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अगर निकालना है PF, तो जान लें ये अपडेट; 2 जुलाई तक नहीं कर पाएंगे क्लेम, EPFO का नया अलर्ट

EPFO अपने क्लेम प्रोसेसिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए डेटाबेस कंसोलिडेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेड का काम कर रहा है. EPFO का कहना है कि इस अपग्रेड का उद्देश्य सदस्यों को पहले से अधिक तेज, सुरक्षित और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराना है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 01, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:05 PM IST
अगर निकालना है PF, तो जान लें ये अपडेट; 2 जुलाई तक नहीं कर पाएंगे क्लेम, EPFO का नया अलर्ट
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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