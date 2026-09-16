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1 नवंबर से बदलेगा रेलवे का नियम, 1st और 2nd AC में फ्री कर सकेंगे सफर; सरकार किन लोगों के लिए शुरू कर रही व्यवस्था?

Indian Railways Free AC Travel: डिफेंस मिनिस्ट्री ने सेना, नौसेना और वायु सेना पदक (वीरता) विजेता और उनके परिवार के लिए लाइफटाइम मुफ्त रेल यात्रा का ऐलान किया है. 1 नवंबर 2026 से शुरू होने जा रही डिजिटल सुविधा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी समझिए.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 16, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:25 PM IST
1 नवंबर से बदलेगा रेलवे का नियम, 1st और 2nd AC में फ्री कर सकेंगे सफर; सरकार किन लोगों के लिए शुरू कर रही व्यवस्था?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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