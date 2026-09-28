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युद्ध के बाद भी मिडिल ईस्ट ने दिखाया दम, 12.8 मिलियन बैरल तेल निर्यात कर सबको चौंकाया

Crude Oil Supply: मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच सितंबर में कच्चे तेल का निर्यात बढ़कर 12.8 मिलियन बैरल प्रति दिन हो गया है. सऊदी अरब और यूएई के इस कदम का वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर क्या असर पड़ेगा?

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 28, 2026, 07:21 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 07:21 AM IST
युद्ध के बाद भी मिडिल ईस्ट ने दिखाया दम, 12.8 मिलियन बैरल तेल निर्यात कर सबको चौंकाया

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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