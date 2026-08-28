/Milk Price: फेस्टिव सीजन से पहले मुंबई वालों को झटका, दूध ₹9 महंगा; बढ़कर क्या होगा रिटेल प्राइस?

Milk Price Hike: रक्षा बंधन के साथ ही फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो गई है. गणेशोत्सव, नवरात्रि और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों से पहले आम जनता के बजट पर बोझ पड़ने वाला है. मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (MMPA) ने मुंबई में ताजे भैंस के दूध के थोक दाम में 9 रुपये प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है. नई दरें 1 सितंबर से लागू की जाएगी और अगले छह महीने यानी 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेंगी. इसके बाद दाम को लेकर फिर से समीक्षा की जाएगी. एसोसिएशन के 70 साल के इतिहास में इसे अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी माना जा रहा है.
इससे पहले इसी साल फरवरी के महीने में दूध का दाम 91 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 93 रुपये प्रति लीटर हो गई थी. एसोसिएशन की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार देश की आर्थिक राजधानी में 3,000 से ज्यादा रिटेलर्स को बेचा जाने वाला भैंस का दूध 93 रुपये प्रति लीटर के बजाय अब 102 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा. थोक दाम में 9 रुपये की भारी बढ़ोतरी के बाद अब दूध के रिटेल प्राइस 115 रुपये से लेकर 125 रुपये प्रति लीटर या उससे ज्यादा हो सकते हैं. रिटेल प्राइस में किया जाने वाला अंतर अलग-अलग इलाकों और वहां लोकल डिमांड के आधार पर तय होगा.
आने वाले छह महीने के दौरान गणेशोत्सव, नवरात्रि, दिवाली, क्रिसमस और रमजान जैसे कई बड़े त्योहार लाइन से आ रहे हैं. इसके अलावा सितंबर महीने से शुरू हो रहे शादी-विवाह के सीजन से भी दूध की बढ़ती कीमत पर असर पड़ेगा. त्योहारों और शादियों के दौरान दूध की डिमांड 35 से 40 प्रतिशत तक बढ़ जाती है. इस दौरान घरों और मंडप में बड़े पैमाने पर मिठाई, ठंडे पेय पदार्थ और डेयरी प्रोडक्ट तैयार किये जाते हैं. ऐसे में दूध की नई दरें आम आदमी और कारोबारियों की जेब पर असर डालेंगी.
दूध के दाम बढ़ाने का फैसला एसोसिएशन की दो साल में होने वाली जनरल मीटिंग के तहत सर्वसम्मति से लिया गया. इस दौरान इस मामले को लेकर काफी बहस देखने को मिली. एसोसिएशन से जुड़े सदस्यों का कहना है कि उनके पास कीमत बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था. पिछले कुछ समय में दुधारू पशुओं की कीमत में 60 से 70 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है. इसके अलावा पशुओं के खान-पान से जुड़ी चीजों जैसे दाना, तुअर और चूनी के भाव औसतन 25 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं.
मुंबई में रोजाना 50 लाख लीटर से ज्यादा भैंस के दूध की खपत होती है. इसमें से केवल MMPA ही अपने डेयरी और रिटेल नेटवर्क के जरिये 7 लाख लीटर से ज्यादा ताजे दूध की सप्लाई करता है. आमतौर पर जब भी ताजे भैंस के दूध के दाम बढ़ते हैं तो प्राइवेट और सरकारी डेयरियां अपनी लागत निकालने के लिए दाम बढ़ा देती हैं. माना जा रहा है कि MMPA के इस कदम के बाद अब गाय का दूध बेचने वाले उत्पादक और ब्रांडेड डेयरी भी दाम बढ़ा सकती हैं. इससे पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी की परेशानियां और बढ़ सकती हैं.