माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला की सैलरी हाइक, लगभग ₹846 करोड़ पहुंची; उनके इन फैसलों ने कंपनी के लिए किया कमाल

Satya Nadella salary: माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भारतीय मूल के सत्या नडेला की सैलरी हाइक चर्चा का विषय बन गई है. दरअसल इस साल नडेला को सबसे बड़ी सैलरी हाइक मिली है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 22, 2025, 04:12 PM IST
Satya Nadella Salary Hike: भारतीय मूल के सत्या नडेला, दुनिया की तीसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं. अब अपनी सैलरी हाइक के वजह से वे चर्चा में आ गए हैं. फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में उन्हें अब तक की सबसे बड़ी सैलरी हाइक मिली है. उनकी कुल सैलरी इस साल बढ़कर 96.5 मिलियन डॉयर यानी लगभग ₹846 करोड़ पहुंच गई है. आपको बता दें उनकी सैलरी का लगभग 90% हिस्सा माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों से आता है, वहीं उनकी बेसिक सैलरी 2.5 मिलियन डॉलर थी. अगर इस साल की ही बात की जाए, तो नडेला को कुल 29.1 मिलियन डॉलर मिले थे. इस साल उन्हें बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए नवाजा गया है. 

 

माइक्रोसॉफ्ट की AI में लीडरशिप 
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो, माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड का कहना है कि नडेला और उनकी टीम ने कंपनी को टेक्नोलॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में एक लीडिंग AI लीडर के रूप में स्थापित किया है. इसके कारण कंपनी के शेयरों में 23% की बढ़ोतरी इस सला दर्ज की गई है. खासकर माइक्रोसॉफ्ट का Azure क्लाउड डिवीजन अपने कंपिटिटर की तुलना में लगातार बेहतर काम कर रहे हैं, इससे कंपनी की मार्केट वैल्यू तेजी से बढ़ी है. 

OpenAI में इन्वेस्टमेंट बना गेमचेंजर
नडेला के लीडरशिप में माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में भी बड़ा दाव खेला है. उन्होंने OpenAI, जो कि ChatGPT की पैरेंट कंपनी है, उसमें 1 अरब डॉलर इन्वेस्ट किया, जो कि आज के समय में फायदेमंद साबित हो रहा है. आपको बता दें, अब OpenAI दुनियाभर की सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनियों में से एक बन चुकी है, इसकी वैल्यू 500 अरब डॉलर तक पहुंच गई है. ऐसे में नडेला का OpenAI में इन्वेस्टमेंट का फैसला माइक्रोसॉफ्ट को AI टेक्नोलॉजी की दौड़ में आगे ले जा रहा है. 

 

सत्या नडेला का सफर
सत्या नडेला हैरदाबाद के जन्मे हैं. उन्होंने 1992 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपने सफर की शुरुआत की थी. सबसे पहले उन्होंने विंडोज NT के विकास में योगदान दिया, और धीरे-धीरे सर्वर, टूल्स और क्लाउड डिवीजन की जिम्मेदारियों को संभाली. इसके बाद 4 फरवरी 2014 में वे माइक्रोसॉफ्ट के तीसरे सीईओ बने और तब से अब तक वे कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं..

