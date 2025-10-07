मर्सिडीज ने हर 6 मिनट में बेचीं 1 कार, इतने दिनों में बेच डाली 2,500 से ज्यादा कारें

Mercedes-Benz India : लग्जरी कार ब्रैंड मर्सिडीज बेंज इंडिया ने नवरात्र के नौ दिनों में 2,500 से ज्यादा कारों को बेचते हुए त्योहार के दौरान अब तक की सबसे ज्यादा सेल दर्ज की. कंपनी ने कहा कि GST दरों में बदलावों ने ये बढ़ावा दिया है. इस कारण सितंबर महीने की कंपनी की अब तक की सबसे अच्छा परफॉरमेंस रहा है.

अब तक की सबसे मजबूत तिमाही

जुलाई-सितंबर तिमाही मर्सिडीज-बेंज इंडिया के लिए अब तक की सबसे मजबूत तिमाही रही है, जिसमें कुल 5,119 यूनिट्स की बिक्री हुई है. पिछले साल इसी तिमाही में बेची गई 5,117 यूनिट से थोड़ी अधिक है. इस तिमाही बिक्री का लगभग आधा हिस्सा यानी 2,500 से ज्यादा कारें, तिमाही के आखिरी नौ दिनों में डिलीवर की गईं.

मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अ​धिकारी संतोष अय्यर ने कहा, ‘GST दरों में सही समय पर हुई कटौती ने निश्चित ही ग्राहकों का मनोबल बढ़ाया है. हमें उम्मीद है कि ये उत्साह बचे हुए त्योहारी सीजन में भी रहेगा। हम बाजार के रुझानों पर बारीकी से ​नजर रखे हुए हैं और सतर्कता के साथ आशावादी बने हुए हैं.'

कीमतों में औसतन 6 प्रतिशत की कमी

जुलाई और अगस्त के दौरान कंपनी कि बिक्री में गिरावट रही है 15 अगस्त के बाद बिक्री तकरीबन ठप ही हो गई थी. अय्यर ने कहा कि उसके बाद फिर से उछाल आना और तिमाही का समापन अब तक की सबसे अच्छी तिमाही बिक्री के साथ होना बड़ी उपलब्धि है. मर्सिडीज ने GST का पूरा लाभ ग्राहकों को दिया है, जिससे कीमतों में औसतन 6 प्रतिशत की कमी आई है.

पूरे वर्ष नजरिये में काफी ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है. मर्सिडीज ने पहले साल 2025 के लिए स्थिर वर्ष का अनुमान लगाया था और विदेशी मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव तथा इनपुट लागत में इजाफे की वजह से कंपनी वर्ष के दौरान अब तक 3 बार दाम बढ़ोतरी भी कर चुकी है. अय्यर ने कहा, ‘हम हालात पर करीब से नजर रखे हुए हैं और अगले साल दिसंबर के आसपास कीमतों पर फैसला करेंगे.’

अप्रैल और सितंबर 2025 के बीच मर्सिडीज ने देश में 9,357 गाड़ियां बेचीं, जो पिछले साल की तुलना में 4 प्रतिशत ज्यादा है.