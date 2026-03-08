मिडिल ईस्ट संकट का असर; भारत में पेट्रोल-डीजल पर मंडरा रहा खतरा? जानिए क्या कर रही है सरकार?

इस संकट के बीच भारत को अमेरिका से भी राहत मिली है. अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 30 दिन की एक विशेष छूट जारी की है, जिसके तहत वे रूसी जहाज भारत में तेल उतार सकते हैं जो 5 मार्च या उससे पहले लोड किए गए थे. ये छूट 5 अप्रैल तक लागू रहेगी.
Trending Photos
Middle East Crisis : मिडिल ईस्ट में गहराते युद्ध के खतरे ने वैश्विक मार्केट में हलचल तेज कर दी है. भारत के लिए ये खास तौर पर चिंता का विषय है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का करीब 88 प्रतिशत कच्चा तेल आयात के जरिए पूरा करता है. ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर वैकल्पिक रणनीति पर काम तेज कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक, भारतीय रिफाइनरियों ने खाड़ी देशों पर निर्भरता घटाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं.
इस पूरे संकट का सबसे बड़ा असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर देखने को मिल रहा है. ओमान और ईरान के बीच स्थित ये समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद अहम माना जाता है. फरवरी के आंकड़ों के मुताबिक, भारत के कुल तेल आयात का लगभग आधा हिस्सा इसी रास्ते से होकर आया था. हालांकि, हालिया हमलों और बढ़ते तनाव के बाद इस क्षेत्र से गुजरने वाले टैंकरों की आवाजाही काफी प्रभावित हुई है. ऐसे में भारत ने गैर-विवादित क्षेत्रों से तेल आयात बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं. सरकारी सूत्रों का कहना है कि 2025 में इन इलाकों से लगभग 60 प्रतिशत तेल आता था, जिसे अब बढ़ाकर करीब 70 प्रतिशत तक ले जाने की तैयारी है.
रूस से बढ़ा सहयोग, अमेरिकी छूट से राहत
इस संकट के बीच भारत को अमेरिका से भी राहत मिली है. अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 30 दिन की एक विशेष छूट जारी की है, जिसके तहत वे रूसी जहाज भारत में तेल उतार सकते हैं जो 5 मार्च या उससे पहले लोड किए गए थे. ये छूट 5 अप्रैल तक लागू रहेगी.
इस फैसले के बाद भारतीय रिफाइनरियों के लिए रूसी तेल की आपूर्ति फिर से आसान हो गई है. वर्तमान में करीब 15 मिलियन बैरल रूसी कच्चा तेल भारतीय तटों के पास टैंकरों में मौजूद बताया जा रहा है. पहले 2023 से 2025 के बीच रूस से आयात लगभग 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया था, जो इस साल फरवरी में घटकर करीब 1.04 मिलियन बैरल रह गया था. अब इसमें फिर से बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है.
क्या भारत के पास पर्याप्त तेल भंडार है?
लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो क्या देश में पेट्रोल-डीजल की कमी हो सकती है. पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, फिलहाल भारत के पास लगभग 74 दिनों की जरूरत पूरी करने लायक तेल का बैकअप मौजूद है. इसमें करीब 30 दिनों का स्टॉक तटीय भंडारण में रखा गया है, जबकि रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व में करीब 9.5 दिनों का भंडार सुरक्षित है. इसके अलावा सरकारी तेल कंपनियों के पास भी लगभग 64.5 दिनों की सप्लाई के बराबर स्टॉक मौजूद है. इस स्थिति को देखते हुए देश की रिफाइनरियों ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है.
कई रिफाइनिंग यूनिट्स ने फिलहाल अपने रखरखाव और मरम्मत के काम को टाल दिया है ताकि प्रोडक्शन की रफ्तार प्रभावित न हो और घरेलू बाजार में ईंधन की आपूर्ति सुचारु बनी रहे. सरकार का कहना है कि मौजूदा इन्वेंट्री के आधार पर भारत बाहरी सप्लाई बंद होने की स्थिति में भी करीब 50 दिनों तक अपनी मांग पूरी कर सकता है.
बढ़ती कीमतें बढ़ा सकती हैं आर्थिक दबाव
हालांकि तेल की सप्लाई को लेकर फिलहाल स्थिति नियंत्रण में दिख रही है, लेकिन कीमतों में बढ़ोतरी चिंता का विषय बनती जा रही है. 28 फरवरी को जब संघर्ष की शुरुआत हुई थी, उस समय कच्चे तेल की कीमत लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल थी, जो अब बढ़कर 92 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है. वहीं एलएनजी की कीमतें भी तेजी से बढ़कर लगभग 24 से 25 डॉलर प्रति यूनिट तक पहुंच गई हैं. अर्थशास्त्रियों के मुताबिक कच्चे तेल की कीमत में हर 10 डॉलर की बढ़ोतरी भारत की खुदरा महंगाई दर को करीब 20 से 25 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा सकती है. इससे देश के चालू खाता घाटे और रुपये की स्थिति पर भी दबाव पड़ सकता है.