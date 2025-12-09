Advertisement
trendingNow13035192
Hindi Newsबिजनेस

माइक्रोसॉफ्ट ने तो बम-बम कर दी, खोल डाला अपना खजाना, भारत के लिए 1.5 लाख करोड़ का मेगा प्लान

Microsoft's Mega Investment : माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्य नडेला ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखा है कि देश की महत्वाकांक्षाओं को सपोर्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट $17.5 बिलियन डॉलर का निवेश कर रहा है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 09, 2025, 07:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

माइक्रोसॉफ्ट ने तो बम-बम कर दी, खोल डाला अपना खजाना, भारत के लिए 1.5 लाख करोड़ का मेगा प्लान

Largest Investment in Asia : माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश किया है. माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्य नडेला ने 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है. माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्य नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी किया है.

 

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखा है कि देश की महत्वाकांक्षाओं को सपोर्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट $17.5 बिलियन डॉलर का निवेश कर रहा है. एशिया में हमारा अब तक का सबसे बड़ा निवेश है. ताकि भारत के AI फर्स्ट भविष्य के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स और सॉवरेन कैपेबिलिटीज बनाने में मदद मिल सके.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Largest Investment in Asia

Trending news

ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Weather
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
rahul gandhi parliament
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
Goa
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
Chandanki Village
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
janaki ammal
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
Arvind Kejriwal
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
2 सेकेंड का वीडियो, 11.2 करोड़ Views, हाय दईया! वायरल गर्ल बंदना ने अब क्या कर दिया
Bandana Girl
2 सेकेंड का वीडियो, 11.2 करोड़ Views, हाय दईया! वायरल गर्ल बंदना ने अब क्या कर दिया
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
Goa Nightclub Fire
जहां 25 लोगों की हुई मौत, जमींदोज होगा गोवा का वो नाइटक्लब, ब्लूकॉर्नर नोटिस जारी
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज
Sheikh Hasina
संकट के समय पीएम मोदी ने कैसे की मदद? शेख हसीना ने पहली बार खोल दिए सारे राज