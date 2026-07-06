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AI का बढ़ता दबदबा... टेक सेक्‍टर में हलचल; 4800 कर्मचारियों की छंटनी करेगी Microsoft

Microsoft Job Cut: माइक्रोसॉफ्ट एक बार फ‍िर से अपनी वर्कफोर्स में 2 प्रतिशत से ज्‍यादा की कटौती करने जा रही है. इससे आने वाले समय में 4,800 कर्मचारियों की नौकरी पर गाज गि‍रने की उम्‍मीद जताई जा रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 06, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:13 PM IST
AI का बढ़ता दबदबा... टेक सेक्‍टर में हलचल; 4800 कर्मचारियों की छंटनी करेगी Microsoft
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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