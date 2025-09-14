त्योहारी सीजन से मर्सिडीज-बेंज इंडिया को हैं बड़ी उम्मीदें, बिक्री में उछाल की संभावना

Mercedes-Benz India: मर्सिडीज-बेंज इंडिया को उम्मीद है कि GST दरों में कटौती से आगामी त्योहारी सेशन उसके लिए ‘अबतक का सबसे अच्छा’ सेशन साबित हो सकता है. कंपनी के MD और CEO संतोष अय्यर ने ये बात कही है. अय्यर ने कहा है कि इंडस्ट्री के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए राज्यों द्वारा कार खरीद पर लगाए जाने वाले रोड टैक्स की सीमा तय करने की जरूरत है. न्यूज़ एजेंसी PTI के साथ बातचीत में संतोष अय्यर ने कहा कि लागत में कमी के उपायों को अंतिम ग्राहक तक पहुंचाने में मदद के लिए देश भर के राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले रोड टैक्स में एकरूपता लाने की जरूरत है. उन्होंने GST दरों को युक्तिसंगत बनाने का स्वागत करते हुए बताया कि व्हीकल सेक्टर अब भी सबसे अधिक टैक्स वाले सेक्टर में से एक है, जहां देशभर में राज्य 15 से 22 प्रतिशत तक टैक्स लगाते हैं.

बिक्री में उछाल की संभावना

अय्यर ने कहा, ‘GST में कटौती का कीमतों पर 6-8 प्रतिशत का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है और इससे निश्चित रूप से शार्ट टर्म में डिमांड पर असर होगा. उन्होंने आगे कहा कि GST रेट में कटौती से बाजार में पॉजिटिव माहौल आएगा.

अय्यर ने ये भी कहा है कि अगले कुछ महीनों में हम निश्चित रूप से देखेंगे कि लक्जरी कार बाजार और मर्सिडीज-बेंज में भी ग्रोथ होगी. ये त्योहारी सेशन अबतक का सबसे अच्छा होना चाहिए. उन्होंने कहा, 'हम पुणे में कई कारों का प्रोडक्शन कर रहे हैं.'

कितनी कारें बिकी हैं?

उन्होंने कहा, 'पिछले 6 सालों में हमने भारत में एक लाख कारें बेची हैं और कुल 31 सालों में हमने दो लाख कारें बेची हैं. इसलिए, भारत में बिकने वाली ज्यादातर कारें पिछले छह-सात सालों में आई हैं. 2014 से अब तक पिछले 10 सालों में 1.5 लाख कारें बिकी हैं.'