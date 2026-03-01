मिडिल ईस्ट में वॉर की वजह से छूट गई फ्लाइट तो कैसे और कब मिलेगा रिफंड? जानिए रीशेड्यूल के क्या हैं नियम?

Advertisement
Hindi Newsबिजनेसमिडिल ईस्ट में वॉर की वजह से छूट गई फ्लाइट तो कैसे और कब मिलेगा रिफंड? जानिए रीशेड्यूल के क्या हैं नियम?

मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कहा है कि यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित एयरलाइन से अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करें और किसी भी जरूरी मदद के लिए संपर्क में रहें.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 01, 2026, 06:57 PM IST
350 Indian Flights Cancelled : मिडिल ईस्ट एयरस्पेस में पाबंदियों की वजह से इंडियन एयरलाइंस ने 1 मार्च को 350 फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हालात को संभालने और प्रभावित पैसेंजर्स की मदद करने के लिए स्टेकहोल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है. एयर इंडिया, इंडिगो और एमिरेट्स मिडिल ईस्ट ट्रैवल के लिए पूरी फ्लेक्सिबिलिटी और रिफंड दे रहे हैं. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से एयरस्पेस पर लगी रोक को देखते हुए 1 मार्च को इंडियन डोमेस्टिक एयरलाइंस की कुल 350 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं.

मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कहा है कि संभावित डायवर्जन को मैनेज करने और पैसेंजर को सुविधा देने के लिए बड़े भारतीय एयरपोर्ट ऑपरेशनल अलर्ट पर हैं. साथ ही पैसेंजर की मदद एयरलाइन कोऑर्डिनेशन और टर्मिनल क्राउड मैनेजमेंट पर करीब से नजर रखी जा रही है और सीनियर अधिकारी जमीन पर तैनात हैं. टाटा ग्रुप की एयर इंडिया ने रविवार के लिए 22 और इंटरनेशनल सर्विस कैंसिल कर दीं, जिससे मिडिल ईस्ट संकट के कारण अब तक कैंसिल की गई कुल विदेशी फ्लाइट की संख्या 50 हो गई है.

'एयरलाइंस पूरी फ्लेक्सिबिलिटी और किराए में छूट दे रही हैं'

एयर इंडिया और इंडिगो दोनों मिडिल ईस्ट आने-जाने के लिए पूरी फ्लेक्सिबिलिटी और छूट दे रही हैं. इसमें पैसेंजर बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के अपनी फ्लाइट रीशेड्यूल कर सकते हैं या पेमेंट का पूरा रिफंड मांग सकते हैं. इंडिगो ने कहा है कि जिन कस्टमर्स की बुकिंग पर असर पड़ा है, वे दूसरी फ्लाइट चुन सकते हैं या पूरा रिफंड क्लेम कर सकते हैं.

एयर इंडिया ने कहा है कि इस समय आपके साथ खड़े रहने की हमारी लगातार कोशिश में हम मिडिल ईस्ट और दूसरे प्रभावित इंटरनेशनल सेक्टर्स की यात्रा के लिए पूरी फ्लेक्सिबिलिटी और छूट 7 मार्च 2026 तक बढ़ा रहे हैं. ये छूट 28 फरवरी 2026 को या उससे पहले की गई बुकिंग के लिए है. कस्टमर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के पूरा रिफंड या रीशेड्यूल का ऑप्शन चुन सकते हैं. 

ये भी पढ़ें : मिडिल ईस्ट तनाव का असर; तेल 8% उछला, जंग का कितना होगा आपकी जेब पर असर?

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने क्या कहा?

एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के लिए आने-जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक 2 मार्च 2026 को 23:59 बजे (18.29 बजे UTC) तक बढ़ा दी है. जिन मेहमानों ने 5 मार्च 2026 तक की यात्रा के लिए 28 फरवरी 2026 तक खाड़ी क्षेत्र की यात्रा बुक की थी. उनकी मदद के लिए हम बिना किसी तारीख बदलने की फीस के यात्रा को आगे की तारीख पर रीशेड्यूल करने या कैंसल करके पेमेंट के ओरिजिनल तरीके से पूरा रिफंड पाने का ऑप्शन दे रहे हैं.

एयरलाइन ने कहा है कि आपकी सुरक्षा और सुविधा के लिए हमारे कमिटमेंट के तहत, एयर इंडिया पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है अगर मौजूदा हालात की वजह से मिडिल ईस्ट से आपकी यात्रा पर असर पड़ता है 28 फरवरी 2026 को या उससे पहले की गई बुकिंग के लिए जिनकी यात्रा की प्लानिंग 5 मार्च, 2026 तक थी. पैसेंजर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपनी फ्लाइट रीशेड्यूल कर सकते हैं या अपने ओरिजिनल पेमेंट के तरीके पर पूरा रिफंड मांग सकते हैं. स्पाइसजेट ने भी 2 मार्च 2026 के लिए भारत और UAE से 33 फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं है.

मुंबई एयरपोर्ट पर 125 फ्लाइट्स कैंसिल

लुफ्थांसा और एमिरेट्स समेत ग्लोबल एयरलाइंस ने अलग-अलग इलाकों में फ्लाइट्स में बड़ी रुकावटों की घोषणा की. मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष को देखते हुए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 100 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं, जबकि मुंबई एयरपोर्ट पर 125 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं.

