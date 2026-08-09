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Milk Price Hike: 11 अगस्त से महंगा होगा दूध, ₹2 प्रति लीटर बढ़ी कीमत; दही-पनीर के दाम भी बढ़ेंगे

गाय और भैंस दोनों तरह के दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए जाएंगे. इससे राज्यभर में रोजाना दूध खरीदने वाले लाखों उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 09, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:07 PM IST
Milk Price Hike: 11 अगस्त से महंगा होगा दूध, ₹2 प्रति लीटर बढ़ी कीमत; दही-पनीर के दाम भी बढ़ेंगे
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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