और बेलगाम हो जाएंगे ट्रंप, अगर हाथ लग गया ईरान का 'कोहिनूर'! बदल जाएगा पूरी दुनिया में तेल का समीकरण

Iran War Reason : अमेरिका ईरान को क्यों खत्म करना चाहता है, इस सवाल का जवाब खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया है. अमेरिका के इस हमले के पीछे ट्रंप का असली मकसद क्या है, अब खुलकर सामने आ गया है.
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Iran-US War Reason: 31 दिन जंग लड़ने के बाद आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिल की बात सामने आ ही गई. ट्रंप ने अपने मुंह से ये बात कबूल कर ली कि उन्हें ईरान का तेल चाहिए. उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान यह कहा कि वो ईरान का तेल हासिल करेंगे और खार्ग आईलैंड पर कब्जा करेंगे. तेल से आगे उनकी महत्वाकांक्षा खार्ग की खाड़ी तक पहुंच गई. वही खार्ग द्वीप (Kharg Island), जिसे ईरान का 'कोहिनूर' कहा जाता है. तेल को लेकर ट्रंप की भूख इस कदर है कि ईरान जंग में डुअल ट्रैक स्ट्रैटजी अपना रहे हैं. एक तरफ वो जंग रोकने के लिए डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो, दूसरी ओर तेल और ईरान की संपत्ति हड़पने के लिए ‘फाइनल ब्लो’ की तैयारी कर रहे हैं.
ईरान युद्ध से एक महीना पहले जनवरी 2026 में अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के जरिए वेनेजुएला के तेल और वहां की सत्ता पर कब्जा कर दिया. 303,008,000,000 बैरल कच्चे तेल के भंडार वाले देश पर रातों-रात अमेरिका का कंट्रोल हो गया. तेल के लिए ट्रंप की प्यास इतने से नहीं बुझी. उन्होंने महीनेभर बाद ही इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर मिसाइल दागना शुरू कर दिया. उन्हें लगा था कि वेनेजुएला की तरह वो ईरान को भी आसानी से हासिल कर लेंगे, लेकिन यहां उनका दांव उल्टा पड़ गया और बीते 31 दिनों से ईरान पहाड़ की तरह अमेरिका के सामने खड़ा है और युद्ध कर रहा है.
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ईरान जिसके पास 208,600,000,000 बैरल कच्चा तेल है. ग्लोबल ऑयल मार्केट में उसकी 11.82 फीसदी की हिस्सेदारी है. दुनिया के टॉप तीन तेल उत्पादकों में शामिल है. तेल ईरान की अर्थव्यवस्था का आधार है, जिसे ट्रंप किसी भी कीमत पर हासिल करने पर तुले हैं. जहां वेनेजुएला का तेल मोटा है, जिसकी रिफाइनिंग खर्चीली है, वहां ईरान के तेल की क्वालिटी बेहतर हैं और रिफाइनिंग भी आसान है, इसलिए ईरानी तेल की डिमांड हाई है. ट्रंप ईरान के तेल पर कब्जा कर कच्चे तेल के बादशाह बनना चाहते हैं. अगर वो ईरान के तेल पर कब्जा कर लेते हैं तो ग्लोबल ऑयल मार्केट पर अमेरिका की बादशाहत होगी.
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अमेरिका, जिसके पास खुद 73,729,430,000 बैरल कच्चा तेल है. दुनिया के 10 बड़े तेल उत्पादकों में 8वें नंबर पर है. वेनेजुएला पहले से उनके कब्जे में है. अब अगर ईरान भी उनके कब्जे में आ जाता है तो ट्रंप के पास 586 अरब बैरल ( 303 अरब बैरल+ 209 अरब बैरल+ 74 अरब बैरल) कच्चा तेल का विशाल भंडार होगा. दुनिया के टॉप 10 तेल भंडार वाले देशों की लिस्ट देखें तो रूस से अलावा बाकी के मिडिल ईस्ट देश (सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत) पहले से अमेरिका की परछाई में रहने वाले हैं. ऐसे में अगर ईरान पर कब्जा कर दें तो तेल मार्केट पर अमेरिका का कब्जा होगा. वो जैसे चाहे इस मार्केट को घुमा सकते हैं.
ट्रंप राष्ट्रपति से ज्यादा बिजनेसमैन के तौर पर सोचते हैं. उनके हालिया फैसलों को चाहे वो टैरिफ हो या वेनेजुएला, बिना अपने फायदे के वो कोई कदम नहीं उठाते. ईरान हमले में भी ट्रंप अपना फायदा खोज रहे हैं. दरअसल अमेरिका की नजर ईरान के 'कोहिनूर' कहलाने वाले 'खार्ग आईलैंड' पर है. आंकड़ों के मुताबिक ईरान के कुल कच्चे तेल के निर्यात का 90 से 95 फीसदी हिस्सा इसी द्वीप से होते हुए निर्यात किया जाता है. अगर ट्रंप इस खार्ग आईलैंड पर कब्जा कर लेते हैं तो ईरान की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर होगा. ईरान के लिए खार्ग आईलैंड सिर्फ बंदरगाह नहीं बल्कि तेल का वो केंद्र है, जहां करीब 3 करोड़ बैरल तेल जमा करने की क्षमता है. यहां समंदर गहराई काफी है, जिससे बड़े-बड़े तेल टैंकर आसानी से आ सकते हैं.