ब्रार ने बताया क‍ि अब ग्राहकों के मन से यह डर पूरी तरह निकल चुका है कि कार रास्ते में डिस्चार्ज हो जाएगी. पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क का दायरा बढ़ने और नई इलेक्ट्रिक कारों के सिंगल चार्ज में बेहतरीन ड्राइविंग रेंज देने की वजह से ग्राहकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है. दूसरी तरफ, मर्सिडीज-बेंज भी अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ग्राहकों से बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है. मर्सिडीज-बेंज इंडिया के एमडी और सीईओ संतोष अय्यर ने बताया कि अप्रैल-जून की तिमाही में कंपनी की कुल बिक्री में ईवी का योगदान 14 फीसदी रहा. इसमें हाल ही में लॉन्च हुई सीएलए बीईवी (CLA BEV) और ईक्यूएस एसयूवी (EQS SUV) की सबसे बड़ी भूमिका रही.