/Milk Price: फेस्टिव सीजन से पहले मुंबई वालों को झटका, दूध ₹9 महंगा; बढ़कर क्या होगा रिटेल प्राइस?

इससे पहले इसी साल फरवरी के महीने में दूध का दाम 91 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 93 रुपये प्रति लीटर हो गई थी. एसोसिएशन की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार देश की आर्थिक राजधानी में 3,000 से ज्यादा रिटेलर्स को बेचा जाने वाला भैंस का दूध 93 रुपये प्रति लीटर के बजाय अब 102 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा. थोक दाम में 9 रुपये की भारी बढ़ोतरी के बाद अब दूध के रिटेल प्राइस 115 रुपये से लेकर 125 रुपये प्रति लीटर या उससे ज्यादा हो सकते हैं. रिटेल प्राइस में किया जाने वाला अंतर अलग-अलग इलाकों और वहां लोकल डिमांड के आधार पर तय होगा.