'24 घंटे में US वापस आएं'...अमेजन और मेटा ने H1-B वीजा होल्डर्स को बुलाया

H1-B visa : दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) ने शनिवार को अपने H-1B और H-4 वीजा होल्डर को अमेरिका लौटने को कहा है. ट्रंप के H-1B वीजा आदेश के बाद मेटा, अमेजन ने H-1B, H4 वीजा होल्डर्स से कल तक यानी रविवार तक अमेरिका लौटने को कहा है. JP मॉर्गन ने अपने H1-B वीजा होल्डर्स से अंतरराष्ट्रीय यात्रा से बचने और अगले निर्देश तक अमेरिका में ही रहने को कहा है. ये घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H1-B वीजा आवेदनों पर 1,00,000 डॉलर की फीस लगाने की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद हुई है.

मेटा और अमेजन ने भी जारी की एडवाइजरी

इन कंपनियों ने H-1B वीजा होल्डर को कहा है कि प्रोफेशनल्स को अमेरिका में ही रहना चाहिए. साथ ही H-4 वीजा होल्डर को भी अमेरिका में ही रहने की सलाह दी जाती है. H-1B और H-4वीजा होल्डरको समयसीमा से पहले कल ही अमेरिका लौटने की सलाह दी जाती है. ये आर्डर दिग्गज टेक कंपनियों की पहली प्रतिक्रिया के रूप में आया है, क्योंकि इस फीस का IT सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है. इस पर चिंता जताई जा रही है.

डोनाल्ड ट्रंप ने H1-B वीजा के नियम बदले

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका कई सुधारों और नियम-कानूनों में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है. अब H-1B वीजा प्रोग्राम में बड़े बदलाव हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H-1B वर्क वीजा पर 1 लाख डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) की नई आवेदन फीस लगाने का ऐलान किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकारिक आवास व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने खबर की पुष्टि की है. ट्रंप के हालिया फैसले को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन क्रैकडाउन पॉलिसी का हिस्सा है.