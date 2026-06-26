Micron Technology: एआई (AI) सेक्टर में आए जबरदस्त उछाल के कारण चिप निर्माता कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी की मार्केट वैल्यू ने नया रिकॉर्ड बनाया है. कंपनी की मार्केट वैल्यू मेटा (Meta) से आगे निकल गई और टेस्ला के करीब पहुंच गई. माइक्रोन के शेयर में जबरदस्‍त तेजी देखी गई और ये 18.4% उछलकर 1,236 डॉलर पर पहुंच गए. इससे कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 1.398 ट्रिलियन डॉलर हो गया, जो मेटा (1.392 ट्रिलियन डॉलर) से ज्‍यादा और टेस्ला (1.4 ट्रिलियन डॉलर) के करीब है. शानदार प्रदर्शन के पीछे कंपनी का मजबूत तिमाही प्रॉफ‍िट का अनुमान है. साथ ही ग्राहकों ने आने वाले समय की चिप सप्‍लाई के ल‍िए 22 अरब डॉलर का कमिटमेंट किया है.