/युद्ध के बाद भी मिडिल ईस्ट ने दिखाया दम, 12.8 मिलियन बैरल तेल निर्यात कर सबको चौंकाया

Crude Oil Price: मिडिल ईस्ट में जारी जंग और तनाव के बीच दुनिया के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. सितंबर में मिडिल ईस्ट के प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने क्रूड ऑयल का निर्यात तेजी से बढ़ाया है. सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की अगुवाई में यह एक्सपोर्ट बढ़कर 12.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है. फरवरी में जंग शुरू होने के बाद से यह अब तक का सबसे बड़ा उछाल माना जा रहा है. हमलों और चुनौतियों के बावजूद सऊदी अरब सप्लाई चेन को कैसे दोबारा पटरी पर लाया.
डेटा एनालिटिक्स फर्म केप्लर (Kpler) के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख मध्य पूर्वी उत्पादकों से क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट बढ़कर 12.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन (bpd) पर पहुंच गया है. फरवरी में अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग शुरू होने के बाद से यह अब तक का रिकॉर्ड लेवल है. इस बढ़त में अहम रूप से सऊदी अरब और यूएई का योगदान रहा है.
होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के जरिये होने वाली तेल की आवाजाही में काफी सुधार आया है. इस महीने इस रास्ते से करीब 7.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल का निर्यात दर्ज किया गया. सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन पर हुए हमलों के बाद देश ने अपने लाल सागर स्थित यानबू (Yanbu) पोर्ट से निर्यात का रुख बदला. इसके बाद होर्मुज के रास्ते टैंकरों की संख्या तेजी से बढ़ी. पिछले हफ्ते ही 19 विशाल क्रूड टैंकर इस रूट से सुरक्षित बाहर निकले गए.
सऊदी अरब का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट अगस्त में 2.446 मिलियन bpd था, जो सितंबर में बढ़कर करीब 5.4 मिलियन bpd तक पहुंचने का अनुमान है. इसके अलावा रास तनुरा (Ras Tanura) पोर्ट से शिपमेंट अगस्त के 929,000 bpd से बढ़कर 3.6 मिलियन bpd हो गया है. हालांकि, जंग से पहले फरवरी के 18.8 मिलियन bpd के मुकाबले इस क्षेत्र का कुल निर्यात अभी भी 6 मिलियन बैरल रोजना से कम है. लेकिन हालिया रिकवरी से ग्लोबल मार्केट को बड़ी राहत मिली है.