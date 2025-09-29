Air Ticket Sale Offers: OMG! महज 6050 रुपये में घूम आइए दुनिया, शुरू हुआ 10 लाख एयर टिकटों का महा-ऑफर, जानें कैसे कराएं बुक?

Mega offer of 10 lakh air tickets started: अगर आप दुबई, अबू धाबी या शारजाह घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी तोहफ़े से कम नहीं है. बजट एयरलाइन एयर अरेबिया ने जबरदस्त ऑफ़र लॉन्च किया है, जिसके तहत उसने 10 लाख टिकटों की सुपर सेल निकाली है. सीधे शब्दों में कहें तो आप यूएई और उससे आगे की यात्रा महज 6050 रुपये से शुरू कर सकते हैं. यह ऑफ़र लिमिटेड समय के लिए है और बुकिंग की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर तय की गई है. वहीं यात्रा की शुरुआत फरवरी 2027 से होगी.

किन-किन शहरों के लिए मिल रही टिकट?

ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस ऑफ़र में मुंबई से शारजाह और अहमदाबाद से अबू धाबी के टिकट सिर्फ 6,050 रुपये में उपलब्ध हैं. जबकि दिल्ली, बेंगलुरु और कोच्चि से उड़ानें 7265 रुपये से शुरू हो रही हैं. इसके अलावा चेन्नई, गोवा, जयपुर, कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम जैसे शहर भी इस ऑफर में शामिल हैं.

इन देशों की भी कर सकते हैं सैर

खास बात यह है कि यह ऑफ़र सिर्फ यूएई तक सीमित नहीं है. यात्री चाहें तो बहरीन, कुवैत और जॉर्जिया की राजधानी त्बिलिसी तक भी किफ़ायती टिकट ले सकते हैं. यानी यह ऑफ़र छुट्टियों, बिज़नेस ट्रिप या फैमिली विजिट हर मकसद के लिए शानदार है.

बता दें कि एयर अरेबिया की नेटवर्क कनेक्टिविटी मध्य-पूर्व, एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैली हुई है. मतलब एक टिकट के साथ आप सिर्फ खाड़ी देशों ही नहीं, बल्कि यूरोपियन देशों में घूमने का सपना भी पूरा कर सकते हैं.

अपने बजट के अनुसार, चुन सकते हैं सीटें

इस ऑफर में टिकट बुकिंग भी बेहद आसान है. आप एयरलाइन की वेबसाइट पर जाकर प्राइस फिल्टर से अपने बजट के अनुसार टिकट चुन सकते हैं, साथ ही अतिरिक्त सुविधाएं जैसे सीट चयन भी जोड़ सकते हैं.

कुल मिलाकर, 10 लाख टिकटों की यह सेल सैर-सपाटे के शौकीनों के लिए गोल्डन चांस है. लेकिन इसके लिए आपको तेजी दिखानी होगी क्योंकि इतनी कम कीमत पर टिकट मिलना बेहद दुर्लभ है और सारी टिकटें भी जल्द ही बुक हो सकती हैं.