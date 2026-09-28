/युद्ध के बाद भी मिडिल ईस्ट ने दिखाया दम, 12.8 मिलियन बैरल तेल निर्यात कर सबको चौंकाया

Crude Oil Price: मिडिल ईस्ट में जारी जंग और तनाव के बीच दुनिया के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. सितंबर में मिडिल ईस्ट के प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने क्रूड ऑयल का निर्यात तेजी से बढ़ाया है. सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की अगुवाई में यह एक्सपोर्ट बढ़कर 12.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है. फरवरी में जंग शुरू होने के बाद से यह अब तक का सबसे बड़ा उछाल माना जा रहा है. हमलों और चुनौतियों के बावजूद सऊदी अरब सप्लाई चेन को कैसे दोबारा पटरी पर लाया.