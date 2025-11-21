Advertisement
हजारों करोड़ की संपत्‍त‍ि, दान की 28 क‍िलो सोने की माला; म‍िल‍िए उदयपुर में बेटी की शादी कर रहे राजू मंटेना से; जून‍ियर ट्रंप भी हैं मेहमान

Raju Mantena Daughter Marriage: भारतीय मूल के अमेर‍िकी कारोबारी राजू मंटेना (Raju Mantena) की बेटी की शादी उदयपुर में 21 से 24 नवंबर के बीच होने वाली है. इस शाही शादी में जून‍ियर ट्रंप के अलावा बॉलीवुड और हॉलीवुड की हस्‍त‍ियां भी शाम‍िल होंगी.

Nov 21, 2025, 11:36 AM IST
Raju Mantena Networth: राजस्‍थान के उदयपुर शहर को रॉयल वेड‍िंग के सेल‍िब्रेशन के ल‍िए पसंद क‍िया जाता है. अरबपत‍ि सेल‍िब्र‍िटी यहां आकर शादी करना अपनी शान समझते हैं. इन द‍िनों उदयपुर में होने जा रही एक शाही शादी की हर तरफ चर्चा हो रही है. जी हां, यह शादी है भारतीय मूल के अर‍बपत‍ि अमेर‍िकी ब‍िजनेसमैन राम राजू मंटेना (राजू मंटेना) की बेटी की. चार द‍िन तक चलने वाले शादी समारोह में मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वंशी गदिराजू हमेशा-हमेशा के ल‍िए एक-दूसरे के हो जाएंगे. राजू मंटेना अमेर‍िका में फार्मा इंडस्ट्री (जेनरिक दवा बनाने वाली कंपनी) के बड़े बादशाह हैं. उनकी Ingenus Pharmaceuticals नामक कंपनी कैंसर और दिमागी समस्‍याओं की दवाएं बनाती है. आइए जानते हैं हजारों करोड़ की संपत्ति के माल‍िक राजू मंटेना के बारे में और साथ ही जानेंगे क‍ि इस शाही शादी में कौन-कौन श‍िरकत करेंगे.

शाही शादी में कौन-कौन श‍िरकत करेगा?

उदयपुर में 21 से 24 नवंबर तक चलने वाले शादी समारोह में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के स‍ितारों का जमावड़ा रहने वाला है. शादी समारोह में 40 देशों से 126 से ज्यादा सेलेब्रिटी के ह‍िस्‍सा लेने की उम्‍मीद है. शादी में खुद जूनियर ट्रंप श‍िरकत करेंगे. इसके अलावा शादी में बॉलीवुड से रणवीर सिंह, ऋतिक रोशन, माधुरी दीक्षित, शाहिद कपूर, नोरा फतेही, जैकलीन फर्नांडिज, कृति सैनन और करण जौहर के शाम‍िल होने की उम्‍मीद है. हॉलीवुड की बात करें तो जेनिफर लोपेज, ग्लोबल डिवा, जस्टिन बीबर, ओलिवर ट्रेवेना और दया मंटेना शादी की रौनक बढ़ाएंगे.

कौन हैं राजू मंटेना
भारत में JNTU से कंप्यूटर साइंस में इंजीन‍ियर‍िंग करने वाले मंटेना ने अमेरिका से फार्मेसी की डिग्री ली है. उन्‍होंने साल 2005 में P4 Healthcare की शुरुआत की. बाद में वह Ingenus Pharmaceuticals के सीईओ और चेयरमैन बन गए. उनकी कंपनी अमेर‍िका में सैकड़ों दवाओं को सस्‍ते में बनाकर बेचने के लि‍ए मशहूर है. राजू मंटेना की पत्‍नी का नाम पद्मजा मंटेना है. दोनों पत‍ि-पत्‍नी फ्लोरिडा में रहते हैं. राजू मंटेना की नेटवर्थ हजारों करोड़ रुपये की बताई जाती है. लेकिन इसका सही आंकड़ा क्‍या है? इसको लेकर सही जानकारी नहीं है. उन्‍होंने 2023 में फ्लोरिडा के मैनालापैन में करीब 400 करोड़ रुपये की कीमत वाला लग्जरी एस्टेट खरीदा. इसमें 16 बेडरूम, प्राइवेट बीच और घुड़साल है.

शादी में कब क्‍या होगा?
उदयपुर एक बार फ‍िर से 21 से 24 नवंबर 2025 तक शाही शादी का गवाह बनेगा. शादी में 150 करोड़ रुपये के करीब खर्च होने का अनुमान है. शादी समारोह में 22 नवंबर को फेमस स‍िंगर जेन‍िफर लोपेज और पॉप सेंसेशन जस्‍ट‍िन बीबर की प्रस्‍तुत‍ि होगी. कार्यक्रम स‍िटी पैलेस के माणक चौक औरा जनाना महल में होगा. आयोजन के ल‍िए स‍िटी पैलेस में खास 80 फीट का मेगा स्‍टेज बनाया जा रहा है. इस स्‍टेज पर बॉलीवुड और हॉलीवुड की हस्‍त‍ियां परफॉर्म करेंगी.

8 करोड़ की माला से आए चर्चा में
इंटेग्रा कनेक्‍ट के फाउंडर और फार्मा लीडर राजू मंटेना खासतौर पर हेल्‍थकेयर पर काम करते हैं. स‍ितंबर 2017 में उन्‍होंने त‍िरुपत‍ि बालाजी को 28 क‍िलो सोने से बनी सहस्रनाम माला भेंट की थी. उस समय 8.36 करोड़ रुपये में तैयार हुई इस माला में 1008 सोने के स‍िक्‍के जड़े गए थे. इन स‍िक्‍कों पर भगवान वेंकटेश्‍वर का नाम ल‍िखा था. इससे पहले 1967 में भी राजू के दादाजी ने भी इस तरह की ही माला भगवान त‍िरुपत‍ि को भेंट की थी. उस समय वह त‍िरुपत‍ि त‍िरुमला देवस्‍थानम के चेयरमैन थे.

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़.

Raju Mantena

