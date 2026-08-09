/Milk Price Hike: 11 अगस्त से महंगा होगा दूध, ₹2 प्रति लीटर बढ़ी कीमत; दही-पनीर के दाम भी बढ़ेंगे

Milk prices in Maharashtra : महाराष्ट्र में दूध खरीदने वाले उपभोक्ताओं को अब अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी. राज्य में 11 अगस्त से गाय और भैंस दोनों के दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी होने जा रही है. ये फैसला मिल्क प्रोड्यूसर्स एंड प्रोसेसर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से लिया गया है.
दूध की कीमतों में यह बढ़ोतरी पूरे महाराष्ट्र में लागू होने की उम्मीद है. दूध उत्पादकों और प्रोसेसर्स का कहना है कि कीमतों में संशोधन का उद्देश्य डेयरी किसानों के हितों की रक्षा करना और उत्पादन से जुड़ी बढ़ती लागत के बीच कीमतों को संतुलित करना है.
STORY | Milk prices set to rise by Rs 2 in Maharashtra from Aug 11
The prices of cow and buffalo milk are set to go up by Rs 2 per litre in Maharashtra from Tuesday after representatives of major cooperative and private dairies approved a hike.
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— Press Trust of India (@PTI_News) August 9, 2026
दूध की कीमतों में बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जब केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में स्पष्ट किया था कि दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है. लोकसभा में एक लिखित जवाब में मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) ने बताया कि दूध की कीमतें सहकारी समितियों और निजी डेयरियों द्वारा बाजार की परिस्थितियों के आधार पर तय की जाती हैं. सरकार के मुताबिक, डेयरी किसानों की सुरक्षा, दूध की कीमतों में स्थिरता, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और दूध की गुणवत्ता की निगरानी के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं.
सरकार ने बताया कि मार्च 2026 तक गांवों के स्तर पर 36,283 नई डेयरी सहकारी समितियां (DCS) स्थापित की गई हैं, जबकि 31,150 मौजूदा समितियों को मजबूत किया गया है. इसके अलावा 168 लाख लीटर प्रतिदिन की नई दूध चिलिंग क्षमता तैयार की गई है और 76,748 गुणवत्ता जांच उपकरण वितरित किए गए हैं. सरकार के अनुसार, दूध प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन से जुड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी गई है, जिनकी संयुक्त क्षमता 418 लाख लीटर प्रतिदिन है.
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में दूध उत्पादन 2014-15 के 146 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) से बढ़कर 2024-25 में 248 MMT हो गया है यानी एक दशक में दूध उत्पादन में करीब 69 फीसदी की वृद्धि हुई है. सरकार ने इस बढ़ोतरी का श्रेय नस्ल सुधार, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, मुफ्त कृत्रिम गर्भाधान, सेक्स-सॉर्टेड सीमन और इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसी योजनाओं को दिया है.