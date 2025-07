Meghnad Desai: गुजरात से शुरू हुआ सफर, ब्रिटेन की सियासत में बोली तूती; मौत की खबर सुनकर PM मोदी हो गए भावुक

Meghnad Desai: भारत और भारतीय संस्कृति में गहरा जुड़ाव रखने वाले जाने-माने अर्थशास्त्री मेघनाद देसाई का 85 वर्ष में निधन हो गया. मूल रूप से गुजरात के रहने वाले मेघनाद देसाई बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे. अर्थशास्त्र के साथ-साथ राजनीति में गहरी पकड़ रखने वाले मेघनाद देसाई ने भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण के अलावा उन्हें ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य का सम्मान मिला था. आर्थिक मामलों में विशेषज्ञता रखने के साथ-साथ वो राजनीति की गहरी समझ रखते थे. भारत-ब्रिटेन संबंधों को मजबूत बनाने में उनका अहम योगदान रहा है.

मेघनाद देसाई के निधन पर पीएम हुए भावुक

उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है. उन्होंने लिखा-एक प्रतिष्ठित विचारक, लेखक और अर्थशास्त्री मेघनाद देसाई जी के निधन से शोकग्रस्त हूं. भारत-ब्रिटेन संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में उनकी भूमिका हमेशा याद रखी जाएगी. पीएम मोदी ने उनके साथ बिताए वक्त तो याद किया. उन्होंने कहा कि उनकी स्मृति में वो हमेशा जीवित रहेंगे. अर्थशास्त्र में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा.

कौन थे मेघनाद देसाई

मेघनाद देसाई गुजरात में जन्में थे. बॉम्बे विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री हासिल की. 1960 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया में पढ़ाई की, 3 साल में पीएचडी करने के बाद 1991 को लॉर्ड देसाई ऑफ सेंट क्लेमेंट डेन्स बने. 965 से 2003 तक उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र के एमेरिटस प्रोफेसर के तौर पर काम किया. उन्होंने शिक्षा और राजनीति में बड़ा योगदान दिया. साल 1992 में उन्होंने एलएसई में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस की स्थापना की. वैश्वीकरण और बाजार उदारीकरण जैसे विषयों पर उन्होंने अहम शोध किया. एक से बढ़कर एक किताबें लिखी. 'मार्क्स रिवेंज' और 'द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया' जैसी उनकी किताबें खूब चर्चित हैं.



