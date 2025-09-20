H1-B वीजा के नियम बदलने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सभी विदेशी कर्मचारियों को रविवार तक US लौटने को कहा

Microsoft: दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) ने शनिवार को अपने H-1B और H-4 वीजा होल्डर कर्मचारियों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 21 सितंबर की समयसीमा से पहले तुरंत अमेरिका लौटने को कहा है. दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेक कंपनी ने अपने H-1बी वीजा वाले कर्मचारियों जो पहले से ही अमेरिका में हैं. उन्हें वहीं से काम करते रहने की सलाह दी है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H-1B वर्क वीजा पर 1 लाख डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) की नई आवेदन फीस लगाने का ऐलान किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकारिक आवास व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने खबर की पुष्टि की है.

कंपनी ने H-1B वीजा होल्डर को कहा है कि प्रोफेशनल्स को अमेरिका में ही रहना चाहिए. साथ ही H-4 वीजा होल्डर को भी अमेरिका में ही रहने की सलाह दी जाती है. H-1B और H-4वीजा होल्डरको समयसीमा से पहले कल ही अमेरिका लौटने की सलाह दी जाती है.

ये मेमो किसी दिग्गज टेक कंपनी की पहली प्रतिक्रिया के रूप में आया है, क्योंकि इस फीस का IT सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है. इस पर चिंता जताई जा रही है. रॉयटर्स द्वारा समीक्षा किए गए एक आंतरिक ईमेल के मुताबिक, माइक्रोसॉफ्ट के अलावा JP मॉर्गन ने भी अमेरिका से बाहर रहने वाले H1-1बी वीजा होल्डर्स को 21 सितंबर से पहले वापस लौटने की सलाह दी है.

डोनाल्ड ट्रंप ने H1-B वीजा के नियम बदले

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका कई सुधारों और नियम-कानूनों में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है. अब H-1B वीजा प्रोग्राम में बड़े बदलाव हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H-1B वर्क वीजा पर 1 लाख डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) की नई आवेदन फीस लगाने का ऐलान किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकारिक आवास व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने खबर की पुष्टि की है. ट्रंप के हालिया फैसले को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन क्रैकडाउन पॉलिसी का हिस्सा है.

IT पेशेवरों को लग सकता है झटका!

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारतीय प्रोफेशनल्स को 191,000 H-1B वीजा जारी किए गए थे, वहीं 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 207,000 पहुंचा इनमें ज्यादातर आईटी, सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स थे. अब नये नियम के एक्टिवेट होने के बाद सीनियर को आंशिक फायदा होगा, लेकिन फ्रेशर्स के लिए 83 लाख की एक्स्ट्रा फीस लगाकर वहां नौकरी हासिल करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा. भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए यह वीजा बहुत अहम माना जाता है.

इंफोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी प्रमुख आईटी कंपनियां लंबे समय से अमेरिकी प्रोजेक्ट में इंजीनियरों और डेवलपर्स को नियुक्त करने के लिए इस कार्यक्रम पर निर्भर हैं.