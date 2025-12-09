माइक्रोसॉफ्ट ने तो बम-बम कर दी, खोल डाला अपना खजाना, भारत के लिए 1.5 लाख करोड़ का मेगा प्लान

Largest Investment in Asia : माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश किया है. माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्य नडेला ने 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है. माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्य नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी किया है.

Thank you, PM @narendramodi ji, for an inspiring conversation on India's AI opportunity. To support the country's ambitions, Microsoft is committing US$17.5B—our largest investment ever in Asia—to help build the infrastructure, skills, and sovereign capabilities needed for… pic.twitter.com/NdFEpWzoyZ — Satya Nadella (@satyanadella) December 9, 2025

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखा है कि देश की महत्वाकांक्षाओं को सपोर्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट $17.5 बिलियन डॉलर का निवेश कर रहा है. एशिया में हमारा अब तक का सबसे बड़ा निवेश है. ताकि भारत के AI फर्स्ट भविष्य के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स और सॉवरेन कैपेबिलिटीज बनाने में मदद मिल सके.