बेल्जियम कोर्ट ने दी परमीशन...भगोड़े हीरा कारोबारी का अब आगे क्या होगा?

Mehul Choksi: हाल ही में बेल्जियम की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण का आदेश दे दिया है. मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है. अदालत के आदेश से भगोड़े व्यवसायी को बड़ा झटका लगा है. चोकसी अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ मिलीभगत से पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी केस में आरोपी है. लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की भारत वापसी होगी? 65 वर्षीय चोकसी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर 11 अप्रैल को एंटवर्प पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वो चार महीने से ज्यादा समय से वहां जेल में बंद है. बेल्जियम की विभिन्न अदालतों से जमानत पाने के उसके बार-बार प्रयास विफल रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का ऑप्शन

वहीं बेल्जियम के अधिकारियों द्वारा उसकी गिरफ्तारी को भी वैध करार दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि चोकसी के पास अभी भी इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का ऑप्शन है. बेल्जियम की अदालतों में प्रत्यर्पण कार्यवाही के लिए CBI ने कम से कम तीन बार अपनी टीम भेजी थी और एक निजी यूरोपीय कानूनी फर्म की भी सेवाएं ली थी, भारत ने चोकसी द्वारा धोखाधड़ी और धन के दुरुपयोग और कानूनी प्रक्रिया से बचने के उसके बार-बार के प्रयासों के साक्ष्य दिए थे. मेहुल चोकसी की नागरिकता सबसे बड़ा विवादास्पद मुद्दा था. भगोड़े का दावा है कि उसने नवंबर 2017 में एंटीगुआ की नागरिकता प्राप्त करने के बाद 14 दिसंबर 2018 को भारतीय नागरिकता छोड़ दी थी. सूत्रों के मुताबिक, मेहुल चोकसी के पास अभी भी कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करने का ऑप्शन है.

₹13,000 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी के मामले में आरोपी

सरकार ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 120बी (आपराधिक षडयंत्र), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 409 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 477ए (खातों में हेराफेरी), और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं 7 और 13 (रिश्वतखोरी) के तहत उसका प्रत्यर्पण मांगा था. = भारत सरकार ने बेल्जियम को आश्वासन दिया था कि पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को प्रत्यर्पित किए जाने पर मुंबई की आर्थर रोड जेल में मानवीय परिस्थितियों में रखा जाएगा. मेहुल चोकसी ₹13,000 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी के मामले में आरोपी है.