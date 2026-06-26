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AI बूम का जलवा, माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने मेटा को पछाड़ा, मार्केट वैल्यू में टेस्ला के करीब

Micron Technology Market Value: एआई को लेकर निवेशकों के बीच बने भारी उत्साह की वजह से इस तकनीक की सप्लाई करने वाली कंपनियों में जमकर निवेश हो रहा है. सैमसंग के बाद माइक्रोन इस खास क्लब में जगह बनाने वाली बड़ी मेमोरी चिप निर्माता बन गई है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 26, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:54 PM IST
AI बूम का जलवा, माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने मेटा को पछाड़ा, मार्केट वैल्यू में टेस्ला के करीब
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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