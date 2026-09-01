सुबह की चाय से कार के सफर तक महंगाई! जानिए मिडिल क्लास की जेब पर कितना पड़ा है असर

मुंबई के तबेला एसोसिएशन ने खुले दूध की कीमत में 9 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है, जिसके बाद से मुंबई और आसपास के इलाकों में दूध अब 102 रुपये प्रति लीटर की कीमत से बिक रहा है. मुंबई के तबेला एसोसिएशन के मुताबिक, गाय और भैंसों के रखरखाव का खर्च लगातार बढ़ रहा है. पशुओं का चारा महंगा हो गया है. इसी वजह से उन्होंने दूध की कीमत बढ़ा दी है. इस फैसले के बाद आम लोगों की जेब पर सीधे सीधे नौ रुपये प्रति लीटर का खर्च बढ़ गया है. दूध की कीमतें बढ़ने का असर अब ये होगा की चाय से लेकर दूध से बनने वाली मिठाइयों की कीमत भी बढ़ेगी. दही से लेकर पनीर तक की कीमत बढ़ेगी. पिछले एक साल में पैकेट वाले दूध की कीमतों में औसतन 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है.