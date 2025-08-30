भारतीय एक्‍सपोर्टर पर नहीं पड़ेगी ट्रंप के टैर‍िफ की मार, सरकार ने तैयार कर ल‍िया पूरा प्‍लान
भारतीय एक्‍सपोर्टर पर नहीं पड़ेगी ट्रंप के टैर‍िफ की मार, सरकार ने तैयार कर ल‍िया पूरा प्‍लान

Trump Tariff: सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले कदम में नकदी की कमी को पूरा करने, एसईजेड यून‍िट को ज्‍यादा लचीलापन देना और इम्‍पोर्ट सब्सीट्यूशन को बढ़ावा देना शामिल है. इससे कंपनियों को दिवालिया होने और नौकरियों के मोर्चे पर होने वाले नुकसान से बचाने की कोशिश है. 

Aug 30, 2025
Govt Plan To Shield Indian Exporters: अमेरिका की तरफ से भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाया है. अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि ट्रंप ने ब्राजील के बाद भारत पर सबसे ज्‍यादा टैर‍िफ रूस से क्रूड ऑयल के आयात पर नाराजगी को लेकर लगाया है. भारत के रूस से तेल आयात करने पर ट्रंप नाराज हैं और उनका मानना है रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदकर भारत यूक्रेन के ख‍िलाफ जंग में रूस की मदद कर रहा है. अमेर‍िका के इस कदम से भारतीय निर्यातकों को बड़ा झटका लगा है. अमेर‍िकी टैरिफ से करीब 49 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित होने की उम्मीद है. यह भारत के अमेरिका को क‍िये जाने वाले कुल निर्यात का आधा है.

शॉर्ट, म‍िड और लॉन्‍ग टर्म प्‍लान तैयार क‍िया

कॉमर्स म‍िन‍िस्‍ट्री ने टैर‍िफ की मार से न‍िपटने के ल‍िए शॉर्ट, म‍िड और लॉन्‍ग टर्म प्‍लान तैयार क‍िया है. म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से यह कदम भारतीय निर्यातकों को राहत देने के मकसद से उठाया गया है. सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले कदम में नकदी की द‍िक्‍कत को पूरा करना, एसईजेड (SEZ) यून‍िट को ज्‍यादा लचीलापन देना और इम्‍पोर्ट सब्सीट्यूशन को बढ़ावा देना शामिल है. इससे कंपनियों को दिवालिया होने और नौकरियों के मोर्चे पर होने वाले नुकसान से बचाने की कोशिश की जाएगी.

यह भी पढ़ें: अमेर‍िकी टैरि‍फ को ठेंगा... ये कंपन‍ियां स‍ितंबर में रूस से आयात करेंगी 20% ज्‍यादा क्रूड ऑयल

क्‍वाल‍िटी और ब्रांडिंग पर फोकस क‍िया जाएगा
सरकार की तरफ से ई-कॉमर्स एक्‍सपोर्ट हब भी शुरू क‍िया जा रहा है. इसमें आसान रिटर्न, फास्‍ट जीएसटी रिफंड और इन्वेंट्री मॉडल होंगे. यह एमएसएमई (MSME) की क्‍वाल‍िटी और ब्रांडिंग पर फोकस करने में मदद करेगा. म‍िड टर्म में सरकार एफटीए (FTA) का बेहतर इस्‍तेमाल करेगी. जापान, कोरिया, आसियान, ऑस्ट्रेलिया और यूएई जैसे देशों के साथ पहले से मौजूद ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा उठाया जाएगा. कई एमएसएमई (MSME) को इन करार के फायदों से जुड़ी जानकारी नहीं है.

एसईजेड सुधार और सप्‍लाई चेन में वैरायटी आएगी
एमएसएमई को जागरूक करने के लि‍ए सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान, सेलर-परचेजर मीट‍िंग और प्रमुख बाजारों में निर्यातक प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्‍लान कर रही है. कपड़ा, जेम्‍स एंड ज्‍वैलरी और चमड़े से जुड़े सामान वाले सेक्‍टर पर खास फोकस क‍िया जा रहा है. लंबे समय में सरकार की तरफ से निर्यात को मजबूत और ग्‍लोबल लेवल पर कॉम्‍पटेट‍िव बनाने पर जोर द‍िया जाएगा. निर्यात को बढ़ावा देने के ल‍िए सरकार की तरफ से एसईजेड सुधार और सप्‍लाई चेन में वैरायटी लायी जाएगी.

यह भी पढ़ें: ट्रंप के टैर‍िफ का डंक, अगले 6 महीने में एक चौथाई टेक्‍सटाइल एक्‍सपोर्ट पर पड़ेगा असर

सरकार यूरोपीय संघ, यूके, यूएई, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ निर्यात बढ़ाने के अलावा लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया जैसे नए मार्केट पर फोकस करेगी. टैरिफ के कारण ऑर्डर कैंस‍िल होने, भुगतान में देरी और वर्क‍िंग कैप‍िटल की कमी जैसे र‍िस्‍क हो सकते हैं. इसे कम करने के लिए जीएसटी स‍िस्‍टम में सुधार पर विचार चल रहा है. इससे घरेलू मांग बढ़ने की उम्‍मीद है और एक्‍सपोर्टर लोकल मार्केट में नुकसान की भरपाई कर सकेंगे.

वाणिज्य मंत्रालय की रणनीति भारतीय निर्यातकों को तुरंत राहत देने और लंबे समय तक उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर केंद्रित है. यह कदम भारत को वैश्विक व्यापार में मजबूत बनाएगा और नौकरियों को बचाने में मदद करेगा. 

;