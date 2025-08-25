Microsoft Office in Hyderabad: माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में लाखों वर्ग फीट का ऑफ‍िस स्‍पेस क‍िराये पर ल‍िया है. मीड‍िया र‍िपोर्ट के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट इंडिया (R&D) प्राइवेट लिमिटेड ने हैदराबाद में 2.64 लाख वर्ग फीट का ऑफिस स्पेस किराये पर लिया है. यह ऑफिस फीनिक्स सेंटॉरस बिल्डिंग में है, जो गाचीबोवली में शहर के आईटी कॉरिडोर के पास है. इस डील के तहत माइक्रोसॉफ्ट हर महीने 5.4 करोड़ रुपये का क‍िराया देगा. यह इस साल हैदराबाद की सबसे बड़े कमर्शियल रियल एस्टेट डील में से एक है.

किराये में हर साल 4.8% की बढ़ोतरी होगी

प्रॉपस्टैक के डॉक्‍यूमेंट के अनुसार जुलाई 2025 में शुरू हुआ यह रेंट एग्रीमेंट अगले पांच साल तक चलेगा. ऑफिस ब‍िल्‍ड‍िंग की तीसरी और चौथी मंजिल पर है. इसे माइक्रोसॉफ्ट ने टेबलस्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से लिया है, जिसने इसे फीनिक्स टेक जोन से किराये पर लिया था. एग्रीमेंट के अनुसार किराये में हर साल 4.8% की बढ़ोतरी होगी. इस ऑफ‍िस के लि‍ए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हर महीने प्रत‍ि वर्ग फीट 204 रुपये का किराया द‍िया जाएगा.

एक फीट के ल‍िये 204 रुपये का कि‍राया

एक फीट के ल‍िये द‍िये जाने वाले 204 रुपये क‍िराये में बेस फेयर, कॉमन एरिया मेंटेनेंस (CAM), ऑपरेटिंग एक्‍सपेंस, कैपिटल खर्च और मैनेजमेंट फीस शामिल है. इस तरह कुल मिलाकर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हर महीने 5.4 करोड़ रुपये द‍िया जाएगा. इसके ल‍िए माइक्रोसॉफ्ट ने 42.15 करोड़ रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी किया है. बेस किराया 67 रुपये प्रति वर्ग फीट है. इसके अलावा, 16.28 रुपये CAM, 39 रुपये ऑपरेटिंग एक्‍सपेंस, 74.73 रुपये कैपिटल एक्‍सपेंस और 7 रुपये मैनेजमेंट फीस प्रति वर्ग फीट के ह‍िसाब से है.

टेबलस्पेस इस डील में सब-लैस्सर है, फीनिक्स टेक जोन को 67 रुपये प्रति वर्ग फीट किराया और 16.28 रुपये CAM देता है. पिछले साल टीसीएस ने हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में 10.18 लाख वर्ग फीट का ऑफिस स्पेस किराये पर लिया था. यह ऑफिस पैराडिग्म राजापुष्पा बिल्डिंग में है और इस ब‍िल्‍ड‍िंग में 18 मंजिलें हैं. इसका किराया 4.3 करोड़ रुपये महीने और डील एग्रीमेंट 15 साल के लिए है. इस डील के अनुसार किराये में हर साल 12% की बढ़ोतरी होगी.

दिसंबर में फेसबुक ने हाइटेक सिटी के द स्काईव्यू में 3.7 लाख वर्ग फीट का ऑफिस स्पेस 2.8 करोड़ रुपये मंथली किराये पर रिन्यू कराया था. यह ऑफिस हैदराबाद के प्रमुख आईटी कॉरिडोर में है.