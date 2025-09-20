H1-B वीजा के नियम बदलने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सभी विदेशी कर्मचारियों को रविवार तक US लौटने को कहा
Advertisement
trendingNow12929559
Hindi Newsबिजनेस

H1-B वीजा के नियम बदलने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सभी विदेशी कर्मचारियों को रविवार तक US लौटने को कहा

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H-1B वर्क वीजा पर 1 लाख डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) की नई आवेदन फीस लगाने का ऐलान किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकारिक आवास व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने खबर की पुष्टि की है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 20, 2025, 10:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

H1-B वीजा के नियम बदलने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सभी विदेशी कर्मचारियों को रविवार तक US लौटने को कहा

Microsoft: दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) ने शनिवार को अपने H-1B और H-4 वीजा होल्डर कर्मचारियों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 21 सितंबर की समयसीमा से पहले तुरंत अमेरिका लौटने को कहा है. दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेक कंपनी ने अपने H-1बी वीजा वाले कर्मचारियों जो पहले से ही अमेरिका में हैं. उन्हें वहीं से काम करते रहने की सलाह दी है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H-1B वर्क वीजा पर 1 लाख डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) की नई आवेदन फीस लगाने का ऐलान किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकारिक आवास व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने खबर की पुष्टि की है. 

कंपनी ने H-1B वीजा होल्डर को कहा है कि प्रोफेशनल्स को अमेरिका में ही रहना चाहिए. साथ ही H-4 वीजा होल्डर  को भी अमेरिका में ही रहने की सलाह दी जाती है. H-1B और H-4वीजा होल्डरको समयसीमा से पहले कल ही अमेरिका लौटने की सलाह दी जाती है.

ये मेमो किसी दिग्गज टेक कंपनी की पहली प्रतिक्रिया के रूप में आया है, क्योंकि इस फीस का IT सेक्टर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है. इस पर चिंता जताई जा रही है. रॉयटर्स द्वारा समीक्षा किए गए एक आंतरिक ईमेल के मुताबिक, माइक्रोसॉफ्ट के अलावा JP मॉर्गन ने भी अमेरिका से बाहर रहने वाले H1-1बी वीजा होल्डर्स को 21 सितंबर से पहले वापस लौटने की सलाह दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

डोनाल्ड ट्रंप ने H1-B वीजा के नियम बदले

डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका कई सुधारों और नियम-कानूनों में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है. अब H-1B वीजा प्रोग्राम में बड़े बदलाव हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H-1B वर्क वीजा पर 1 लाख डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) की नई आवेदन फीस लगाने का ऐलान किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकारिक आवास व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने खबर की पुष्टि की है. ट्रंप के हालिया फैसले को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन क्रैकडाउन पॉलिसी का हिस्सा है.

यह भी पढ़ें : H-1B Visa: क्या है H-1B वीजा...88 लाख रुपये फीस, भारतीय IT प्रोफेशनल्स को लगेगा तगड़ा झटका!

 

IT पेशेवरों को लग सकता है झटका!

 

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारतीय प्रोफेशनल्स को 191,000 H-1B वीजा जारी किए गए थे, वहीं 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 207,000 पहुंचा इनमें ज्यादातर आईटी, सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स थे. अब नये नियम के एक्टिवेट होने के बाद सीनियर को आंशिक फायदा होगा, लेकिन फ्रेशर्स के लिए 83 लाख की एक्स्ट्रा फीस लगाकर वहां नौकरी हासिल करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा. भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए यह वीजा बहुत अहम माना जाता है.

इंफोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी प्रमुख आईटी कंपनियां लंबे समय से अमेरिकी प्रोजेक्ट में इंजीनियरों और डेवलपर्स को नियुक्त करने के लिए इस कार्यक्रम पर निर्भर हैं.

 

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Microsoft

Trending news

नई दिशा में बहेगी सिंधु , इन राज्यों की बुझाएगी प्यास; डैम परियोजनाओं का भी प्लान
Indus Waters Treaty
नई दिशा में बहेगी सिंधु , इन राज्यों की बुझाएगी प्यास; डैम परियोजनाओं का भी प्लान
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
Yasin Malik affidavit
Ex PMs से लेकर RSS तक, तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का चौंकाने वाला खुलासा
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
Jammu and Kashmir
J&K में CIK के कार्रवाई, टेरर केस में पुलवामा समेत 6 जिलों में तलाशी अभियान जारी
गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नियम
Punjab University
गाड़ी में स्टीकर नहीं तो कॉलेज में नो एंट्री, इस यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए नियम
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
iran
वो दाना डालेंगे आप जाल में ना फंसना, इस मुस्लिम देश की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
Weather
वापस एक्टिव हुआ मानसून, इन जगहों पर झमाझम बरसेगा पानी, IMD ने दी चेतावनी
गोधरा में थाने के घेराव के बाद लाठीचार्ज, दागे गए आंसू गैस के गोले; भारी फोर्स तैनात
Godhra
गोधरा में थाने के घेराव के बाद लाठीचार्ज, दागे गए आंसू गैस के गोले; भारी फोर्स तैनात
किश्तवार में एनकाउंटर... पुंछ में हथियारों की बरामदगी, देर रात सेना का ऑपरेशन जारी
Army
किश्तवार में एनकाउंटर... पुंछ में हथियारों की बरामदगी, देर रात सेना का ऑपरेशन जारी
HDFC बैंक ने जवान के अपमान से झाड़ा पल्ला, भारत में सेना के अपमान पर कितनी सजा?
HDFC bank
HDFC बैंक ने जवान के अपमान से झाड़ा पल्ला, भारत में सेना के अपमान पर कितनी सजा?
;