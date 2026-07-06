Microsoft Layoff: दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) अपनी वर्कफोर्स में करीब 2.1 प्रतिशत की कटौती करने जा रही है. इससे करीब 4,800 कर्मचारियों की नौकरी पर गाज गिरेगी. टेक्नोलॉजी सेक्टर में चल रही छंटनी की नई लहर के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बढ़ता दखल है. विंडोज (Windows) बनाने वाली यह कंपनी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर (AI Infrastructure) पर भारी निवेश कर रही है और अपने बिजनेस में दक्षता (Efficiency) बढ़ाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है.
दरअसल, टेक सेक्टर की बड़ी कंपनियों का एआई (AI) पर खर्च इस साल 700 अरब डॉलर के पार पहुंचने वाला है. इसके चलते कंपनियों पर इस निवेश का रिटर्न दिखाने और बढ़ते खर्च को मैनेज करने का भारी दबाव है. यही वजह है कि इस साल अमेजन और मेटा जैसी दिग्गज कंपनियां भी हजारों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा चुकी हैं. माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से छंटनी का फैसला बेहद मुश्किल दौर से गुजरने के बाद आज ही लिया गया है.
साल 2026 के शुरुआती छह महीनों में कंपनी के शेयरों में करीब 23 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई है. यह साल 2022 के बाद से कंपनी का अब तक का सबसे खराब छमाही प्रदर्शन है. इससे पहले कंपनी ने इस साल की शुरुआत में अपने अमेरिकी वर्कफोर्स के करीब 7 प्रतिशत यानी करीब 9,000 कर्मचारियों को स्वैच्छिक वीआरएस (Voluntary Buyouts) की पेशकश की थी. आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट जून में अपने फाइनेंशिलय ईयर के अंत के करीब नई खर्च योजनाओं को तय करते हुए नौकरियों में ऐसी कटौती करती है.
एआई की बढ़ती डिमांड ने माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड-कंप्यूटिंग बिजनेस 'एज्योर' (Azure) को रफ्तार दी है. लेकिन इसके साथ ही सर्विस को सुचारू रूप से चलाने के लिए नए डेटा सेंटर्स के निर्माण पर आ रहा भारी खर्च कंपनी के कैश फ्लो को प्रभावित कर रहा है. कंपनी ने अप्रैल में वॉल स्ट्रीट के अनुमानों से ज्यादा एज्योर की बिक्री का अनुमान लगाया था. लेकिन 2026 के लिए 190 अरब डॉलर के खर्च का अनुमान भी पेश किया था. कंपनी की तरफ से जताए गए इस अनुमान से सबको चौंका दिया था.
रूटीन बिजनेस कामों को ऑटोमेटिक करने वाले एआई टूल्स अब माइक्रोसॉफ्ट के आकर्षक सॉफ्टवेयर बिजनेस के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं. इसके साथ ही डेटा सेंटर्स की मांग के कारण मेमोरी चिप की कीमत में उछाल आया है. इससे माइक्रोसॉफ्ट को अपने एक्सबॉक्स (Xbox) कंसोल की कीमत बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा है, जबकि मार्केट में इसकी डिमांड पहले से ही कमजोर चल रही थी.