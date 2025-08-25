Microsoft ऑफ‍िस का हर महीने देगा साढ़े 5 करोड़ क‍िराया, क‍िस शहर में होगा यह दफ्तर?
Advertisement
trendingNow12896474
Hindi Newsप्रॉपर्टी

Microsoft ऑफ‍िस का हर महीने देगा साढ़े 5 करोड़ क‍िराया, क‍िस शहर में होगा यह दफ्तर?

Microsoft Office: ऑफिस ब‍िल्‍ड‍िंग की तीसरी और चौथी मंजिल पर है. इसे माइक्रोसॉफ्ट ने टेबलस्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से लिया है, जिसने इसे फीनिक्स टेक जोन से किराये पर लिया था. यह इस साल हैदराबाद की सबसे बड़े कमर्शियल रियल एस्टेट डील में से एक है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 25, 2025, 08:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Microsoft ऑफ‍िस का हर महीने देगा साढ़े 5 करोड़ क‍िराया, क‍िस शहर में होगा यह दफ्तर?

Microsoft Office in Hyderabad: माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में लाखों वर्ग फीट का ऑफ‍िस स्‍पेस क‍िराये पर ल‍िया है. मीड‍िया र‍िपोर्ट के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट इंडिया (R&D) प्राइवेट लिमिटेड ने हैदराबाद में 2.64 लाख वर्ग फीट का ऑफिस स्पेस किराये पर लिया है. यह ऑफिस फीनिक्स सेंटॉरस बिल्डिंग में है, जो गाचीबोवली में शहर के आईटी कॉरिडोर के पास है. इस डील के तहत माइक्रोसॉफ्ट हर महीने 5.4 करोड़ रुपये का क‍िराया देगा. यह इस साल हैदराबाद की सबसे बड़े कमर्शियल रियल एस्टेट डील में से एक है.

किराये में हर साल 4.8% की बढ़ोतरी होगी

प्रॉपस्टैक के डॉक्‍यूमेंट के अनुसार जुलाई 2025 में शुरू हुआ यह रेंट एग्रीमेंट अगले पांच साल तक चलेगा. ऑफिस ब‍िल्‍ड‍िंग की तीसरी और चौथी मंजिल पर है. इसे माइक्रोसॉफ्ट ने टेबलस्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से लिया है, जिसने इसे फीनिक्स टेक जोन से किराये पर लिया था. एग्रीमेंट के अनुसार किराये में हर साल 4.8% की बढ़ोतरी होगी. इस ऑफ‍िस के लि‍ए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हर महीने प्रत‍ि वर्ग फीट 204 रुपये का किराया द‍िया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

एक फीट के ल‍िये 204 रुपये का कि‍राया
एक फीट के ल‍िये द‍िये जाने वाले 204 रुपये क‍िराये में बेस फेयर, कॉमन एरिया मेंटेनेंस (CAM), ऑपरेटिंग एक्‍सपेंस, कैपिटल खर्च और मैनेजमेंट फीस शामिल है. इस तरह कुल मिलाकर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हर महीने 5.4 करोड़ रुपये द‍िया जाएगा. इसके ल‍िए माइक्रोसॉफ्ट ने 42.15 करोड़ रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी किया है. बेस किराया 67 रुपये प्रति वर्ग फीट है. इसके अलावा, 16.28 रुपये CAM, 39 रुपये ऑपरेटिंग एक्‍सपेंस, 74.73 रुपये कैपिटल एक्‍सपेंस और 7 रुपये मैनेजमेंट फीस प्रति वर्ग फीट के ह‍िसाब से है.

टेबलस्पेस इस डील में सब-लैस्सर है, फीनिक्स टेक जोन को 67 रुपये प्रति वर्ग फीट किराया और 16.28 रुपये CAM देता है. पिछले साल टीसीएस ने हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में 10.18 लाख वर्ग फीट का ऑफिस स्पेस किराये पर लिया था. यह ऑफिस पैराडिग्म राजापुष्पा बिल्डिंग में है और इस ब‍िल्‍ड‍िंग में 18 मंजिलें हैं. इसका किराया 4.3 करोड़ रुपये महीने और डील एग्रीमेंट 15 साल के लिए है. इस डील के अनुसार किराये में हर साल 12% की बढ़ोतरी होगी.

दिसंबर में फेसबुक ने हाइटेक सिटी के द स्काईव्यू में 3.7 लाख वर्ग फीट का ऑफिस स्पेस 2.8 करोड़ रुपये मंथली किराये पर रिन्यू कराया था. यह ऑफिस हैदराबाद के प्रमुख आईटी कॉरिडोर में है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Microsoft

Trending news

ट्रंप का टैरिफ धरा रह जाएगा, त्योहारों से पहले PM मोदी ने जनता को दे दिया ये मंत्र
PM Modi
ट्रंप का टैरिफ धरा रह जाएगा, त्योहारों से पहले PM मोदी ने जनता को दे दिया ये मंत्र
लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
Online Gaming Bill
लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
uma bharti
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
Jammu and Kashmir
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
PM Modi
PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी: Maruti की इलेक्ट्रिक E Vitara का प्रोडक्शन कल से शुरू
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
दफ्तर में व्हाट्सऐप पर बैन, नहीं ले जा सकेंगे पेन ड्राइव; राज्य सरकार का बड़ा फैसला
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा पर चला ईडी का चाबुक, 13 करोड़ की संपत्तियां अटैच
Aaj Ki Taaza Khabar Live
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा पर चला ईडी का चाबुक, 13 करोड़ की संपत्तियां अटैच
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
Medical College
मेडिकल कॉलेजों में हकदारों से छिनी सीटें, फर्जी NRI ने इस तरह हथियालीं 18000 सीटें
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
Teachers recruitment scam
टीचर भर्ती घोटाला: दीवार कूदकर भागे MLA साहा, कीचड़ से सने थे कपड़े; जब ED ने दबोचा
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन हैं? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
Assam news
बांग्लादेशी मुसलमानों के हक में खड़ी वो महिला कौन हैं? BJP बोली, जिन्ना का सपना...
;