/Milk Price Hike: 11 अगस्त से महंगा होगा दूध, ₹2 प्रति लीटर बढ़ी कीमत; दही-पनीर के दाम भी बढ़ेंगे

दूध की कीमतों में बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जब केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में स्पष्ट किया था कि दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है. लोकसभा में एक लिखित जवाब में मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) ने बताया कि दूध की कीमतें सहकारी समितियों और निजी डेयरियों द्वारा बाजार की परिस्थितियों के आधार पर तय की जाती हैं. सरकार के मुताबिक, डेयरी किसानों की सुरक्षा, दूध की कीमतों में स्थिरता, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और दूध की गुणवत्ता की निगरानी के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं.