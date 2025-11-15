Rajesh Mehta Gold Jewelry Export: सोने की कीमत में तेजी आने के साथ दुन‍ियाभर के धन्‍नासेठों की नजर इससे जुड़े कारोबार पर हैं. यही कारण है क‍ि प‍िछले कुछ समय में देश के कई द‍िग्‍गज कारोबार‍ियों ने ज्‍वैलरी ब्रांड की शुरुआत की है. देश में गोल्‍ड ट्रेड‍िंग से जुड़ी कई कंपनियां हैं. देश में कई ब्रांड के जर‍िये गोल्ड ज्वैलरी की ब‍िक्री की जाती है. लेकिन क्या आपको पता है देश का सबसे बड़े गोल्ड ज्वैलरी एक्सपोर्टर (Biggest Gold Jewelry Exporter) कौन है? शायद आपने भी इनके नाम के बारे में सुना हो. इससे भी ज्‍यादा खास बात यह है क‍ि सोने के इस कारोबारी का भारत में ही रहकर 60 देशों में ब‍िजनेस फैला है.

सोने और हीरे की ज्‍वैलरी का न‍िर्यात करती है कंपनी

आप भी सोच रहे होंगे आख‍िर हम क‍िस कारोबारी के बारे में बात कर रहे हैं? जी हां, हम बात कर रहे हैं राजेश मेहता (Rajesh Mehta) की, यह वो नाम है जो देश की सबसे बड़ी गोल्‍ड ज्‍वैलरी एक्‍सपोर्ट कंपनी राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड (Rajesh Export Ltd) के माल‍िक हैं. उनकी कंपनी सोने और हीरे के आभूषण तैयार करके न‍िर्यात करती है. इस कंपनी का देश में सबसे बड़ा कारोबार है. रोजश एक्‍सपोर्ट मल्‍टीनेशनल गोल्‍ड र‍िटेल सेलर कंपनी है, ज‍िसका हेड ऑफ‍िस बेंगलुरू में है. देश और दुनिया के बड़े गोल्ड एक्सपोर्टर के तौर पर पहचान बना चुके राजेश मेहता की गिनती बेंगलुरु के सबसे अमीर लोगों में होती है.

व‍िरासत में म‍िला सोने और चांदी से जुड़ा कारोबार

बिजनेस में म‍िली लगातार सफलता के बाद राजेश मेहता ने कई देशों में सोने के गहनों का निर्यात करना शुरू कर दिया. दुन‍िया की सबसे बड़ी गोल्ड कंपनी सोने की रिफाइनिंग से लेकर ज्वैलरी ब‍िक्री करने तक का काम करती है. गोल्ड रिफाइनिंग से जुड़ी कंपनी के भी राजेश मेहता माल‍िक हैं. रोजश मेहता को सोने-चांदी से जुड़ा ब‍िजनेस व‍िरासत में म‍िला था, इस कारोबार को उन्‍होंने धीरे-धीरे आगे बढ़ाया. आज उन्‍होंने इसमें अपनी अलग पहचान बना ली है. इतना ही नहीं आज उनका यह कारोबार ग्‍लोबल वेंचर में बदल गया है.

स्विट्जरलैंड में दुन‍िया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी

दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी स्विट्जरलैंड में है, ज‍िसका नाम वैलकैम्बी है. इस रिफाइनरी का अध‍िग्रहण राजेश मेहता की कंपनी राजेश एक्सपोर्ट के जर‍िये क‍िया जा चुका है. यह स्विस र‍िफाइनरी सालाना 2,000 टन से ज्‍यादा सोना, चांदी, प्लेटिनम और पैलेडियम को प्रोसेस करती है. राजेश मेहता ने जुलाई 2015 में वैलकैम्बी का टेकओवर क‍िया था. अब कारोबार को आगे बढ़ाने के बाद स्विट्जरलैंड और भारत दोनों जगह उनकी रिफाइनरियां हैं.

प‍िता से व‍िरासत में म‍िलीं चीजें

राजेश मेहता के कारोबार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है क‍ि राजेश एक्सपोर्ट दुन‍ियाभर के 35% से ज्‍यादा सोने को प्रोसेस्‍ड करती है. राजेश मेहता के पिता जसवंतरी मेहता ज्‍वैलरी कारोबार के ल‍िए गुजरात से कर्नाटक में बस गए. पढ़ाई पूरी करने के बाद राजेश भी अपने प‍िता के ब‍िजनेस में आ गए. 1982 में वह चेन्‍नई से चांदी के गहने खरीदकर गुजरात के राजकोट में बेच देते थे. ज्वैलरी बिजनेस में कामयाबी म‍िली तो उन्होंने बेंगलुरु में अपने गैराज में सोने की ज्‍वैलरी बनाने के ल‍िए एक छोटी-सी यूनिट शुरू की.