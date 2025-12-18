Advertisement
भगोड़े मेहुल चोकसी को झटका, प्रत्यर्पण का रास्‍ता साफ; बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट ने खार‍िज की सभी आपत्तियां!

मेहुल चोकसी का जल्‍द बेल्जियम से प्रत्यर्पण कर भारत लाया जाएगा. इसका रास्‍ता उस समय साफ हो गया, जब बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट ने चोकसी की याच‍िका को खार‍िज कर द‍िया. इसके साथ ही चोकसी को भारत लाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 18, 2025, 09:38 AM IST
Mehul Choksi Extradition: हजारों करोड़ के बैंक‍िंग घोटाले में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बड़ा झटका लगा है. बेल्जियम की सर्वोच्‍च अदालत कोर्ट ऑफ कैसेशन (Court of Cassation) ने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील को खारिज कर द‍िया. अदालत ने चोकसी की सभी आपत्तियों को बेबुनियादी बताया और कहा कि भारत प्रत्यर्पण के लिए क‍िसी तरह का कानूनी या तथ्यात्मक आधार नहीं रोकता. इसके साथ ही चोकसी को भारत लाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. इस फैसले को 17 दिसंबर 2025 को जारी क‍िया गया.

एंटवर्प अपील कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा

बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2025 के एंटवर्प अपील कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. अदालत ने कहा कि प्रत्यर्पण का प्रोसेस बेल्जियम के कानून और यूरोपीय मानवाधिकार स्‍टैंडर्ड के पूरी तरह अनुरूप है. चोकसी की अपील में क‍िसी तरह का दम नहीं था. चोकसी की तरफ से दावा क‍िया गया क‍ि शुरुआती सुनवाई में कुछ डॉक्‍यूमेंट पेश नहीं क‍िये गए, जिससे उनके बचाव के अधिकार का उल्लंघन हुआ.

चोकसी को सभी दस्‍तावेज पेश करने का मौका मिला
अदालत ने कहा कि अपील स्तर पर यह कमी पूरी कर ली गई. अपील कोर्ट में पूरा मुकदमा विरोधी प्रक्रिया से चला और चोकसी को सभी दस्‍तावेज पेश करने का मौका मिला. चोकसी ने इंटरपोल की फाइल कंट्रोल कमीशन (CCF) के फैसले का हवाला देकर कहा कि एंटीगुआ से उनका अपहरण भारतीय अधिकारियों की मदद से हुआ. अदालत ने इसे खारिज कर दिया और कहा क‍ि निचली अदालत ने CCF के फैसले की साक्ष्य वैल्यू का सही आकलन किया.

भारत सरकार के आश्‍वासन पर भरोसा
चोकसी की तरफ से भारत में यातना और अमानवीय व्यवहार की आशंका जताई गई. इस पर अदालत ने भारत सरकार के आश्‍वासन पर भरोसा किया. भारत ने कहा कि चोकसी को मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा, यहां दो सेल, प्राइवेट सैनिटेशन और स‍िक्‍योर‍िटी है. वह जांच एजेंसियों के नहीं, न्यायिक अदालतों के अधीन रहेंगे. चोकसी कोई वास्तविक, वर्तमान और व्यक्तिगत खतरा साबित नहीं कर पाए.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

Mehul Choksi

