Microsoft Job Cut: दुन‍िया की दो द‍िग्‍गज टेक कंपन‍ियां मेटा और माइक्रोसॉफ्ट (Meta and Microsoft) एक साथ बड़े पैमाने पर नौकर‍ियां कम करने की तैयारी कर रही हैं. दोनों कंपनियों की तरफ से कुल 23,000 नौकरियों पर असर डालने वाले कदम उठाया जा रहा है. इसका मकसद आर्ट‍िफ‍िश‍ियल इंटेलीजेंस (AI) पर हो रहे भारी खर्च को संभालना और कंपनी को और ऑपरेशंस को ज्‍यादा स्‍ट्रीमलाइन बनाना है. मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की कंपनी) ने कर्मचारियों को एक इंटरनल मेमो में बताया कि 20 मई 2026 से कंपनी 10 फीसदी कर्मचारियों यानी करीब 8,000 लोगों की नौकरियों में कटौती करेगी. इसके अलावा कंपनी की तरफ से 6,000 खाली पदों पर भी क‍िसी तरह की न‍ियुक्‍त‍ि नहीं की जाएगी.

मेटा की चीफ पीपल ऑफिसर जेनेल गेल (Janelle Gale) ने मेमो में ल‍िखा, 'हमारी तरफ से यह कदम कंपनी को ज्‍यादा बेहतर तरीके से चलाने और एआई (AI) में हो रहे भारी न‍िवेश को मैनेज करने के ल‍िये उठाया जा रहा है. कर्मचारियों को प‍िछले कई महीने से छंटनी का डर था. लेक‍िन अब कंपनी की तरफ से इसे जल्दी घोषित कर दिया गया, क्‍योंक‍ि प्लान पहले ही लीक हो गया. गेल ने यह भी ल‍िखा क‍ि यह खबर किसी के लिए भी स्वागत योग्य नहीं है, लेकिन परिस्थितियों के मद्देनजर यही रास्‍ता बेहतर है.

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माइक्रोसॉफ्ट का वॉलेंटियर बायआउट का ऐलान

इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने भी अमेरिकी कर्मचारियों के लिए वॉलेंटियर बायआउट (Voluntary Buyout) का ऐलान किया है. कंपनी के 51 साल के इत‍िहास में ऐसा पहली बार हो रहा है. अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के करीब 1.25 लाख कर्मचारी हैं. इनमें से 7 फीसदी (करीब 8,750) कर्मचारियों को यह ऑफर दिया जाएगा. ऑफर ऐसे कर्मचार‍ियों के ल‍िए है, जिनकी उम्र और कंपनी में सर्व‍िस पीर‍ियड कुल म‍िलाकर 70 या इससे ज्यादा होता है.

एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों डॉलर का खर्च

माइक्रोसॉफ्ट की चीफ पीपल ऑफिसर एमी कोलमैन ने मेमो में लिखा, 'मैंने कंपनी को कभी भी इतने उत्साह से काम करते नहीं देखा. इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए हमें फोकस बनाए रखना होगा, मैनेजर्स पर भरोसा करने के साथ ही चीजों को आसान बनाना होगा.' दोनों कंपनियां एआई (AI) सर्व‍िस की बढ़ती ड‍िमांड को पूरा करने के ल‍िए डेटा सेंटर बनाने और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं.

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कर्मचार‍ियों को क्‍या म‍िलेगा?

माइक्रोसॉफ्ट में चल रहे वॉलेंटियर बायआउट प्रोसेस में कंपनी खुद कर्मचारियों को पैसे देकर स्वेच्छा से कंपनी छोड़ने का ऑफर दे रही है. यह लेऑफ से अलग है क्योंकि इसमें कर्मचारी खुद फैसला लेते हैं. माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से 51 साल के इत‍िहास में पहली बार वॉलेंटियर बायआउट प्रोग्राम शुरू किया गया है. यह केवल अमेरिकी कर्मचारियों के लिए है. इसके तहत कर्मचार‍ियों को फाइनेंशियल पेआउट यानी नकद राशि दी जाती है. हालांकि, यह क‍ितना होगा? इसको लेकर सटीक आंकड़ा सामने नहीं आया है.

ऑस्ट्रेलिया में एआई इन्‍वेस्‍टमेंट का ऐलान

मेटा की तरफ से इस बार एआई पर रिकॉर्ड खर्च की उम्मीद है. इसके लि‍ए मेटा ने AI पार्टनर्स के साथ अरबों डॉलर के डील भी की है. माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी जापान और ऑस्ट्रेलिया में नए एआई इन्‍वेस्‍टमेंट का ऐलान क‍िया जा चुका है. बढ़ते खर्च को मैनेज करने के लि‍ए कंपनियां कॉस्‍ट कट‍िंग का तरीका देख रही हैं. पिछले कुछ साल में दोनों कंपनियां कई बार लेऑफ कर चुकी हैं, लेकिन इस बार AI के दबाव में कदम और तेज हो गए हैं.

मेटा कर्मचार‍ियों ने यह साल ज्यादातर समय छंटनी के डर में गुजारा है. पहले रियलिटी लैब्स डिवीजन और दूसरे टीमों पर असर पड़ा था. अब पूरी कंपनी का माहौल तनावपूर्ण है. माइक्रोसॉफ्ट में भी लंबे समय से काम करने वाले कर्मचारियों को फैसला करना होगा कि वे वॉलेंटियर बायआउट करें या नहीं.