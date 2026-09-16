/1 नवंबर से बदलेगा रेलवे का नियम, 1st और 2nd AC में फ्री कर सकेंगे सफर; सरकार किन लोगों के लिए शुरू कर रही व्यवस्था?

Free Railway Travel Rules 2026: देश की सुरक्षा में अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों के सम्मान में रक्षा मंत्रालय ने ऐतिहासिक फैसला लिया है. अब सेना पदक, नौसेना पदक और वायु सेना पदक (वीरता) से सम्मानित सैनिकों और उनके परिवारों को भारतीय रेल में आजीवन फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी. इस पूरे प्रोसेस को बेहद सुगम और पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है. डिफेंस मिनिर्स्टी ने देश के शूरवीरों और उनके परिवार का सम्मान बढ़ाते हुए आजीवन रेल यात्रा सुविधा मुहैया कराने का फैसला लिया है. इस फैसले के तहत सेना पदक, नौसेना पदक और वायु सेना पदक (वीरता) से सम्मानित सैनिकों को ट्रेन में मुफ्त सफर का फायदा मिलेगा.