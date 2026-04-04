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मिडिल ईस्ट जंग की वजह से थमी प्लास्टिक फैक्ट्रियों की चाल, उद्योग पर छा गए संकट के बादल

Middle East Crisis Effect on Plastic Business: ओडिशा का बालासोर प्लास्टिक और पॉलिमर आधारित उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता है. यहां के गणेश्वरपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में करीब 20 माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज (MSME) यूनिट्स सक्रिय हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाती हैं. मिडिल ईस्ट जंग की वजह से वहां से आने वाला प्लास्टिक का रॉ मैटेरियल अब उतनी मात्रा में नहीं उपलब्ध हो पा रहा है जिसकी वजह से इन फैक्ट्रियों की रफ्तार थम गई है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 04, 2026, 12:11 PM IST
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मिडिल ईस्ट जंग की वजह से थम गई भारतीय फैक्ट्रियों की रफ्तार (AI - Image)
मिडिल ईस्ट जंग की वजह से थम गई भारतीय फैक्ट्रियों की रफ्तार (AI - Image)

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध की वजह से प्लास्टिक बनाने के लिए आने वाले कच्चे माल (पॉलिमर) के दाम 75% तक बढ़ने और सप्लाई चेन टूटने से भारत में प्लास्टिक फैक्ट्रियों के पहिये थम गए हैं. ओडिशा समेत कई जगहों पर छोटे उद्योग बंद हो गए हैं, जबकि चालू फैक्ट्रियों में उत्पादन 70-80% तक घट गया है, जिससे भारी अनिश्चितता छा गई है. ओडिशा के बालासोर में प्लास्टिक के सामान बनाने वाली एक यूनिट में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रतन सिंह से जब इस मुद्दे पर मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, 'एक महीना पहले तो हमें बैठने और आराम करने का समय भी नहीं मिलता था. अब तो ज्यादातर मशीनें बेकार पड़ी हैं.' 

ओडिशा का बालासोर, जो भुवनेश्वर से लगभग 205 किलोमीटर दूर स्थित है, इन दिनों औद्योगिक सुस्ती का सामना कर रहा है. गणेश्वरपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में काम करने वाले मजदूरों के लिए हालात अचानक बदल गए हैं. उन्हें साफ तौर पर बता दिया गया है कि कच्चे माल की कमी के कारण फिलहाल काम उपलब्ध नहीं है. इसी एस्टेट में काम करने वाले रतन सिंह भी पिछले 15 दिनों से बेरोजगार बैठे हैं. उनकी तरह कई और मजदूर रोज़ काम की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन खाली हाथ लौट जाते हैं. करीब 70 एकड़ में फैला गणेश्वरपुर इस तटीय जिले के सात प्रमुख इंडस्ट्रियल एस्टेट और ग्रोथ सेंटर्स में से एक माना जाता है.

प्लास्टिक और पॉलिमर आधारित उद्योग का अहम केंद्र

यह इलाका प्लास्टिक और पॉलिमर आधारित उद्योगों का एक अहम केंद्र है, जहां करीब 20 माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज (MSME) यूनिट्स संचालित होती हैं. इन यूनिट्स में पॉलीप्रोपाइलीन से घरेलू सामान, बैग, पाइप और फिटिंग्स जैसी चीजें बनाई जाती हैं. लेकिन कच्चे माल की कमी ने पूरे सिस्टम को थाम दिया है, जिसका सीधा असर यहां काम करने वाले मजदूरों की रोजी-रोटी पर पड़ रहा है.

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मिडिल ईस्ट जंग का सीधा असर प्लास्टिक उद्योगों पर

मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के असर अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इसका सीधा असर उद्योगों पर भी दिखने लगा है. खासतौर पर प्लास्टिक इंडस्ट्री इस संकट की चपेट में आ गई है, जहां कई फैक्ट्रियों की मशीनें या तो धीमी पड़ गई हैं या पूरी तरह ठप हो चुकी हैं. दरअसल, प्लास्टिक उत्पादन का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल और उससे जुड़े पेट्रोकेमिकल्स पर निर्भर करता है, जिनकी सप्लाई का केंद्र मिडिल ईस्ट है. जैसे-जैसे युद्ध की स्थिति गंभीर होती जा रही है, सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है. कच्चे माल की कमी और बढ़ती कीमतों ने फैक्ट्री मालिकों की चिंता बढ़ा दी है.

मिडिल ईस्ट में हालात नहीं सुधरे तो...

कई उद्योगपतियों का कहना है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे, तो उत्पादन लागत इतनी बढ़ जाएगी कि कारोबार चलाना मुश्किल हो जाएगा. छोटे और मध्यम स्तर की यूनिट्स पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है. कुछ फैक्ट्रियों ने अस्थायी रूप से उत्पादन रोकने का फैसला भी लिया है. इस संकट ने न सिर्फ उद्योगों के सामने आर्थिक चुनौती खड़ी की है, बल्कि लाखों कामगारों की रोज़ी-रोटी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. अनिश्चितता का माहौल ऐसा है कि कोई भी यह नहीं कह सकता कि हालात कब सामान्य होंगे. कुल मिलाकर, मिडिल ईस्ट का यह युद्ध अब वैश्विक औद्योगिक संकट का रूप लेता दिख रहा है, जिसका असर आने वाले समय में और गहरा हो सकता है.

यह भी पढ़ेंः 'गोबर टैक्स' पर जग-हंसाई, कहीं कद्दू खरीदने, खिड़की खोलने और गाय की डकार पर भी TAX

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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