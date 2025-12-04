Advertisement
घर बैठे होगा पासपोर्ट वेरिफिकेशन, DigiLocker ने पेश किया नया फीचर, जानिए पूरी डिटेल यहां

 आपको पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए किसी सरकारी सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है. स्मार्टफोन या कम्प्यूटर से ये काम अब आसानी से किया जा सकता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 04, 2025, 05:12 PM IST
DigiLocker New Feature : DigiLocker पर अब एक और नया फीचर जुड़ गया है. इसके जरिए यूजर्स अपने पासपोर्ट को घर बैठे वेरिफाई कर सकते हैं. आपको पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए किसी सरकारी सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है. स्मार्टफोन या कम्प्यूटर से ये काम अब आसानी से किया जा सकता है. अब नागरिक अपने पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड को DigiLocker में देख सकते हैं.  डिजिलॉकर में ये नया फीचर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), विदेश मंत्रालय (MEA) और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) के साथ मिलकर शुरू किया गया है.

यूजर्स को क्या होगा फायदा?

पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड (PVR) के जुड़ने से DigiLocker यूजर्स अब अपने पासपोर्ट से जुड़ी वेरिफिकेशन डिटेल्स सुरक्षित रूप से कभी भी और कहीं भी पा सकते हैं. इस फीचर का मकसद फिजिकल कॉपी पर निर्भरता कम करना, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन की जरूरत को खत्म करना और पासपोर्ट जारी करने और रिन्यूअल प्रोसेस के सबसे जरूरी स्टेप्स में से एक को आसान बनाना है.

DigiLocker पहले से ही सरकार द्वारा जारी किए गए कई डॉक्यूमेंट्स, जैसे आधार, PAN, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एकेडमिक रिकॉर्ड और भी बहुत कुछ का एक्सेस देता है. पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड के शामिल होने से भारतीय नागरिकों के लिए एक यूनिफाइड डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट के तौर पर इसकी भूमिका और मजबूत होती है.

PVR को एक्सेस कर सकते हैं यूजर्स

यूजर्स DigiLocker के मोबाइल और वेब दोनों वर्जन पर अपने PVR को एक्सेस कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट डिजिटली जारी किया जाता है. टैम्पर-प्रूफ होता है और जब भी जरूरत हो, इसे ऑथराइज़्ड इंस्टीट्यूशन के साथ शेयर किया जा सकता है. यह उन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी है जिन्हें जॉब एप्लीकेशन, वीजा प्रोसेसिंग, पुलिस वेरिफिकेशन और दूसरी फॉर्मैलिटीज के लिए वेरिफिकेशन रिकॉर्ड दिखाना होता है.

सरकार ने बताया कि ये फीचर पेपरलेस गवर्नेंस को सपोर्ट करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में दिक्कत कम करता है.

