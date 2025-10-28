Advertisement
कौन हैं विशाल शाह? जिनको मार्क ज़ुकरबर्ग ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, Meta के AI प्रोडक्ट्स का करेंगे नेतृत्व

 मेटा अपनी मेटावर्स टीम को डेली वर्कफ्लो में AI का उपयोग करके प्रोडक्टविटी को बढ़ाने करने का निर्देश दे रहा है. ये कदम महत्वपूर्ण निवेश और कंपनी की बदलती प्राथमिकताओं के बाद उठाया गया है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 28, 2025, 10:28 AM IST
कौन हैं विशाल शाह? जिनको मार्क ज़ुकरबर्ग ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, Meta के AI प्रोडक्ट्स का करेंगे नेतृत्व

Who is Vishal Shah : Meta के CEO मार्क ज़ुकरबर्ग ने कंपनी के AI डिवीजन में एक महत्वपूर्ण पद पर विशाल शाह का प्रमोशन किया है. कंपनी का ये कदम ज़ुकरबर्ग की चल रही लीडरशिप रीशफल (नेतृत्व पुनर्गठन) और अर्टिफिकल इंटेलीजेन्स (AI) में ग्रोथ का हिस्सा है. मेटा अपनी मेटावर्स टीम को डेली वर्कफ्लो में AI का उपयोग करके प्रोडक्टविटी को बढ़ाने करने का निर्देश दे रहा है. ये कदम महत्वपूर्ण निवेश और कंपनी की बदलती प्राथमिकताओं के बाद उठाया गया है. नेतृत्व को उम्मीद है कि वर्ष के अंत तक अधिकांश कर्मचारी AI टूल्स अपना लेंगे.

कौन हैं विशाल शाह?

विशाल शाह की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, उन्होंने बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान और बिजनेस में ग्रेजुएशन किया है. विशाल शाह मई 2004 में ग्रेजुएट हुए थे. उन्होंने एक वर्ष से भी कम समय तक रेडी2 में इंजीनियर के रूप में काम किया है उसके बाद एक्सेंचर में एनालिस्ट के रूप में लगभग एक वर्ष तक काम किया.

उन्होंने 2005 से 2013 तक सात वर्षों तक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी टर्न में इंजीनियरिंग डायरेक्टर के रूप में कार्य किया. इसके बाद उन्होंने दो वर्षों तक प्रोडक्ट मैनेजमेंट के वरिष्ठ निदेशक के रूप में कार्य किया. शाह 2015 में प्रोडक्ट मैनेजमेंट डायरेक्टर के रूप में इंस्टाग्राम से जुड़े और नवंबर 2018 तक इस पद पर रहे. इसके बाद उन्हें प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट (VP) के पद पर पदोन्नत किया गया और ये पद उन्होंने अगस्त 2021 तक संभाला. तब से वे मेटावर्स के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत हैं.

मेटावर्स 

मेटावर्स को कभी CEO मार्क ज़ुकरबर्ग की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा के रूप में पेश किया गया था, जिसके चलते 2021 में कंपनी ने अपना नाम Facebook से बदलकर Meta कर लिया, ताकि इस विजन को दर्शाया जा सके. उस समय कंपनी ने सुझाव दिया था कि मेटावर्स 'स्मार्टफोन जितना ही महत्वपूर्ण' हो सकता है. हालांकि, ये प्लेटफ़ॉर्म उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है. 

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

Vishal Shah

