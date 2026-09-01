सुबह की चाय से कार के सफर तक महंगाई! जानिए मिडिल क्लास की जेब पर कितना पड़ा है असर

DNA : देश में पहली बार दूध ने शतक पार किया है यानी पहली बार दूध 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है. दूध के टैंकर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए गाड़ी में जिस CNG का इस्तेमाल होता है. घर पर दूध को गर्म करने के लिए चूल्हा जिस PNG गैस से जलता है. वो भी महंगी हो गई है. अगर बाहर इसी दूध से बनी चाय पीनी है तो चाय को बनाने में जिस कमर्शियल LPG सिलेंडर का इस्तेमाल होता है. वो भी महंगा हो गया है.
सुबह की चाय से लेकर दही, पनीर और दूसरी चीजों में दूध का उपयोग होता है. लगभग हर घर के लिए दूध जरूरी है. लेकिन, आपको जानना चाहिए कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई देश को वो शहर बन गया है जहां दूध ने पहली बार 100 रुपये प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर लिया है.
मुंबई के तबेला एसोसिएशन ने खुले दूध की कीमत में 9 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है, जिसके बाद से मुंबई और आसपास के इलाकों में दूध अब 102 रुपये प्रति लीटर की कीमत से बिक रहा है. मुंबई के तबेला एसोसिएशन के मुताबिक, गाय और भैंसों के रखरखाव का खर्च लगातार बढ़ रहा है. पशुओं का चारा महंगा हो गया है. इसी वजह से उन्होंने दूध की कीमत बढ़ा दी है. इस फैसले के बाद आम लोगों की जेब पर सीधे सीधे नौ रुपये प्रति लीटर का खर्च बढ़ गया है. दूध की कीमतें बढ़ने का असर अब ये होगा की चाय से लेकर दूध से बनने वाली मिठाइयों की कीमत भी बढ़ेगी. दही से लेकर पनीर तक की कीमत बढ़ेगी. पिछले एक साल में पैकेट वाले दूध की कीमतों में औसतन 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है.
फुल क्रीम दूध 2.8 प्रतिशत महंगा हुआ है
टोन्ड दूध की कीमत 3.4 फीसदी बढ़ी है
डबल डोन्ड मिल्क की कीमत 3.8 फीसदी बढ़ी है और गाय के दूध की कीमत में 3.3 प्रतिशत का इजाफा हुआ है
CNG-PNG का महंगा होना भी सीधे सीधे आम आदमी को प्रभावित करता है. यहां तक की ऑटो टैक्सी का किराया भी बढ़ जाएंगा. CNG के दाम बढ़ने के बाद ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों ने नया रेट लागू कर दिया है. न्यूनतम किराया 1 रुपये बढ़ा दिया गया है. शनिवार को दिल्ली में CNG की कीमतें करीब 4 रुपये प्रति किलो बढ़ी थी. अब मुंबई में भी CNG के भी दाम बढ़ा दिए गए हैं. MGL यानी महानगर गैस लिमिटेड ने CNG को दो रुपये प्रति किलो महंगा कर दिया है. इसके बाद CNG की कीमत 88 रुपये प्रति किलो हो गई है. PNG भी 1 रुपये प्रति यूनिट महंगी हो गई है. ये सभी चीजें आम आदमी की रोजमर्रा से जुड़ी चीजें हैं. ऐसे में इनके दाम बढ़ने से एक मध्यमवर्गीय परिवार का बजट कितना बढ़ने वाला है.
अगर एक परिवार एक दिन में दो लीटर दूध खरीदता है तो हर महीने उसका बजट 540 रुपये बढ़ जाएगा
अगर एक व्यक्ति हर महीने अपनी कार में 80 किलो CNG डलवाता है तो उसका खर्च 160 रुपये बढ़ जाएगा
और PNG की कीमत बढ़ने से हर महीने करीब 50 रुपये ज्यादा देना होगा
इसके अलावा बीते करीब तीन महीने में चीनी, प्याज और अंडे की कीमतें भी करीब 40 प्रतिशत बढ़ी हैं और इसकी वजह से घरेलू बजट 300 रुपये प्रति माह बढ़ गया है यानी एक आम मध्यमवर्गीय परिवार का घरेलू बजट 1 हजार 50 रुपये बढ़ गया है. सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि जुलाई 2026 में देश में खुदरा महंगाई दर 4.45 फीसदी रही.
एक साल में अदरक 83 प्रतिशत महंगा हुआ है
लहसुन 35 प्रतिशत महंगा हुआ है
चीनी की कीमत में 38 प्रतिशत का उछाल आया है
प्याज 22 प्रतिशत महंगा हुआ है..
SUNFLOWER रिफाइंड ऑयल की कीमत करीब 20 फिसदी बढ़ी है
चावल और अंडा करीब करीब 10 प्रतिशत महंगा हुआ है.
सरसो तेल की कीमत साढ़े सात प्रतिशत बढ़ी है