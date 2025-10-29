दुनिया की सबसे बड़ी AI डील! ₹11,200,000,00,00,000 की होगी हिस्सेदारी, Microsoft ने OpenAI पर लगाया दांव

Microsoft OpenAI Partnership : दिग्गज IT कंपनी माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया की दिग्गज कंपनी ओपनएआई (OpenAI) के बीच एक बड़ा सौदा हो गया है. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में सबसे बड़ी कॉर्पोरेट डील है. न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, ये डील करीब 135 अरब डॉलर करीब (₹11,200,000,00,00,000) की बताई जा रही है.

इस नई डील के तहत Microsoft को 2032 तक OpenAI की तकनीक और उसके सभी मॉडल्स तक एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगा, जिनमें वो मॉडल भी शामिल हैं जो भविष्य में AGI (आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस) की कैपिसिटी हासिल करेंगे यानी ऐसे AI जो इंसानों से ज्यादा कुशल साबित होंगे.

OpenAI ने घोषणा की है कि उसने खुद को एक नॉन-प्रॉफिट से पब्लिक बेनिफिट कॉर्पोरेशन में बदल लिया है. बता दें, OpenAI ने करीब एक साल चली बातचीत के बाद अपने सबसे बड़े पुराने निवेशकों में से एक माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) को 27 फीसदी हिस्सेदारी देने का फैसला किया है.

ओपनएआई ने क्या कहा?

ओपनएआई का कहना है कि उसकी नॉन-प्रॉफिट कंपनी अब OpenAI Foundation कहलाएगी और फॉर-प्रॉफिट यूनिट में इसकी करीब 130 अरब डॉलर की इक्विटी होगी. इस नए समझौते के तहत माइक्रोसॉफ्ट को साल 2032 तक ओपनएआई के मॉडल्स का एक्सेस मिलता रहेगा.

OpenAI के चेयरमैन ब्रेट टेलर (Bret Taylor) ने बयान में कहा, 'OpenAI ने अपनी रिकैपिटलाइजेशन प्रोसेस को पूरी कर लिया है. नॉन-प्रॉफिट अब भी कंट्रोल में रहेगा, लेकिन अब कंपनी के पास AGI आने से पहले बड़े संसाधनों तक सीधी पहुंच होगी. OpenAI की नॉन-प्रॉफिट यूनिट, जिसे अब OpenAI फाउंडेशन के नाम से जाना जाएगा, को भी 135 बिलियन डॉलर के इक्विटी हिस्से के रूप में स्टेक मिलेगा. फाउंडेशन का फोकस अब हेल्थ इनोवेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर रहेगा.

दोनों संगठनों ने कहा कि अपडेटेड स्ट्रक्चर, Artificial Intelligence के सेक्टर में सतत सहयोग (sustained collaboration) और जिम्मेदार प्रोग्रेस (responsible progress) के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है.