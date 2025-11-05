आखिरकार Tata Trusts से अलग हुए Mehli Mistry, पद छोड़ने से पहले रतन टाटा को किया याद

Tata Trusts Controversy : मेहली मिस्त्री (Mehli Mistry) ने टाटा ट्रस्ट (Tata Trusts) से अपना नाता तोड़ लिया है. टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा सहित सभी ट्रस्टियों को लिखे पत्र में मिस्त्री ने कहा है कि रतन टाटा का हमेशा ये मानना था कि ट्रस्ट किसी विवाद में नहीं फंसे और किसी भी विवाद को बढ़ाने से ट्रस्ट की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचेगी. उन्होंने कहा, 'रतन टाटा ने हमेशा जनहित को पहले रखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में ट्रस्टियों के काम सुशासन और जनहित के द्वारा निर्देशित होंगे. कोई भी उस संस्थान से बड़ा नहीं है, जिसकी वो सेवा करता है.'

इस्तीफा देने का फैसला

मेहली मिस्त्री ने टाटा ट्रस्ट्स के तीन प्रमुख ट्रस्टों- सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, और बाई हीराबाई जेएन टाटा नवसारी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट के ट्रस्टी पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है. उन्होंने ये निर्णय टाटा ट्रस्ट्स के अन्य ट्रस्टीज को संबोधित एक पत्र के माध्यम से घोषित किया. अपने पत्र में मिस्त्री ने कहा कि उनका ये कदम रतन टाटा के आदर्शों और मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. वो लंबे समय से टाटा समूह से जुड़े रहे हैं और ट्रस्ट्स के माध्यम से कई परोपकारी पहलों में योगदान देते रहे हैं.

कौन हैं मेहली मिस्त्री?

मेहली मिस्त्री मुंबई के एक बड़े कारोबारी हैं, ये एम पलोनजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक भी हैं. फिलहाल वह पेंट डिस्‍ट्रीब्‍यूशन, लॉजिस्टिक्‍स और ट्रैवल सेक्‍टर से जुड़े हैं. मेहली मिस्त्री, दिवंगत साइरस मिस्त्री के चचेरे भाई और दिवंगत अरबपति रतन टाटा के करीबी सहयोगी रहे हैं. साइरस मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाने के विवाद के दौरान मेहली ने खुलकर रतन टाटा का समर्थन किया था. अक्टूबर 2022 में मेहली को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी बोर्ड में शामिल किया गया था.