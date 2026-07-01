/अगर निकालना है PF, तो जान लें ये अपडेट; 2 जुलाई तक नहीं कर पाएंगे क्लेम, EPFO का नया अलर्ट

EPFO Alert : देशभर के लाखों EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के मेंबर्स को ऑनलाइन क्लेम सर्विसेज के लिए अब थोड़ा और इंतजार करना होगा. EPFO ने अपने ऑनलाइन पोर्टल पर चल रहे बड़े सिस्टम अपग्रेड के कारण मेंटेनेंस अवधि एक बार फिर बढ़ा दी है.
EPFO के ताजा अपडेट के अनुसार, सेवाएं अब 2 जुलाई 2026 की रात 12.00 बजे (00:00 बजे) से दोबारा शुरू होने की उम्मीद है.
EPFO अपने क्लेम प्रोसेसिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए डेटाबेस कंसोलिडेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेड का काम कर रहा है. EPFO का कहना है कि इस अपग्रेड का उद्देश्य सदस्यों को पहले से अधिक तेज, सुरक्षित और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराना है. पहले ये मेंटेनेंस 28 जून तक पूरा होने और 29 जून से सर्विस बहाल होने की उम्मीद थी. लेकिन, अब इसे फिर से बढ़ा दिया गया है. नई सूचना के मुताबिक, मेंटेनेंस कार्य 1 जुलाई 2026 की रात 11:59 बजे तक जारी रहेगा और 2 जुलाई की रात 12.00 बजे से सर्विस बहाल होने की संभावना है.
अपग्रेड के दौरान EPFO पोर्टल पर नए ऑनलाइन क्लेम जमा नहीं किए जा सकेंगे. इसके साथ ही माइग्रेशन प्रक्रिया पूरी होने तक क्लेम प्रोसेसिंग भी अस्थायी रूप से रोक दी गई है. हालांकि, EPFO ने स्पष्ट किया है कि जिन सदस्यों ने मेंटेनेंस शुरू होने से पहले अपने क्लेम जमा कर दिए थे. उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है. अपग्रेड पूरा होने के बाद उन सभी लंबित क्लेम का निपटारा किया जाएगा.
EPFO के अनुसार, डेटाबेस कंसोलिडेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेड का उद्देश्य सदस्यों के अनुभव को बेहतर बनाना है. इससे क्लेम प्रोसेसिंग में तेजी आएगी, सेवा वितरण अधिक प्रभावी होगा और सिस्टम की सुरक्षा भी मजबूत होगी. EPFO ने इस अस्थायी असुविधा के लिए सदस्यों से खेद व्यक्त किया है और उनके धैर्य एवं सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है.
मेंटेनेंस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता के लिए सदस्य EPFO के कॉल सेंटर 14470 पर संपर्क कर सकते हैं. अगर माइग्रेशन कार्य तय समय पर पूरा हो जाता है, तो EPFO की सभी ऑनलाइन क्लेम सेवाएं 2 जुलाई 2026 की रात 12.00 बजे से फिर से उपलब्ध हो जाएंगी.