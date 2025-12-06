फुटपाथ से टकराने के बाद 'फुटबॉल' की तरह उछली मर्सिडीज कार, CCTV में कैद खौफनाक नजारा

Mercedes Accident Video: बताया जा रहा है कि गाड़ी की तेज रफ्तार के दौरान ड्राइवर अचानक बेहोश हो गया जिसके बाद गाड़ी नियंत्रण से बाहर होकर डिवाइडर से टकरा गई. गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी की वो डिवाइडर से टकराने के बाद रॉकेट की तरह सड़क पर चल रही दो कारों के ऊपर से उड़ते हुए दूर जा गिरी. सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात ये रही कि ड्राइवर को किसी तरह की जानलेवा चोट नहीं लगी. हालांकि, कुछ फ्रैक्चर होने के चलते उसे अस्पताल में जरूर भर्ती करवाया गया है.

नहीं हुई जनहानि

रोमानिया के ओराडिया शहर में हुए इस हादसे की वीडियो पलभर में दुनिया के हर कोने में वायरल होने लगी. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक मर्सिडीज एक गोल चक्कर पर गलत साइड से घुसती है और उसके बाद वो फुटपाथ से टकराने के बाद हवा में उछलते हुए दिखाई देती है. गाड़ी ने जब टकराने के बाद हवा में छलांग लगाई उस वक्त सड़क पर एक यात्री बस और दो कार भी मौजूद थी, लेकिन मर्सिडीज तेज स्पीड की वजह से हवा में इतनी ऊपर उछली की जमीन पर चल रहे साधनों को नुकसान नहीं पहुंचा पाई वरना बड़ी जन हानि हो सकती थी. हवा में गोते लगाती गाड़ी के साथ सिर्फ डिवाइडर से उखाड़े गए पत्ते ही उड़ते दिखाई दिए.

ड्राइवर का लाइसेंस रद्द

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने बयान जारी करते हुए 55 वर्षीय ड्राइवर को मधुमेह का मरीज बताया, जिसकी वजह से वो गाड़ी चलाते समय बेहोश हो गया. जिसके बाद की तस्वीरें आप वायरल वीडियो में देख सकते हैं. गाड़ी हवा में कलाबाजी करने के बाद कैमरे से बचती हुए पेट्रोल पंप के पास पोल से टकराकर गिर गई, जिसकी वजह से वहां बड़ा धमाका होने से बच गया. गाड़ी के जमीन पर गिरने के बाद आपात दल ने ड्राइवर को मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों ने ड्राइवर के कई फ्रैक्चर होने की बात कही लेकिन कोई गंभीर चोट न लगे होने की भी जानकारी दी है. फिलहाल 90 दिनों के लिए ड्राइवर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया और 1600 रोमानियाई ल्यू का जुर्माना उस पर लगाया है.