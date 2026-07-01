/अगर निकालना है PF, तो जान लें ये अपडेट; 2 जुलाई तक नहीं कर पाएंगे क्लेम, EPFO का नया अलर्ट

EPFO अपने क्लेम प्रोसेसिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए डेटाबेस कंसोलिडेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेड का काम कर रहा है. EPFO का कहना है कि इस अपग्रेड का उद्देश्य सदस्यों को पहले से अधिक तेज, सुरक्षित और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराना है. पहले ये मेंटेनेंस 28 जून तक पूरा होने और 29 जून से सर्विस बहाल होने की उम्मीद थी. लेकिन, अब इसे फिर से बढ़ा दिया गया है. नई सूचना के मुताबिक, मेंटेनेंस कार्य 1 जुलाई 2026 की रात 11:59 बजे तक जारी रहेगा और 2 जुलाई की रात 12.00 बजे से सर्विस बहाल होने की संभावना है.