/1 नवंबर से बदलेगा रेलवे का नियम, 1st और 2nd AC में फ्री कर सकेंगे सफर; सरकार किन लोगों के लिए शुरू कर रही व्यवस्था?

Free Railway Travel Rules 2026: देश की सुरक्षा में अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों के सम्मान में रक्षा मंत्रालय ने ऐतिहासिक फैसला लिया है. अब सेना पदक, नौसेना पदक और वायु सेना पदक (वीरता) से सम्मानित सैनिकों और उनके परिवारों को भारतीय रेल में आजीवन फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी. इस पूरे प्रोसेस को बेहद सुगम और पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है. डिफेंस मिनिर्स्टी ने देश के शूरवीरों और उनके परिवार का सम्मान बढ़ाते हुए आजीवन रेल यात्रा सुविधा मुहैया कराने का फैसला लिया है. इस फैसले के तहत सेना पदक, नौसेना पदक और वायु सेना पदक (वीरता) से सम्मानित सैनिकों को ट्रेन में मुफ्त सफर का फायदा मिलेगा.
योजना के तहत पात्र लाभार्थी भारतीय रेलवे की फर्स्ट क्लास (1st AC), सेकेंड एसी (2nd AC) और एसी चेयर कार में फ्री सफर कर सकेंगे. यह सुविधा वीरता पुरस्कार विजेताओं के साथ-साथ उनके जीवनसाथी को भी आजीवन मुहैया कराई जाएगी. यदि किसी मामले में विधवा या विधुर लाभार्थी हैं तो उनके लिए यह सुविधा उनके पुनर्विवाह तक मान्य रहेगी. सरकार ने ऐसे शूरवीरों के योगदान को भी तवज्जो दी है जिन्होंने बहुत कम उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया. जिन अविवाहित सैनिकों को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनके माता-पिता को इस योजना के तहत लाभार्थी माना गया है.
डिफेंस मिनिस्ट्री इस सुविधा का फायदा उठाने के प्रोसेस को बेहद आसान और पारदर्शी बनाया है. लाभार्थियों को इस सुविधा का फायदा लेने के लिये अब किसी ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी. पात्र लाभार्थियों को भारतीय रेलवे रियायत कार्ड पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा. वहां से वेरिफिकेशन और प्रमाणीकरण का प्रोसेस पूरा होते ही ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल पास जारी कर दिया जाएगा.
डिजिटल यात्रा पास जारी होने के बाद पात्र लाभार्थी बेहद आसानी से अपना ट्रेन टिकट बुक कर सकेंगे. इलेक्ट्रॉनिक पास के बेस पर टिकट बुकिंग की ऑनलाइन सुविधा 1 नवंबर 2026 से भारतीय रेलवे के आईआरसीसीपी (IRCCP) वेब पोर्टल पर शुरू की जाएगी. इस पेपरलेस सिस्टम से कागजी औपचारिकता और अनावश्यक देरी से राहत मिलेगी.
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है. जिस तरह सैनिकों ने कठिन परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा की है, उसी तरह राष्ट्र का भी कर्तव्य है कि उनके त्याग को याद रखे. यह कदम न केवल सेवारत और सेवानिवृत्त जवानों का मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि भावी पीढ़ी को भी देशभक्ति की प्रेरणा देगा.