Middle East War: मिडिल ईस्ट में जारी जंग और तनाव का असर अब ग्लोबल एनर्जी मार्केट और सप्लाई चेन से होते हुए देश के रियल एस्टेट सेक्टर पर दिखने लगा है. जंग के कारण देश के मार्केट में काम कर रहे बिल्डर्स और डेवलपर्स के सामने अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने की बड़ी चुनौती खड़ी है. इसे कोरोना महामारी के बाद का सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है. हालांकि, बाजार में नए घरों की मांग मजबूत बनी हुई है. नए प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की स्थिति पिछले सालों के मुकाबले बेहतर है. लेकिन ग्लोबल ट्रेड रूट में आ रही रुकावट और कमोडिटी बाजार के उतार-चढ़ाव ने खेल बिगाड़ दिया है.
एनरॉक (Anarock) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल परिस्थिति के चलते साल 2026 में देश के सात बड़े शहरों में करीब 5.40 लाख घरों की डिलीवरी समय पर होने को लेकर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. यदि मिडिल ईस्ट की जियो-पॉलिटिकल टेंशन लंबे समय तक खिंची तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट पर इसका सीधा असर पड़ेगा. जंग के कारण ईंधन और एनर्जी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. इससे लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई का खर्च भी काफी ज्यादा बढ़ गया है.
घर बनाने में इस्तेमाल होने वाली मुख्य सामग्री जैसे स्टील, एल्युमीनियम, तांबा (कॉपर), इलेक्ट्रिकल उपकरण और बिल्डिंग सिस्टम के दाम में भारी उछाल आया है. एनरॉक ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और रिसर्च हेड प्रशांत ठाकुर का कहना है कि पिछले कुछ साल के आधार पर देखा जा सकता है, जब भी बिल्डर्स बड़े पैमाने पर घरों की डिलीवरी की तैयारी करते हैं, तब ही बाहरी ग्लोबल झटके पूरी कैलकुलेशन बिगाड़ देते हैं. इस समय घरों की डिलीवरी नहीं हो पाने का सबसे बड़ा खतरा देश के तीन प्रमुख टेक और कमर्शियल शहरों में देखा जा रहा है.
मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों में इस साल पूरे होने वाले कुल घरों का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा मौजूद है. यहां के डेवलपर्स को प्रोजेक्ट पूरा करने में सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. आंकड़ों के अनुसार इस साल मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में सबसे ज्यादा 2,07,300 घरों की डिलीवरी होनी है. पुणे में 1,00,300 यूनिट्स तैयार होने की उम्मीद है. वहीं साउथ इंडिया के बाजार की बात करें तो बेंगलुरु में 69,000 घर, हैदराबाद में 63,700 घर और चेन्नई में 35,600 घर इस साल डिलीवरी के लिए कतार में है. इन शहरों में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने से बिल्डर्स पर मार्जिन बचाने और समय पर घर देने का दबाव है.
मौजूदा हालात की तुलना यदि पिछले संकट से करें तो मिडिल ईस्ट के तनाव से पैदा हुई यह समस्या 2020 में आई कोरोना महामारी के बाद की सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उभरी है. कोविड महामारी के दौरान देश में करीब 4.66 लाख घरों की डिलीवरी होनी थी. लेकिन लॉकडाउन, मजदूरों के पलायन और सप्लाई चेन पूरी तरह ठप होने से बिल्डर्स महज 2.14 लाख घर ही डिलीवर कर पाए थे. हालांकि, जानकारों का कहना है कि आज के हालात महामारी से काफी अलग हैं क्योंकि देश में कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चल रहा है और मजदूरों की भी कमी नहीं है. लेकिन इस समय कच्चे माल की आसमान छूती कीमत जरूर बड़ा रोड़ा बन गई हैं.