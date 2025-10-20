Midwest IPO: ₹451 करोड़ के आईपीओ ने मचाया गदर, 68 गुना से भी अधिक हुआ सब्सक्राइब,कितना मिलेगा रिटर्न? ग्रे मार्केट की हलचल तेज

Midwest IPO Allotment: दिवाली पर जितना महत्व लक्ष्मी पूजा का है उतना ही महत्व मनी इंवेस्टमेंट को भी दिया जाता है. खासतौर पर शेयर बाजार में निवेश करने वालों को इंतजार रहता है कि कहां कब निवेश करें कि रिटर्न कम समय में ज्यादा मिले. ऐसा ही एक आईपीओ आने वाला है. दरअसल मिडवेस्ट लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है. ये कंपनी ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है. इस कंपनी का आईपीओ 15 अक्टूबर को ही सबस्क्रिप्शन के लिए खुला था, जबकि 17 अक्टूबर को बंद हो गया था। मिडवेस्ट लिमिटेड इस आईपीओ के जरिए 451 करोड़ रुपये जुटाने की प्लानिंग कर रही थी. इसमें 250 करोड़ रुपये का फ्रेश इक्विटी और 201 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल (OFS) कंपनी करना चाहती है. आईपीओ सब्स्क्रिप्शन बंद होने के बाद अब निवेशकों को इंतजार है मिडवेस्ट के लिस्टेड होने का. मिडवेस्ट के शेयर 24 अक्टूबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE में लिस्ट होंगे.

मिडवेस्ट लिमिटेड की IPO में दिलचस्पी रखने वालों को ग्रे मार्केट की हलचल पर भी नजर रखनी चाहिए. तो चलिए बात करते हैं मिडवेस्ट लिमिटेड के GMP प्रीमियम पर. कंपनी का GMP 101 रुपये प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है. इसका मतलब है कि 1065 रुपये के अपर प्राइस बैंड को देखें तो 1166 रुपये के लेवल पर लिस्टिंग होने की संभावना है. यानी निवेशकों को 10 प्रतिशत से ज्यादा का लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है. हालांकि, ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में मार्केट की मौजूदा स्थिति पर निर्भर करता है और इसमें लगातार बदलाव होता रहता है।

अब चलिए ये जान लेते हैं कि मिडवेस्ट लिमिटेड का NSE पर अलॉटमेंट होगा तो उसका स्टेटस कैसे चेक करें?

Add Zee News as a Preferred Source

1. NSE वेबसाइट पर जाएं और ‘चेक ट्रेड्स/बिड्स’ या वेरिफाई IPO बिड्स सेक्शन खोलें.

2. इक्विटी और SME IPO बिड्स ऑप्शन सेलेक्ट कर लें.

3. ड्रॉपडाउन मेन्यू से मिडवेस्ट लिमिटेड को चुनें।

4. आपको अपना पैन नंबर और एप्लिकेशन नंबर यहां दर्ज करना होगा.

5.इसके बाद ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक कर दें.

इसके बाद आपकी स्क्रीन पर अलॉटमेंट स्टेटस का अपडेट आ जाएगा.

क्या करती है मिडवेस्ट लिमिटेड कंपनी:

मिडवेस्ट लिमिटेड मुख्यत: तेलंगाना की कंपनी है. इसका हेडआफिस तेलंगाना में ही है और ये पिछले चार दशकों से नैचुरल स्टोन इंडस्ट्री में काम कर रही है. कंपनी के पास तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 16 ग्रेनाइट खदानें हैं. इनमें आंध्र प्रदेश के एक गांव में विशेष रूप से पाए जाने वाले प्रीमियम ब्लैक गैलेक्सी और एब्सोल्यूट ब्लैक ग्रेनाइट का उत्पादन भी शामिल है जिनकी ग्लोबल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में अच्छी डिमांड है. कंपनी ने हाल ही में अपना कारोबार बढ़ाते हुए क्वार्ट्ज प्रोसेसिंग, इंजीनियर्ड स्टोन, और सोलर ग्लास जैसे सेगमेंट में भी अपने काम का विस्तार किया है। इसके अलावा कंपनी अब हैवी मिनरल सैंड्स और रेयर अर्थ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ओर भी अपने पंख फैला रही है.