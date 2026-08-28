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Milk Price: फेस्टिव सीजन से पहले मुंबई वालों को झटका, दूध ₹9 महंगा; बढ़कर क्या होगा रिटेल प्राइस?

Buffalo Milk Price: मुंबई में 1 सितंबर से भैंस के ताजे दूध का थोक रेट 9 रुपये प्रति लीटर बढ़कर 102 रुपये लीटर हो जाएगा. त्योहारों और शादियों के सीजन से पहले MMPA के इस फैसले का असर आम आदमी के बजट पर भारी असर डालेगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 28, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 12:59 PM IST
Milk Price: फेस्टिव सीजन से पहले मुंबई वालों को झटका, दूध ₹9 महंगा; बढ़कर क्या होगा रिटेल प्राइस?
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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