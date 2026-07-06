एआई की बढ़ती ड‍िमांड ने माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड-कंप्यूटिंग बिजनेस 'एज्‍योर' (Azure) को रफ्तार दी है. लेकिन इसके साथ ही सर्व‍िस को सुचारू रूप से चलाने के लिए नए डेटा सेंटर्स के निर्माण पर आ रहा भारी खर्च कंपनी के कैश फ्लो को प्रभावित कर रहा है. कंपनी ने अप्रैल में वॉल स्ट्रीट के अनुमानों से ज्‍यादा एज्‍योर की बिक्री का अनुमान लगाया था. लेकिन 2026 के लिए 190 अरब डॉलर के खर्च का अनुमान भी पेश किया था. कंपनी की तरफ से जताए गए इस अनुमान से सबको चौंका द‍िया था.