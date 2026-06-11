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कोरोना के बाद र‍ियल एस्टेट पर बड़ा संकट, मिडिल ईस्ट जंग से 'लटक' सकती है साढ़े 5 लाख घरों की डिलीवरी!

India Real Estate Market: कोव‍िड महामारी के बाद देश का र‍ियल एस्‍टेट सेक्‍टर फ‍िर से संकट से गुजर रहा है. म‍िड‍िल ईस्‍ट जंग के चलते कच्‍चे माल की कीमत बढ़ने और सप्‍लाई में द‍िक्‍कत आने से लाखों घरों की ड‍िलीवरी देर से होने का खतरा मंडरा रहा है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 11, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:03 PM IST
कोरोना के बाद र‍ियल एस्टेट पर बड़ा संकट, मिडिल ईस्ट जंग से 'लटक' सकती है साढ़े 5 लाख घरों की डिलीवरी!
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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