माइकल इंट्रेटर, ब्रायन वेंटुरो, ब्रैनिन मैकबी और पीटर सलांकी की नेटवर्थ इस दौरान तीन गुना तक बढ़ गई है.

157 से बढ़कर 500 अरब डॉलर पर पहुंची वैल्‍यूएशन
इसके अलावा OpenAI की मार्केट वैल्‍यूएशन अक्टूबर 2024 में 157 अरब डॉलर से बढ़कर 500 अरब डॉलर पर पहुंच गई है. यह क‍िसी भी प्राइवेट कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी मार्केट वैल्‍यू है. OpenAI के सीईओ सैम ऑल्टमैन की नेटवर्थ भी न्‍यूक्‍लीयर पावर कंपनी Oklo में हिस्सेदारी के कारण बढ़ी और अब वह अरबपति बन गए हैं.

कौन हैं लैरी एलिसन?
लैरी एलिसन Oracle के चेयरमैन, चीफ टेक्‍न‍िकल ऑफ‍िसर और को-फाउंडर हैं. उनके पास कंपनी की करीब 40% हिस्सेदारी है. वह हवाई के लनाई द्वीप पर रहते हैं. इसके अलावा उनकी मीडिया कंपनी Paramount Skydance में भी करीब 50% की हिस्सेदारी है. एआई और चिप कंपनियों की बढ़ती वैल्‍यूएशन ने दुनियाभर में नए रिकॉर्ड बनाए हैं. यह बूम न केवल कंपनियों बल्‍क‍ि उनके मालिकों की नेटवर्थ को भी जमकर बढ़ा रहा है.  

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

