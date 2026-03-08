तेल और गैस तो कुछ भी नहीं मिडिल ईस्ट जंग से भारत पर मंडराया सबसे बड़ा खतरा, दांव पर लगे ₹10,84,89,73,10,000

Iran war impact: मिडिल ईस्ट जंग की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन मुश्किल में है.स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान के प्रतिबंध के चलते कच्चे तेल, गैस का आयात-निर्यात फंस गया है. जिस रास्ते से दुनिया से 20 फीसदी और भारत के कच्चे तेल का 50 फीसदी की सप्लाई होती है, उसके बंद होने से मुश्किल बढ़ रही है. हालांकि भारतीय जहाजों को ईरान ने राहत दी है और कहा है कि होर्मुज के रास्ते से भारतीय जहाजों तो गुजरने की इजाजत है. भारत की सबसे बड़ी मुश्किल ये रास्ता नहीं बल्कि सप्लायरों के घरों में लगी आग है.

भारत की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है ?

ईरान पर हमले के बाद से पूरे मिडिल ईस्ट में जंग की लपटें तेज हो गईं हैं. युद्ध की वजह से सिर्फ तेल और गैस पर ही संकट नहीं मंडरा रहा, बल्कि इस युद्ध की वजह से भारत के किसानों, कृषि और एग्रीकल्चर सेक्टर पर असर दिखने वाला है. अगर युद्ध जल्दी खत्म नहीं होता है तो खाद्य उत्पादन पर संकट मंडरा सकता है. आने वाले महीनों में खाद्य उत्पादन घट सकती है और खाद्य महंगाई बढ़ने लगेगी. भारत अपने खाद आयात के लिए सऊदी अरब, कतर, ओमान, यूएई जैसे खाड़ी देशों पर निर्भर है. इन देशों से भारत भारी मात्रा में यूरिया, सल्फर, अमोनिया जैसे फर्टिलाइजर खरीदता है, लेकिन जंग की वजह से ये देश खुद मुश्किल में फंसे हैं. ईरान जो अमोनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देस है, वो जंग से जूझ रहा है, जिसकी वजह से खाद्य के उत्पादन और शिपमेंट दोनों में मुश्किलें बढ़ने वाली है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के फर्टिलाइजर ट्रेड का लगभग एक तिहाई हिस्सा गुजरता है. पढ़ें-मिडिल ईस्ट जंग के बीच औंधे मुंह गिरा सोना, चांदी ₹10000 हुई सस्ती, युद्ध के बीच तेल-गैस महंगा पर क्यों सस्ता हो रहा गोल्ड ?

भारत को बड़े नुकसान का खतरा

भारत जैसे कृषि प्रधान देशों के लिए ये मुश्किल खतरनाक साबित हो सकती है. सीजन नई फसल की बुवाई का है, ऐसे में अगर संकट बढ़ता है तो ग्लोबल फूड क्राइसिस का खतरा मंडराएगा. खाने-पीने की चीजें, आनाज, दाल, तेल आदि महंगे हो सकते हैं. गेहूं, मक्का और चावल जैसी फसलों के उत्पादन पर असर दिख सकता है. खाने-पीने की चीजों की कमी देखने को मिल सकती है. भारत को इस जंग से बड़ा झटका लगा सकता है, जो सिर्फ तेल या गैस तक सीमित नहीं है. इकोनॉमिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की माने तो इस जंग की वजह से भारत का बड़ा निर्यात शिपमेंट अटक गया है. भारत के 11.8 अरब डॉलर यानी करीब 1.08 लाख करोड़ रुपये का सिर्फ एग्री एक्‍सपोर्ट पर संकट मंडराने लगा है. होर्मुज के रास्ते बंद होने से इंश्‍योरेंस और लॉजिस्टिक कॉस्‍ट बढ़ रही है .