Micron Technology: एआई (AI) सेक्टर में आए जबरदस्त उछाल के कारण चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी की मार्केट वैल्यू ने नया रिकॉर्ड बनाया है. कंपनी की मार्केट वैल्यू मेटा (Meta) से आगे निकल गई और टेस्ला के करीब पहुंच गई. माइक्रोन के शेयर में जबरदस्त तेजी देखी गई और ये 18.4% उछलकर 1,236 डॉलर पर पहुंच गए. इससे कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 1.398 ट्रिलियन डॉलर हो गया, जो मेटा (1.392 ट्रिलियन डॉलर) से ज्यादा और टेस्ला (1.4 ट्रिलियन डॉलर) के करीब है. शानदार प्रदर्शन के पीछे कंपनी का मजबूत तिमाही प्रॉफिट का अनुमान है. साथ ही ग्राहकों ने आने वाले समय की चिप सप्लाई के लिए 22 अरब डॉलर का कमिटमेंट किया है.
माइक्रोन टेक्नोलॉजी इसी साल 26 मई को ट्रिलियन डॉलर क्लब में शामिल होने वाली कंपनी बन गई. एआई को लेकर निवेशकों के बीच बने भारी उत्साह की वजह से इस तकनीक की सप्लाई करने वाली कंपनियों में जमकर निवेश हो रहा है. सैमसंग के बाद माइक्रोन इस खास क्लब में जगह बनाने वाली बड़ी मेमोरी चिप निर्माता बन गई है. मौजूदा समय में एआई सिस्टम चलाने के लिए जरूरी मेमोरी और स्टोरेज प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में रिकॉर्ड लेवल पर है. डेवलपर्स बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे का विस्तार कर रहे हैं और हार्डवेयर की उपलब्धता चाहते हैं.
इसी हफ्ते माइक्रोन ने एआई कंपनी 'एंथ्रोपिक' के साथ मेमोरी और स्टोरेज प्रोडक्ट की सप्लाई के लिए नया समझौता किया. इस डील के तहत माइक्रोन ने एंथ्रोपिक के आईपीओ (IPO) से ठीक पहले उसके फंडिंग राउंड में स्ट्रैटजिक इन्वेस्टमेंट भी किया. इस करार के जरिये दोनों कंपनियां यह चेक करेंगी कि एआई के बड़े कामों के दौरान मेमोरी टेक्निक कैसा प्रदर्शन करती है. एंथ्रोपिक के को-फाउंडर टॉम ब्राउन ने बताया कि हमारी कंप्यूटिंग पॉलिसी पूरी तरह इस पर निर्भर है कि हम अपने एआई मॉडल 'क्लाउड' को कितनी एक्यूरेसी से ट्रेनिंग दे सकते हैं.
एंथ्रोपिक ने कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कोरवीव, ब्रॉडकॉम और स्पेसएक्स जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ कंप्यूटिंग एग्रीमेंट किये हैं. दूसरी तरफ, माइक्रोन ने अपने खुद के इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कामकाज में एंथ्रोपिक के 'क्लाउड' मॉडल्स का यूज शुरू कर दिया है. क्लाउड कोड बनाने वाली एंथ्रोपिक ने सीरीज एच राउंड में 65 अरब डॉलर जुटाए थे. इससे इसकी वैल्यू 965 अरब डॉलर पहुंच गई. अब कंपनी ने अमेरिकी मार्केट में लिस्ट होने के लिए गोपनीय रूप से आवेदन भी कर दिया है.