MGNREGA को लेकर बड़ा खुलासा, महज 8% परिवारों को म‍िला साल में पूरे 100 दिन का काम; बाकी का क्‍या?

MGNREGA को लेकर बड़ा खुलासा, महज 8% परिवारों को म‍िला साल में पूरे 100 दिन का काम; बाकी का क्‍या?

MGNREGA News: सरकार की ग्रामीण गारंटीड रोजगार योजना के तहत हर पर‍िवार को 100 द‍िन का रोजगार म‍िलने का न‍ियम है. लेक‍िन प‍िछले तीन फाइनेंश‍ियल ईयर के दौरान रोजगार का यह आंकड़ा घटकर औसतन 50 द‍िन का रह गया है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 30, 2025, 07:23 AM IST
MGNREGA को लेकर बड़ा खुलासा, महज 8% परिवारों को म‍िला साल में पूरे 100 दिन का काम; बाकी का क्‍या?

MGNREGA Update: ग्रामीण इलाके की सबसे बड़ी रोजगार योजना मनरेगा (MGNREGA) के बारे में संसद की एक समिति में सरकार ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश क‍िये हैं. पिछले तीन फाइनेंश‍िलय ईयर में योजना के तहत काम पाने वाले परिवारों में से केवल 8% से भी कम को गारंटीड 100 दिन का रोजगार म‍िला है. इस दौरान औसतन हर परिवार को करीब 50 दिन का ही काम म‍िला है. आपको बता दें मनरेगा के तहत सरकार की तरफ से हर ग्रामीण पर‍िवार को साल में कम से कम 100 दिन का काम देना है. लेक‍िन ये आंकड़े हकीकत से काफी दूर हैं.

मौजूदा साल में काम का आंकड़ा अभी तक 36 दिन

आपको बता दें साल 2022-23 में 6.2 करोड़ परिवारों को काम म‍िला. लेकिन महज 36 लाख (5.8%) पर‍िवारों को ही 100 दिन का तय रोजगार म‍िल पाया. इसी तरह साल 2023-24 में 6 करोड़ परिवारों में से 45 लाख (7.5%) को ही 100 द‍िन वाला पूरा फायदा म‍िल पाया है. साल 2024-25 में 5.8 करोड़ परिवारों में से 40.7 लाख को (7%) को 100 दिन का काम मिला. पिछले तीन साल का आंकड़ा देखें तो औसत रोजगार 47 से 52 दिन के बीच रहा है. मौजूदा साल में यह आंकड़ा अभी तक 36 दिन का है.

महिलाओं की हिस्सेदारी उनकी आबादी से ज्यादा
योजना के तहत एससी/एसटी और महिलाओं की हिस्सेदारी उनकी आबादी से कहीं ज्यादा है. आंकड़ों के अनुसार एससी / एसटी की हिस्सेदारी 36% से ज्यादा बनी हुई है. इसी तरह मह‍िलाओं की ह‍िस्‍सेदारी 56% के करीब बनी हुई है. कांग्रेस सांसदों की तरफ से आरोप लगाया गया क‍ि सरकार ने फंडिंग कम की और पैसा समय पर जारी नहीं किया, जिससे काम पर असर पड़ा है. दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों ने कुछ राज्यों में वित्तीय अनियमितताओं का मामला उठाया.

मनरेगा के तहत कई खाम‍ियां सामने आईं
सरकार की तरफ से बताया गया क‍ि मनरेगा के तहत कई कमियां सामने आईं. धरातल पर काम नहीं होना, खर्च और काम में अंतर, मशीनों का इस्तेमाल और डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को बार-बार बायपास करना. इन खाम‍ियों को दूर करने के लिए सरकार VB-G RAM G (विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण) नाम से नया कानून ला रही है. यह मनरेगा की जगह लेगा और इसे पहले से मजबूत करेगा. सरकार की तरफ से दावा क‍िया गया क‍ि यह ग्रामीण रोजगार को और असरदार बनाएगी.

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

MGNREGA

