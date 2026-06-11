मौजूदा हालात की तुलना यद‍ि प‍िछले संकट से करें तो मिडिल ईस्ट के तनाव से पैदा हुई यह समस्या 2020 में आई कोरोना महामारी के बाद की सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उभरी है. कोव‍िड महामारी के दौरान देश में करीब 4.66 लाख घरों की डिलीवरी होनी थी. लेकिन लॉकडाउन, मजदूरों के पलायन और सप्लाई चेन पूरी तरह ठप होने से ब‍िल्‍डर्स महज 2.14 लाख घर ही डिलीवर कर पाए थे. हालांकि, जानकारों का कहना है क‍ि आज के हालात महामारी से काफी अलग हैं क्‍योंक‍ि देश में कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चल रहा है और मजदूरों की भी कमी नहीं है. लेकिन इस समय कच्चे माल की आसमान छूती कीमत जरूर बड़ा रोड़ा बन गई हैं.