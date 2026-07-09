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लग्जरी कारों की बढ़ी ड‍िमांड, देश में अब तक सबसे ज्‍यादा ब‍िकीं मर्सिडीज और BMW की कारें

Mercedes Benz Car Sales: 1 जनवरी से लेकर 30 जून 2026 तक मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने अब तक की सबसे ज्‍यादा ब‍िक्री भारतीय बाजार में की है. ब‍िक्री में आई तेजी का कारण इलेक्‍ट्र‍िक कारों की तरफ से बढ़ रहा लोगों का फोकस रहा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 09, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:59 AM IST
लग्जरी कारों की बढ़ी ड‍िमांड, देश में अब तक सबसे ज्‍यादा ब‍िकीं मर्सिडीज और BMW की कारें
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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